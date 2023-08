Voici ce qui s’est passé pendant la saison des feux de forêt 2023 au Canada à ce jour

Le Canada est maintenant à mi-chemin de sa saison record des incendies de forêt, qui a vu plus de terres brûlées que jamais, le plus grand nombre d’évacuations au cours d’une année donnée et plusieurs victimes.

Presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont fait face aux incendies de forêt qui ont déplacé des collectivités et touché les Canadiens d’un océan à l’autre avec de la fumée et des cendres.

La saison des feux de forêt de cette année est la pire que le Canada ait jamais connue et des mois d’incendies sont encore attendus – la saison dure généralement de mai à fin septembre.

Voici un aperçu de la saison des feux de forêt de cette année jusqu’à présent.

FEUX CONCENTRÉS DANS L’OUEST CANADIEN

Début mai, plus de 819 incendies de forêt brûlaient au Canada, dont la majorité en Alberta et en Colombie-Britannique, selon les statistiques du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Les températures dans les deux provinces étaient élevées, augmentant le risque d’incendie pour les collectivités, en particulier dans les régions du nord.

L’Alberta a déclaré l’état d’urgence le 6 mai alors que des milliers d’hectares ont pris feu et que 29 000 personnes ont été déplacées.

Les incendies de la Colombie-Britannique battaient déjà des records le 8 mai. À ce moment-là, la province avait signalé 131 incendies depuis janvier, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne décennale.

Alors que les incendies se développaient, plusieurs communautés ont été forcées d’évacuer, y compris l’établissement métis d’East Prairie, l’une des nombreuses communautés autochtones durement touchées par les incendies de forêt. Plus de 155 000 personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons en raison du feu et de la fumée jusqu’à présent, le plus grand nombre de

d’évacuations au cours d’une année donnée par rapport aux quatre dernières décennies.





À la mi-mai, Environnement Canada avait émis des avis de fumée de feu de forêt alors qu’une brume de fumée recouvrait la majorité du pays, forçant de nombreuses personnes à rester à l’intérieur. Le ministère fédéral a averti que la fumée serait particulièrement nocive pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents tels que l’asthme.

Les responsables ont commencé à qualifier les incendies de forêt de « sans précédent » alors que des équipes de pompiers – dont beaucoup sont basées sur des volontaires – se sont dirigées vers les provinces de l’Ouest pour aider.

Le 17 mai, des photos de partout au Canada et aux États-Unis montraient le ciel brumeux des incendies en Colombie-Britannique, au Yukon, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

« LA PIRE SAISON DES FEUX DE FORÊT DU 21E SIÈCLE »

L’incendie de forêt de Barrington Lake qui a fait des ravages en Nouvelle-Écosse a été déclaré maîtrisé au début de juin. L’incendie de près de 25 000 hectares – ou 250 kilomètres carrés – a détruit 150 structures et est devenu le plus grand incendie de forêt de l’histoire de la province.

À cette époque, les incendies au Québec devenaient rapidement incontrôlables, suscitant des inquiétudes et polluant les régions voisines. Les images satellites montrent la fumée du Québec dérivant vers les États-Unis, provoquant un ciel brumeux orange à New York et abaissant la qualité de l’air.

Début juin, les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que la saison des incendies de cette année pourrait être la pire de l’histoire du Canada.

Des pompiers de l’Union européenne sont arrivés au Canada pour aider les équipages au Québec. D’autres équipages des États-Unis, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique du Sud sont venus soutenir.

À la mi-juin, le CIFFC a signalé plus de 2 000 incendies à travers le pays, ce qui a incité le ministre de la Protection civile, Bill Blair, à annoncer le sombre jalon, déclarant cette saison comme la pire du 21e siècle.

Une prévision a montré que le risque d’incendie est demeuré bien au-dessus de la moyenne dans certaines parties de chaque province et territoire, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador.

Plus d’un Canadien sur quatre a déclaré à Léger, une firme de sondage, qu’il avait été touché par les incendies de forêt record. Trois sur quatre ont déclaré qu’ils pensaient qu’il y avait plus d’incendies maintenant que par le passé.

Le 27 juin, le Canada a dépassé son record historique connu pour la superficie totale brûlée par les incendies de forêt en une saison. Environ 8,8 millions d’hectares – ou 88 000 kilomètres carrés – ont brûlé, près de 11 fois la moyenne décennale.

Le précédent record avait été établi en 1989, lorsque 7,6 millions d’hectares – ou 76 000 kilomètres carrés – de superficie avaient été brûlés.

La moyenne sur 10 ans est de 805 196 hectares – ou 8 051,96 kilomètres carrés – brûlés.

PLUS DE 10 MILLIONS D’HECTARES BRÛLÉS

À la fête du Canada, la mauvaise qualité de l’air et le risque d’incendies de forêt ont incité de nombreuses villes à interdire les feux d’artifice.

Les températures élevées ont continué à apporter des vagues de chaleur à travers le pays pour le reste du mois. Le manque de pluie a également alimenté les conditions d’incendie, ont déclaré des responsables gouvernementaux.

Un garçon de neuf ans de la Colombie-Britannique est décédé d’un asthme exacerbé par la fumée d’un feu de forêt, a déclaré sa famille à CTV News.

Le 16 juillet, le pays a franchi une étape sans précédent : 10 millions d’hectares de terres – ou 100 000 kilomètres carrés – ont brûlé. C’est un peu moins que la taille de l’île de Terre-Neuve, sans compter le Labrador.

La superficie moyenne brûlée pendant une saison de feux de forêt est d’environ 2,1 millions d’hectares – ou 21 000 kilomètres carrés – avec environ 8 000 incendies.





Alors que la superficie brûlée cette année est cinq fois supérieure à la moyenne, il y a eu environ la moitié du nombre d’incendies jusqu’à présent.

À la fin du mois de juillet, des informations ont fait état de personnes décédées en combattant les flammes. Adam Yeadon, 25 ans, Devyn Gale, 19 ans, et un pilote d’hélicoptère de 41 ans participant aux efforts de lutte contre les incendies sont morts au travail.

OÙ NOUS EN SOMMES MAINTENANT

Actuellement, il y a 1 148 feux actifs au Canada, avec 13,3 millions d’hectares ou 133 000 kilomètres carrés brûlés à ce jour.

La majorité des incendies brûlent en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les dernières données du tableau de bord du CIFFC.

Le Canada a dépassé le nombre total d’incendies observés en 2022. Mercredi, il y avait 5 550 incendies qui avaient brûlé au Canada.