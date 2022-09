Chaque fois qu’une planète est à la mode sur Twitter, je dois la vérifier. Uranus est apparu dans mon flux ce week-end parce que beaucoup de gens pensaient que la NASA avait demandé au public de proposer des noms pour une mission vers le géant des glaces. Voici ce qui s’est vraiment passé.

Un compte Twitter appelé Missions géantes de glace, qui n’est pas affilié à la NASA, préconise que des sondes visitent Uranus et Neptune. Il a demandé à Internet de trouver noms pour une éventuelle sonde Uranus. Le tweet du samedi était accompagné d’un joli graphique avec un logo de boulette de viande de la NASA dans le coin.

Ice Giant Missions indique clairement dans sa biographie Twitter qu’elle n’est pas affiliée à la NASA, donc le tweet était plus un exercice de créativité et d’engagement. Mais qui ne voudrait pas nommer une mission Uranus ? Le compte réuni quelques-unes des meilleures suggestionsà la fois sérieux et idiot.

La #icegiants la communauté est incroyablement créative 😍 & hilarante 😂

Voici les deux listes :

1. Suggestions de noms vraiment sympas pour le #Uranus mission ⚪️🛰️ (tellement difficile de choisir !)

2. Certaines des meilleures blagues que les gens ont inventées 🍑

Quelle est votre préférée de chaque liste ?#retournons pic.twitter.com/MupJ2WMqBz – Missions géantes de glace 🛰 (@ExploreIGO) 12 septembre 2022

Je vais appeler mes favoris. Du côté droit, je suis pour MUSE (Mission Uranus Science Expedition) ou Earhart pour l’aviatrice pionnière Amelia Earhart. Une autre idée sympa est Tempest, en l’honneur de la façon dont la plupart des lunes de la planète portent le nom des personnages de Shakespeare.

Passons maintenant aux noms que vous attendiez. Ceux-ci vont des acronymes quelque peu subtils (Deep Dive, Charmin, Seymore Butts) aux acronymes créatifs comme Research Education Charging Towards Uranus Mission (Rectum) et Planetary Orbital Observations Probe (POOP). Mon préféré? Notre Anus, un bel hommage à la façon dont les missions spatiales peuvent rassembler l’humanité malgré nos différences.

Les images spatiales de la NASA et d’ailleurs rendent Star Wars très réel Voir toutes les photos



Uranus n’a pas l’allure d’un Mars rocheux, d’un Jupiter orageux ou d’un Saturne annelé, mais c’est une planète fascinante qui mérite d’être étudiée. La NASA n’a pas donné son feu vert à une mission Uranus, mais des chercheurs en ont proposé une appelée la Orbiteur et sonde Uranus. UOP semble avoir très soigneusement évité toute chance d’attacher un humour juvénile à son nom.

Il est peu probable que la NASA se tourne vers le public pour nommer une mission Uranus si elle se produit. Nous ne sommes pas dignes de confiance. Ce n’est pas seulement le nom d’Uranus qui mérite les blagues. Il s’avère que la planète sent le pet et les oeufs pourris pour de vrai.