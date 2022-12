Voici ce qui se profile à l’horizon pour l’exploration spatiale canadienne

Quand Nathalie Nguyen-Quoc Ouellette était jeune, elle ne voyait pas beaucoup d’étoiles dans le ciel lumineux de Montréal. Mais elle se penche sur les images colorées d’un autre monde prises par le télescope spatial Hubble et rêve de devenir astrophysicienne.

“Je suis vraiment tombée amoureuse de l’espace et de l’astronomie”, a-t-elle déclaré. “Il reste tant à découvrir.”

Aujourd’hui, la directrice adjointe de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal devient scientifique de proximité pour le télescope spatial James Webb, un rôle qui la voit connecter son équipe scientifique avec le grand public et les enfants qu’elle espère inspirer.

C’est un moment « vraiment fantastique » pour l’exploration spatiale, a déclaré Ouellette.

Des premières images époustouflantes produites par le nouveau télescope puissant au succès précoce de la mission lunaire Artemis, la fascination du monde pour l’espace va en hyperdrive.

Et le Canada joue un rôle non négligeable dans certains des projets phares qui ont de nouveau fait rêver les scientifiques en herbe en 2022, avec des jalons majeurs encore à venir.

Mais même si les experts canadiens de l’espace deviennent poétiques sur le paysage actuel, ils attendent de voir si un afflux d’investissements fédéraux se poursuivra malgré les pressions économiques nationales.

Pour l’équipe derrière le télescope James Webb – du nom de l’administrateur de la NASA qui a dirigé le programme Apollo – cela a été une “année très, très occupée”, a déclaré Ouellette.

Le télescope, qui a renvoyé ses premières images éblouissantes sur Terre en juillet, comprend deux composants canadiens, et des chercheurs canadiens sont parmi ceux qui analysent ses découvertes.

« En quelques heures à peine de collecte de données, cela faisait déjà exploser les missions précédentes », a déclaré Ouellette.

Elle a noté qu’une équipe de l’Université de Toronto a découvert certains des amas globulaires les plus anciens de tous les temps, ou des groupes de millions d’étoiles maintenues ensemble par la gravité. Et au cours des premiers mois de 2023, des chercheurs de l’Université de Montréal devraient livrer la première analyse du système TRAPPIST-1, qui abrite sept planètes semblables à la Terre.

La mission Artemis de la NASA, qui prévoit la première exploration humaine de la Lune depuis les années 60, a également franchi des étapes importantes cette année.

Le vol Artemis I, qui a vu le vaisseau spatial Orion glisser sur une orbite lunaire temporaire, est revenu sur Terre dimanche après un lancement réussi le 16 novembre.

L’année prochaine, l’Agence spatiale canadienne annoncera quel astronaute canadien se joindra à l’équipage d’Artemis II, dont le lancement est prévu en 2024.

Cette décision fera du Canada le deuxième pays au monde à avoir un humain dans l’espace lointain – ou la région de l’espace au-delà du côté obscur de notre Lune – a déclaré Gordon Osinski, professeur à l’Université Western de Londres, en Ontario.

« Je ne sais toujours pas comment le Canada a réussi », a-t-il dit, qualifiant de « coup incroyable » qu’un astronaute canadien soit à bord.

“Certaines des images d’Artemis, je viens de m’époustoufler”, a-t-il déclaré. “En tant que personne qui n’était pas en vie pendant Apollo, voir ces images en temps réel est incroyable. Et donc je pense que ça va être très inspirant, cette mission.

Le Canadarm3, le successeur de deux anciens bras robotiques conçus au Canada, devrait être lancé en 2027, et sa conception par la société canadienne MDA est déjà en cours. Il devrait accoster à la porte lunaire de la mission Artemis, un avant-poste qui orbitera autour de la lune.

Pendant ce temps, Osinski a été nommé chercheur principal de la toute première mission de rover au Canada, qui devrait atterrir au pôle sud de la lune dès 2026. La conception du rover par Canadensys Aerospace Corporation débutera sérieusement l’année prochaine , il a dit.

“Les gens en parlent depuis longtemps”, a déclaré Osinski. « Depuis 10 ou 15 ans, nous faisons étude après étude. Nous avons été payés pour réfléchir à cela et développer des concepts pour cela. Mais nous le faisons réellement, ce qui est vraiment incroyable.

La présidente de l’Agence spatiale canadienne, Lisa Campbell, a déclaré que ce fut “une période vraiment excitante” pour le programme spatial national.

« C’est comme une usine à rêves et une machine à innover », dit-elle.

Campbell a cité une myriade de façons dont le Canada participe à des projets internationaux dans les secteurs public et privé axés sur l’exploration de la Lune et au-delà. Mais elle a également souligné que les efforts canadiens dans l’espace ne vont pas seulement à l’exploration de ses confins, mais ont également des applications chez nous.

L’agence, Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada se sont vu promettre 169 millions de dollars dans le budget fédéral de cette année pour livrer et exploiter un nouveau satellite de surveillance des incendies de forêt, qui devrait être lancé en 2028.

Le Canada fait également partie d’un projet d’observation de l’atmosphère avec la NASA qui recueillera des données pour anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes sur Terre.

Et en 2022, l’agence a lancé un défi de soins de santé dans l’espace lointain, un concours pour développer des technologies de diagnostic et de détection qui peuvent être utilisées à la fois dans des missions spatiales avec équipage et dans des communautés éloignées au Canada.

“Les défis de l’espace nous poussent à innover les choses dont nous avons besoin ici sur Terre”, a déclaré Campbell.

De nombreux projets liés à la lune, y compris la mission du rover, ont reçu un financement du Lunar Exploration Accelerator Program, un fonds de 150 millions de dollars sur cinq ans que des scientifiques comme Osinski espèrent voir renouvelé.

“Je détesterais que nous ayons toutes ces missions sur la lune dans les deux, trois prochaines années et que ce soit tout, puis que nous revenions en quelque sorte à la case départ”, a déclaré Osinski. “Le CSA doit convaincre le gouvernement que c’est une entreprise valable.”

Bien que Campbell ait déclaré que le programme était «très populaire», elle n’a pas dit si le gouvernement fédéral s’était engagé à financer un autre mandat.

“Les investissements supplémentaires sont toujours les bienvenus”, a-t-elle déclaré.

La stratégie spatiale des libéraux fédéraux, publiée en 2019, engageait le Canada à demeurer une nation spatiale et reconnaissait « l’importance de l’espace en tant qu’atout stratégique national ».

Marie-Danielle Smith, La Presse Canadienne

