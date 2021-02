Tandis que Sofia Richie a été aperçue en train d’emballer sur le PDA avec un nouvel homme et est sortie avec lui, elle est « toujours célibataire », a déclaré une source proche du mannequin à E! Nouvelles.

Le dimanche 31 janvier, l’ex-petite amie de 22 ans de Scott Disick a été photographié en train d’embrasser un héritier d’expédition milliardaire Gil Ofer. Les deux ont profité du soleil dans des chaises longues sur la plage de l’hôtel Faena à Miami Beach. Sofia, qui a également amené une amie à la sortie, portait un bikini string à imprimé léopard, tandis qu’Ofer portait un short de bain à motifs roses et une casquette de baseball rouge et avait de courts cheveux bruns foncés. Il a également été vu toucher l’épaule de Sofia alors qu’elle le regardait en retour.

« Sofia est actuellement célibataire malgré son rendez-vous à Miami », explique un initié à E! Nouvelles. « Elle a vu quelques personnes et s’amuse vraiment en ce moment. Elle ne veut pas être liée à une relation et garde ses options ouvertes. Elle a eu des rendez-vous avec quelques personnes et ses amis ont essayé de la mettre en place. «