Voici ce qui se passerait si le roi Charles III démissionnait et remettait le trône au prince William

Le roi Charles III n’a pas indiqué qu’il envisageait jamais de renoncer au trône.

Compte tenu de son âge et de sa popularité historiquement faible au Royaume-Uni, cela reste cependant une possibilité.

Insider a parlé avec un historien royal de ce qui se passerait si Charles démissionnait en tant que roi.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Le Royaume-Uni pleure la perte d’une reine qui a régné pendant 70 ans tout en accueillant un roi qui a passé le même temps à se préparer à la remplacer.

De l’extérieur, le règne de Le roi Charles III semble avoir pris un départ étonnamment bon. Dans son premier discoursil a clairement exprimé son intention de suivre les traces de sa mère.

“Comme la reine elle-même l’a fait avec un dévouement inébranlable, moi aussi je m’engage solennellement, pendant le temps restant que Dieu m’accorde, à défendre les principes constitutionnels au cœur de notre nation”, a-t-il déclaré.

Charles, aujourd’hui âgé de 73 ans, est la personne la plus âgée à devenir roi dans l’histoire britannique. Dans les années qui ont précédé la mort de la reine Elizabeth II, la spéculation a monté qu’elle envisageait peut-être de démissionner et remettre le trône à Charles.

Cela dit, les décennies passées par Charles en tant que prince ont vu sa popularité auprès du public presque décimée, en particulier après son divorce avec la princesse Diana en 1996. Pas plus tard qu’en 2021, cela a conduit le public britannique à désirer Le prince William va réussir La reine Elizabeth II à la place de son père, selon un sondage réalisé pour le compte de Newsweek.

Insider a parlé à des experts royaux de ce qui se passerait si Charles démissionnait et de ce que cela signifierait pour l’avenir de la monarchie.

Charles ne pouvait pas simplement s’éloigner du trône

Il existe deux scénarios dans lesquels Charles est vivant mais n’est plus roi, a déclaré l’historienne royale Marlene Koenig à Insider.

Le premier relève la loi sur la régence, a déclaré Koenig, qui pourrait être déclenché si Charles était physiquement incapable, ce qui signifie qu’il ne pouvait plus parler ni bouger. Dr Bob Morris, associé de recherche principal honoraire à l’Unité Constitution de l’UCL, a déclaré à Insider que l’incapacité du monarque à s’acquitter de ses fonctions devrait également être certifiée par diverses personnes, y compris son conjoint.

Si cela se produisait, le suivant – le prince William – deviendrait régent. “Il prend le relais et a tous les pouvoirs du roi, à l’exception de certaines matières, qui sont réservées”, a déclaré Morris.

Cependant, il existe un autre scénario plus controversé : l’abdication. Koenig a déclaré qu’il était très peu probable que cela se produise étant donné l’intention de Charles de suivre les traces de sa mère.

Dans tous les cas, l’abdication est un processus complexe. Charles ne pouvait pas simplement décider d’abdiquer tout seul. Pour le rendre officiel, il aurait d’abord besoin que le Parlement britannique adopte un acte d’abdication, a déclaré Koenig.

“Il ne peut pas simplement dire : ‘OK, c’est à toi, William.’ Non. La succession au trône est légiférée par le Parlement”, a-t-elle ajouté.

Cependant, Morris a déclaré que si Charles voulait vraiment prendre du recul, il le pouvait. “Le fait brut est que s’il voulait y aller, personne ne pourrait l’arrêter”, a déclaré Morris. “Mais au moins la loi peut prévoir la succession légale de William.”

L’abdication déplacerait toute la ligne de succession vers l’avant

L’une des conséquences de la démission d’un monarque est que tous les autres royal dans la ligne de succession officielle est repoussé d’une place, laissant certains hériter de plus de fonctions, de titres et de responsabilités.

Si Charles démissionnait, William deviendrait roi et son fils, le prince George, hériterait du duché de Cornouailles, a déclaré Koenig. Cet héritage consiste en un vaste portefeuille de terres privées et des actifs estimés à 1 milliard de dollars en mars, selon Le gardien.

“Si vous abdiquez, alors vous avez un duc mineur de Cornouailles qui serait comme le prince Charles était dans les premières années du règne de sa mère”, a-t-elle déclaré.

Le changement soudain mettrait la pression sur William et son fils, a ajouté Koenig, qui auraient eu une fraction du temps que Charles a eu pour se préparer au poste le plus élevé de la monarchie.

“Pourquoi imposeriez-vous un tel fardeau à William qui n’a pas encore eu l’expertise totale? Il n’a assisté qu’au cours des dernières années aux réunions du duché de Cornouailles pour apprendre à diriger le duché de Cornouailles”, a-t-elle déclaré.

La dernière fois qu’un roi a démissionné, cela a été considéré comme un “manquement à son devoir”, a déclaré Koenig.

Bien que l’abdication semble être devenue une option populaire parmi d’autres familles royales européennes, telles que en Espagne et Les Pays-Basau Royaume-Uni, il est toujours considéré comme un tabou.

Quant à savoir pourquoi, Morris souligne le vœu religieux des monarques dans des endroits où l’abdication est quelque peu mal vue. “Nos propres monarques doivent être membres d’une religion particulière et ils estiment qu’ils ont fait un vœu religieux et qu’ils doivent s’y tenir”, a-t-il déclaré.

Koenig a déclaré que l’abdication ne correspondait fondamentalement pas aux valeurs britanniques. “Ce n’est tout simplement pas dans la nature britannique”, a-t-elle déclaré.

Jusqu’à Le roi Édouard VIIIl’oncle de la reine Elizabeth II, aucun monarque britannique dans l’histoire n’avait jamais abdiqué volontairement, a ajouté Morris.

Quand Edward l’a fait, Koenig a dit qu’il y avait eu un tumulte. “À ce jour, ce qu’Edward a fait à la famille royale est considéré comme un manquement au devoir”, a-t-elle ajouté. “C’était définitivement une crise constitutionnelle.”

Mais Koenig a également déclaré qu’il était important de se rappeler que le Royaume-Uni des années 1930 était un paysage politique et social complètement différent de celui d’aujourd’hui. “Vous aviez déjà Hitler dans votre cou. Vous aviez l’Union soviétique et vous aviez aussi Oswald Mosley et les fascistes britanniques”, a-t-elle dit. “Ce n’était pas seulement un roi qui abandonnait.”

En 1936, a-t-elle dit, l’abdication était le moyen du Parlement de sauver la monarchie et d’assurer sa survie sous la reine Elizabeth II.

En ce qui concerne le règne de Charles en tant que roi, Koenig a déclaré que l’abdication ne serait probablement jamais une option que dans des circonstances similaires. “Il faudrait que quelque chose se produise, il faudrait que ce soit un énorme scandale majeur”, a-t-elle déclaré.