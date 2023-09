Voici ce qui s’est passé dans le comté de Will cette semaine – Shaw Local

Un autre regard sur les histoires du comté de Will que le Herald-News a présentées aux lecteurs la semaine du 17 au 23 septembre.

La famille Romeoville retrouvée assassinée à son domicile

Dimanche soir, les agents effectuant un contrôle de santé ont fait une découverte choquante : une jeune famille de quatre personnes et leurs trois chiens ont tous été abattus dans leur résidence de Romeoville. Une enquête étalée sur quelques jours seulement les a conduits en Oklahoma, où Nathaniel Huey, 31 ans, suspect du meurtre, est apparemment mort dans un violent accident de voiture. De nombreuses questions urgentes demeurent et la police n’a pas encore révélé ce qu’elle pense être le motif de ces horribles meurtres.

L’avenir du palais de justice du comté d’Old Will s’annonce sombre

L’une des dernières voies pour préserver l’ancien palais de justice du comté de Will a été bloquée mardi lorsque le conseil municipal de Joliet a voté contre le statut de monument local pour le bâtiment. Les défenseurs de la nature ont déclaré qu’ils allaient à nouveau plaider leur cause auprès du comté de Will, mais la directrice du comté, Jennifer Bertino-Tarrant, a déclaré à plusieurs reprises qu’elle prévoyait de commencer la démolition dès cette année.

Le cimetière Abraham Lincoln d’Elwood fait peau neuve

Les bénévoles du programme Saluting Branches, sous la direction de l’arboriste de Joliet City, Jim Tieber, ont apporté des soins supplémentaires au cimetière national Abraham Lincoln à Elwood mercredi, en enlevant les arbres mourants, en nettoyant les broussailles et en plantant de nouveaux arbres et fleurs.

Des bénévoles d’Oakbros Tree Care & Removal coupent les branches d’arbres morts et les broussailles au cimetière national Abraham Lincoln, le mercredi 20 septembre, à Elwood. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Le district 205 de Lockport dévoile le plan de rénovation du campus central

Le conseil scolaire de Lockport Township High School a tenu sa première présentation publique de ses plans de rénovation de son bâtiment du campus central. L’établissement vieux de 114 ans, situé au 1222 S. Jefferson St., abrite environ 1 000 étudiants en tant que centre de première année du district. Le district a révélé le prix des coûts de mise à jour du bâtiment pour les besoins du 21e siècle.

Le groupe de jeunes mariachis de Joliet cherche le soutien de la communauté

Le Mariachi de Joliet, composé principalement d’étudiants de la région de Joliet, collecte des fonds en partenariat avec l’association à but non lucratif Legacy Fine Arts de Joliet. Christine Adelmann, directrice du groupe au Gompers Junior High School, a fondé Mariachi de Joliet pour donner aux étudiants musiciens, âgés de 8 ans jusqu’à l’âge universitaire, la possibilité de continuer à jouer après avoir obtenu leur diplôme.

Jesus Velasco s’entraîne avec Mariachi de Joliet, un groupe communautaire de Mariachi, pour un prochain spectacle de collecte de fonds au Rialto Square Theatre de Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Les tribunaux de comté passeront-ils à un système de caution sans espèces

Les défenseurs ont célébré la mise en œuvre de la libération sous caution sans numéraire dans le comté de Will et ont déclaré qu’ils surveilleraient de près que cela conduise à moins de temps d’emprisonnement pour les accusés en attente de procès.

Lundi était le premier jour où la disposition de la loi SAFE-T de l’Illinois appelant à l’élimination de la caution en espèces était mise en œuvre dans tout l’État. Les juges ont toujours le pouvoir d’ordonner que les accusés soient détenus en prison en attendant leur procès.

The Donut Shop, un arrêt populaire à Plainfield, Lockport

Bien que démarrer une entreprise soit toujours un défi, Victor Medina et son épouse Edith ont été confrontés à une complication sans précédent lorsque trois mois après avoir ouvert The Donut Shop en 2019, la pandémie de COVID-19 a frappé, obligeant les entreprises à modifier radicalement leurs opérations. Les protocoles d’urgence mis en place par l’État de l’Illinois ont conduit les Medinas à « sortir des sentiers battus » pour maintenir leur jeune entreprise à Lockport.

Une panne de courant au Théâtre Rialto entraîne l’annulation des spectacles

Le Rialto Square Theatre de Joliet a annulé les spectacles de mardi et mercredi en raison d’une panne de courant.

Le capteur défectueux du disjoncteur a provoqué des coupures et des coupures de courant par intermittence, a déclaré Wade Welsh, directeur exécutif du Rialto Square Theatre.

L’Illinois Rock & Roll Hall of Fame organise une cérémonie d’intronisation à Joliet

Les passionnés de rock and roll se sont rendus dimanche au Rialto Square Theatre à Joliet pour la troisième cérémonie d’intronisation des légendes de la musique ayant des liens avec l’Illinois. L’Illinois Rock and Roll Museum, sur la Route 66, a ajouté le groupe Cryan’ Shames, la personnalité de la radio Bob Sirott et d’autres à son Temple de la renommée.