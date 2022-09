Voici ce qui se passe lorsque l’IA met la main sur Homer et Marge Simpson

Milan Jaram se décrit comme un artiste qui “horrifie vos doux souvenirs d’enfance avec des rebondissements sombres sur vos émissions, dessins animés et culture pop préférés”. Avec son IA-fication des personnages des Simpsons, Jaram a réussi haut la main.

Milan Jaram



Un Homer musclé et rempli de rage semble prêt à se frayer un chemin à travers Springfield; Marge s’est transformée en la mariée de Frankenstein; et le visage menaçant de Krusty le clown sera le cauchemar des enfants et des équipes de relations publiques de clowns partout.

Les espiègles Bart et Millhouse, quant à eux, ont maintenant les yeux tristes et vides de toute fantaisie juvénile, et le bon enfant Ned Flanders semble totalement vaincu.

Sur son compte darkside.ai TikTok, Jaram a réinventé les personnages des Simpsons dans une série en trois parties qui a jusqu’à présent été vue près de 10 millions de fois. Une vidéo séparée sur darkside.ai montre les Simpsons en tant que modèles Calvin Klein. (Cette version de Marge pourrait facilement régner sur un podium.)

L’art de l’IA est capturer de plus en plus l’imagination d’Internet grâce à des outils comme Dall-E Mini, À mi-parcours et Stable Diffusion, qui vous permet de saisir une courte phrase décrivant une image, puis de manifester cette image sur votre écran, souvent de manière hallucinante et dérangeante.

Pour d’autres vols de fantaisie IA effrayants, Jaram a demandé aux algorithmes de montrer des princesses Disney dans le style de Tim Burtontour Les personnages de Bob l’éponge en personnes réelles et faire des zombies des célébrités.