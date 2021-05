Voici ce qui se cache derrière la chute soudaine de Bitcoin

Igor Golovniov | LightRocket | Getty Images

Le recul spectaculaire du bitcoin et d’autres crypto-monnaies survient comme une rafale de titres négatifs et de catalyseurs, du PDG de Tesla Elon Musk à une nouvelle série de réglementations du gouvernement chinois, ont frappé un secteur des actifs qui a été caractérisé par une volatilité extrême depuis sa création. . La crypto-monnaie phare est tombée mercredi à plus de trois mois, chutant à environ 30000 dollars à un moment donné pour un recul de plus de 30% et poursuivant une semaine de vente dans l’espace crypto. Ether, la pièce principale du réseau de chaînes de blocs Ethereum, a également fortement baissé et est passé sous les 2000 dollars à un moment donné, soit une baisse de plus de 40% en moins de 24 heures. La récente glissade est un renversement par rapport à la hausse spectaculaire qui a commencé au second semestre de l’année dernière. Le prix du bitcoin est toujours en hausse de plus de 200% depuis septembre, le produit d’un rallye haussier spectaculaire déclenché en partie par les gestionnaires de fonds spéculatifs, les banques et d’autres entreprises qui semblent adopter la crypto-monnaie. « Beaucoup plus de gens possèdent la crypto. La crypto s’est infiltrée dans les poches de toute notre société et vous avez eu une confluence d’événements – une combinaison de journée fiscale, tweets Elon Musk, etc., où vous avez commencé à décomposer la positivité dans l’action des prix, et maintenant nous avons un événement de liquidation », a déclaré Mike Novogratz, le taureau bitcoin de longue date, sur« Squawk Box »de CNBC.

Retraites de soutien institutionnel

Une partie de la raison de la faiblesse du bitcoin semble être au moins un renversement temporaire de la théorie d’une acceptation plus large de la crypto-monnaie. Plus tôt cette année, Musk a annoncé qu’il en achetait plus d’un milliard de dollars pour le bilan de son constructeur automobile. Plusieurs sociétés de paiement ont annoncé qu’elles amélioraient leurs capacités pour plus d’actions cryptographiques, et les grandes banques de Wall Street ont commencé à travailler sur des équipes de trading crypto pour leurs clients. Coinbase, une société d’échange de crypto-monnaie, est devenue publique via une cotation directe à la mi-avril. Cependant, Musk a annoncé la semaine dernière que Tesla n’accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement, invoquant des préoccupations environnementales. Musk a suggéré mercredi que Tesla ne vendait pas son portefeuille de bitcoins existant, utilisant des émojis sur Twitter pour dire que la société avait des «mains de diamants». Et Coinbase, qui a dépassé les 400 dollars peu de temps après sa première transaction le 14 avril, a rapidement abandonné ces gains et a chuté de près de 220 dollars par action mercredi matin. Sa date de cotation directe est également le jour du plus récent record de Bitcoin. De plus, un nouveau rapport de JPMorgan a déclaré que, sur la base des contrats à terme, les investisseurs institutionnels semblaient s’éloigner du bitcoin pour revenir à l’or. Le Bitcoin est souvent présenté comme un remplacement potentiel du métal traditionnel en tant que réserve de valeur.

Un risque hors du commerce?

La faiblesse n’est pas isolée dans la cryptographie, ce qui suggère que les mouvements pourraient faire partie d’une rotation plus large des investisseurs loin des transactions plus spéculatives. Les valeurs technologiques et de croissance, dont beaucoup ont nettement surpassé le marché dans son ensemble pendant la pandémie, ont également connu des difficultés ces dernières semaines. le Ark Innovation ETF, un fonds d’actions à forte croissance dirigé par la gestionnaire de fonds vedette Cathie Wood, est en baisse de plus de 30% par rapport à ses sommets de février. Mercredi matin, le Nasdaq Composite, très technologique, a chuté de 6,9% par rapport à son dernier sommet de clôture le 26 avril. Le Russell 2000 à petite capitalisation est en baisse de 5,6% sur la même période. Les baisses ont également coïncidé avec la date limite de paiement des impôts, ce qui aurait pu entraîner des pressions à la vente, les investisseurs cherchant des liquidités pour rembourser les impôts sur les plus-values.

Préoccupations réglementaires