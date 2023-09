Voici ce qui se passe lorsque le gouvernement ferme ses portes

Le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire resterait opérationnel pendant une fermeture, mais on ne sait pas exactement ce qui pourrait arriver si cela se prolonge. Lors du dernier confinement, le gouvernement a failli manquer de fonds pour le SNAP, ce qui aurait retiré des bénéfices à 40 millions de personnes.

Et selon l’USDA, près de 7 millions de bénéficiaires enceintes et post-partum d’une aide alimentaire supplémentaire et leurs enfants pourraient perdre l’accès au programme Femmes, nourrissons et enfants.

« Le service alimentaire et nutritionnel de l’USDA ne dispose probablement pas de fonds suffisants pour soutenir les opérations normales du WIC au-delà de quelques jours de fermeture », a déclaré un porte-parole de l’agence.

Les partisans du programme préviennent qu’une fermeture déclencherait une « crise continue » pour les familles qui dépendent du WIC, alors que les programmes individuels des États seraient à court de fonds. Le porte-parole de l’USDA a noté que les États devront s’appuyer sur des fonds reportés ou sur leurs propres fonds publics « pour poursuivre les opérations du programme pendant différentes durées ».

ÉCOLES

Alors que les écoles K-12 elles-mêmes sont largement financé localementdes programmes comme Head Start – qui offre un soutien scolaire et autre aux enfants de 3 et 4 ans – et des programmes de repas gratuits ou à prix réduit dans les écoles de tout le pays, s’arrêteraient rapidement.

Certaines agences Head Start pourraient être affectées par la suspension des subventions du HHS, et une plus grande part d’étudiants le ressentirait si la fermeture se poursuivait jusqu’en novembre. Lors de la fermeture de 2018-2019, qui a duré 34 jours, les chefs d’établissement s’inquiétaient de la manière dont ils pourraient payer des repas gratuits et à faible coût pour les enfants sans chèque du gouvernement fédéral. Et des milliers d’enfants sont également devenus éligibles à ces repas lorsque leurs parents ont été mis en congé.

Certains groupes éducatifs s’inquiètent également d’une interruption dans Programme d’aide à l’impact, qui finance près de 1 200 districts scolaires situés sur des bases militaires, des réserves amérindiennes et d’autres endroits où le gouvernement fédéral possède des terres. Les fonds du programme sont affectés chaque année et versés directement aux districts scolaires.

ÉNERGIE

Le président Joe Biden a fait des questions énergétiques et climatiques une priorité absolue de son administration et un arrêt ferait des ravages dans ce programmela loi des démocrates sur la réduction de l’inflation et même certaines des principales priorités républicaines.

« Les entreprises se mobilisent désormais pour intégrer les programmes IRA dans leur travail », a déclaré Erin Duncan, vice-présidente des affaires du Congrès pour la Solar Energy Industries Association, dans un communiqué. « Les retards dans la mise en œuvre signifient des retards dans les investissements et, surtout, des retards dans l’embauche de milliers de travailleurs. »

Une proposition de forage de pétrole et de gaz naturel en mer que les Républicains ont poussé le ministère de l’Intérieur à publier – un plan quinquennal avec déjà quatre ans de retard – risque également de rester inutilisée encore plus longtemps si le financement de l’agence expire dans quelques jours.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a refusé jeudi de donner des indices sur ce que l’agence aurait prévu, le cas échéant, en cas de fermeture.

Les lieutenants de Biden ont également produit régulièrement des réglementations et même un retard de quelques semaines pourrait causer des problèmes en entravant la capacité de l’administration à les défendre devant les tribunaux ou en les rendant vulnérables à des revirements lors du prochain Congrès si les républicains remportaient des victoires éclatantes en 2024.

De nouvelles réglementations limitant les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier et une proposition très attendue ciblant les conduites en plomb pourraient connaître des retards. D’autres règles en préparation pour les mois à venir incluent celles liées aux hydrofluorocarbures qui réchauffent la planète, aux émissions de plomb des avions et aux restrictions sur plusieurs produits chimiques toxiques.

