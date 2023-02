Voici ce qui se passe lorsque des opérateurs spéciaux de la marine américaine se heurtent à des dauphins entraînés pour les empêcher d’entrer

Zak, un lion de mer de Californie dans le programme des mammifères marins de l’US Navy, au Moyen-Orient en janvier 2003. (US Navy/PH1 Brien Aho)

La marine américaine entraîne des dauphins et des otaries à détecter les menaces sous-marines depuis les années 1960.

Au fil des ans, la Marine a opposé ces animaux à ses opérateurs humains les plus qualifiés.

“Ces mammifères étaient très réels et très effrayants”, a déclaré à Insider un ancien officier de l’US Navy SEAL.

Au plus fort de la guerre froide, la marine américaine s’est tournée vers une source improbable pour protéger ses précieux navires de guerre : les dauphins et les lions de mer.

À partir des années 1960, la Marine a mis en œuvre le Programme des mammifères marins pour défendre les ports et les navires importants qui y sont amarrés, en particulier porte-avions à propulsion nucléaire et sous-marins nucléaires lanceurs d’enginsqui sont tous deux essentiels à la projection de puissance et à la dissuasion des États-Unis.

Le programme a testé un certain nombre d’animaux, mais a découvert que les dauphins et les lions de mer étaient les mieux adaptés à la mission.

Leurs sonars biologiques leur permettent de détecter des éléments que le sonar électronique pourrait manquer, tels que des mines ennemies ou des équipements perdus, et les lions de mer ont une ouïe sensible et une vue aiguë qui leur permettent de surveiller les eaux les plus troubles à la recherche de menaces telles que les plongeurs ennemis.

Les membres du Marine Mammal Program démontrent les capacités d’un dauphin à Corpus Christi en mai 2009. (US Coast Guard/PO Renee C. Aiello)

Pour suivre le dauphin sous l’eau, le dresseur attachera un dispositif “pinger” sur la nageoire pectorale du dauphin qui indiquera la position du mammifère. Si le dauphin détecte quelque chose, il l’attaque ou fait surface pour alerter les dresseurs, qui parcourent les eaux environnantes dans de petites embarcations.

La marine a déployé ses dauphins dans des zones de guerre, comme le Vietnam, et dans des points chauds, comme le golfe Persique, pour se prémunir contre les mines marines et les intrus.

L’armée américaine n’était pas la seule à utiliser des dauphins et des lions de mer pour protéger ses navires de guerre et ses ports. L’armée soviétique et son successeur russe emploient également des mammifères pour la sécurité maritime.

Afin de trouver des moyens de vaincre les dauphins et les lions de mer soviétiques et de s’assurer que ses propres mammifères étaient efficaces, la Marine s’est tournée vers une force humaine d’élite : US Navy SEAL.

“Très réel et très effrayant”

Un dresseur de mammifères marins avec un dauphin dressé lors d’un exercice en mai 2005. (US Navy/Illustrator Draftsman 1st Class Pierre G. )

En tant que principales forces d’opérations spéciales maritimes de l’armée américaine, les Navy SEAL passent beaucoup de temps dans l’eau. Les hommes-grenouilles d’élite du US Naval Special Warfare Command maîtrisent l’insertion maritime et un éventail de missions d’opérations spéciales.

La Marine aura souvent pour tâche Scellés “attaquer” ses navires de guerre les plus prisés pendant qu’ils sont au port pour déterminer “si leur plan de protection des forces fonctionne”, et les mammifères et leurs maîtres joueront la défense et essayez de “tuer” ou de capturer les nageurs de combat “ennemis”, a déclaré à Insider un ancien officier de la Navy SEAL.

“C’est une bonne formation pour nous car nous pourrions être appelés un jour à placer une mine à patelle sur un véritable navire ennemi”, a déclaré l’ancien officier du SEAL, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils travaillent toujours avec le gouvernement américain.

C’est aussi une bonne formation pour les navires et les marins de “Grande marineparce qu’ils sont chargés de défendre certains de nos atouts militaires les plus précieux”, a déclaré l’ancien homme-grenouille, qualifiant cela de “situation gagnant-gagnant”.

“C’est effrayant quand vous êtes dans l’eau sombre et froide et que vous savez qu’il y a un énorme dauphin quelque part là-bas. C’est définitivement un contrôle intestinal”, a ajouté l’ancien homme-grenouille.

Un lion de mer du Programme des mammifères marins attache une ligne de récupération à une pièce d’équipement de test. (Marine américaine)

L’ancien SEAL a déclaré qu’il était difficile de déterminer l’efficacité des dauphins et des lions de mer en tant qu’actifs militaires dans des conditions de guerre réelles. Les technologies continuent d’évoluer et d’émerger, et un moyen de “contourner ou de neutraliser” les mammifères pourrait arriver avant qu’un conflit avec la Chine ou la Russie n’éclate.

Les mammifères marins de la Marine ont un autre rôle, et ce n’est pas dirigé contre les forces ennemies. Pendant l’entraînement, “ces mammifères étaient très réels et très effrayants”, a déclaré l’ancien homme-grenouille.

Les candidats au cours de base de démolition sous-marine / SEAL – un cours notoirement difficile et parfois mortelleévaluation qui a fait l’objet d’un examen approfondi pour sa brutalité — doivent effectuer plusieurs nages en eau libre dans l’océan Pacifique.

Pendant les nages, qui peuvent atteindre 8 km, les candidats et leurs compagnons de nage sont seuls dans l’océan.

Les instructeurs du cours BUD / S “ont une tendance sadique à effrayer les étudiants avant de nager en eau libre”, a déclaré l’ancien officier de Navy SEAL. “Ils nous feront regarder ‘Shark Week’ ou nous raconteront des histoires d’horreur sur des dauphins tueurs et d’énormes lions de mer qui se sont échappés des enclos de la Marine et nagent à la recherche de leur prochaine proie.”

Dans le futur

Des marins américains avec un dauphin nageur Mark 6 dans le golfe Persique en août 2003. (US Navy/PH2 Veronica Birmingham)

Si une guerre avec la Chine ou la Russie éclatait, Des opérateurs spéciaux américains seraient appelés pour s’attaquer aux menaces conventionnelles à l’appui d’autres forces américaines, et ils pourraient rencontrer des mammifères militarisés.

Les marines russe et chinoise constitueraient toutes deux une menace pour l’armée américaine, mais la marine chinoise – la plus grande au monde – serait le défi le plus sérieux car le conflit se déroulerait principalement dans de vastes zones océaniques et côtières de la région indo-pacifique. .

Les forces d’opérations spéciales américaines seraient chargées d’essayer de perturber, retarder ou détruire les navires russes et chinois dans leurs ports. Navy SEALs, comme les États-Unis unité primaire d’opérations spéciales navalesprendrait la tête de n’importe quel mission d’opérations spéciales sous-marines contre les navires de guerre chinois.

Si l’armée chinoise emploie des dauphins ou d’autres mammifères dans des rôles de protection de la force, alors les US Navy SEALs pourraient enfin mettre leurs compétences à l’épreuve contre la réalité.

Stavros Atlamazoglou est un journaliste de défense spécialisé dans les opérations spéciales, un vétéran de l’armée hellénique (service national avec le 575e bataillon de marines et le QG de l’armée) et diplômé de l’université Johns Hopkins. Il prépare une maîtrise en stratégie et cybersécurité à la Johns Hopkins’ School of Advanced International Studies.