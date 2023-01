Voici ce qui pourrait faire basculer l’économie mondiale dans la récession en 2023

Londres

L’économie mondiale a traversé une année difficile, avec une inflation élevée depuis des décennies qui sape les dépenses post-confinement et pousse les banques centrales à augmenter les coûts d’emprunt à un rythme sans précédent pour les maîtriser.

Leur campagne pour gérer les prix peut fonctionner – mais potentiellement à un coût considérable en 2023.

“Il est probable que l’économie mondiale sera confrontée à une récession l’année prochaine en raison de la hausse des taux d’intérêt en réponse à une inflation plus élevée”, a déclaré cette semaine Kay Daniel Neufeld, directeur et responsable des prévisions au Center for Economics and Business Research. .

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que l’économie mondiale se dirige vers une récession. Pourtant, avec une croissance qui devrait encore baisser après un net ralentissement en 2022, c’est une possibilité.

Le Fonds monétaire international a prévu en octobre que la croissance mondiale tomberait à 2,7 % en 2023. