Voici ce qui se trouve dans le projet de loi sur les armes à feu du Sénat – et ce qui a été omis.

WASHINGTON – Le Sénat débat d’un projet de loi bipartisan visant à garder les armes à feu hors des mains des personnes dangereuses, le produit d’un compromis qui pourrait entraîner la législation sur la sécurité des armes à feu la plus importante depuis des décennies.

La loi bipartite sur les communautés plus sûres, rédigée par un petit groupe de républicains et de démocrates à la suite de fusillades de masse consécutives, améliorerait la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu entre 18 et 21 ans, inciterait les États à promulguer des lois « drapeau rouge » qui permettent de confisquer temporairement des armes à feu à des personnes jugées dangereuses, et fournissent des centaines de millions de dollars pour la santé mentale et la sécurité scolaire. Cela étendrait également aux partenaires amoureux une loi fédérale qui interdit aux agresseurs domestiques d’acheter des armes à feu.

Un vote test jeudi a signalé que la mesure avait plus que suffisamment de soutien pour passer par le Sénat également divisé, après que 15 républicains aient franchi les lignes du parti pour soutenir son examen, la propulsant au-delà d’un flibustier. Un vote final sur le passage est attendu dès jeudi soir.