INFRASTRUCTURE

La FAA est de loin la plus grande division du ministère des Transports et héberge en temps normal plus de 80 pour cent des employés de l’agence. Plus d’un tiers d’entre eux seraient mis au chômage technique en cas de fermeture.

Selon le plan de septembre 2022, 24 822 employés de la FAA resteraient en poste en cas de fermeture, car leur travail est « nécessaire pour protéger la vie et les biens », aux côtés de 628 fonctionnaires d’autres agences. Des milliers d’autres resteraient en poste parce qu’ils ne sont pas payés sur les crédits annuels – si la réautorisation de l’agence, qui doit également être adoptée d’ici le 30 septembre, n’expire pas.

Mais la formation de nouveaux spécialistes du contrôle aérien cesserait. Il en serait de même pour l’élaboration de règles aéronautiques, les inspections de sécurité des installations, le développement et le test de nouvelles technologies et normes de sécurité, le soutien à l’application de la loi et la plupart des fonctions liées aux finances, à la budgétisation et à l’administration. Les trois quarts du bureau de l’inspecteur général du DOT seraient mis au chômage technique.

Les contrôleurs aériens continueraient à travailler pendant une fermeture puisqu’ils sont considérés comme des travailleurs « essentiels », mais les techniciens et certains inspecteurs qui travaillent pour la FAA en tant qu’entrepreneurs seraient probablement immédiatement licenciés.

Plus d’un tiers du personnel de la FAA serait mis au chômage technique en cas de fermeture. | Photo AP

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que sa principale préoccupation face à une fermeture du gouvernement était l’arrêt de la formation au contrôle du trafic aérien, au moment même où la FAA commence à freiner une fuite de talents exacerbée par la pandémie.

« Je dirais que la formation ATC est la chose que nous surveillons de plus près, mais pour le moment, nous surveillons toutes les parties de l’agence qui pourraient être affectées », a déclaré Buttigieg. « Un arrêt serait une situation vraiment difficile. »

Même certaines des plus grandes priorités de l’industrie technologique à Washington, en matière de fabrication et d’infrastructures, sont également menacées alors que Capitol Hill se dirige vers une fermeture.

Ne pas parvenir à un projet de loi de financement provisoire d’ici le 1er octobre signifiera un gel 52,7 milliards de dollars en subventions visant à renforcer l’industrie nationale des puces électroniques et à bloquer probablement les efforts visant à coordonner et à attribuer des subventions au haut débit aux gouvernements des États.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré mardi aux législateurs du comité scientifique de la Chambre que son agence « travaillait littéralement sept jours sur sept » pour finaliser la première tranche de dollars provenant du financement du CHIPS et de la Science Act.

« S’il y a un arrêt, tout s’arrêtera », a prévenu Raimondo. Tout retard dans le financement pourrait mettre en péril un effort bipartisan visant à ramener la fabrication de micropuces sur les côtes américaines, ce qui est considéré comme un frein aux ambitions technologiques de la Chine.

FISCALITÉ, FINANCES ET LOGEMENT

Le Département du Trésor n’a pas encore publié de plan d’urgence actualisé pour l’IRS, mais l’agence pourrait cette fois échapper à une fermeture du gouvernement grâce aux nouveaux fonds qu’elle a reçus de l’Inflation Reduction Act l’année dernière.

Le plan d’urgence de l’IRS publié l’année dernière indique que l’agence resterait pleinement opérationnelle avec ces nouveaux fonds et que tous les employés resteraient sur la liste de paie pendant une fermeture. Pourtant, il y a une incertitude de la part de leur syndicat.

La présidente du National Treasury Employee Union, Doreen Greenwald, a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci que les premières conversations avec la direction de l’IRS indiquaient que les employés continueraient à travailler et seraient entièrement payés. Mais quelques jours plus tard, Greenwald a déclaré que les membres du NTEU avaient déclaré au syndicat que l’IRS élaborait un nouveau plan prévoyant la mise au chômage technique de certains travailleurs. Le Trésor a refusé de commenter.

Les régulateurs de Wall Street se préparent également à ce que leur travail d’élaboration de règles et d’application soit quasiment au point mort en cas de fermeture, même si les marchés financiers resteraient ouverts.