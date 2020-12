Plus tôt cette année, Selena a parlé de ses ex-petits amis et de ce que c’est vraiment de sortir avec des célébrités.

« Si je peux être honnête, c’est tellement cliché, c’est juste que tout le monde sort avec tout le monde », a déclaré le chanteur de Rare Zane Lowe sur Apple Music Battements 1 en janvier. « Cela semble toujours être dans une petite bulle, et c’est parce que c’est sûr, non? Vous voulez que quelqu’un comprenne ce que vous vivez. Vous voulez presque aussi une contrepartie de la créativité, et c’est intéressant et amusant . «

Mais elle a expliqué que vous finissez par «avoir une relation pour les gens» et «même pas pour vous-même». Comme elle l’a dit, « Il y a presque ce point où c’est comme, ‘Oh, nous faisons savoir que nous sommes ensemble.’ Vous avez juste besoin de décider, dans notre monde, si c’est pour vous ou si c’est pour le spectacle. «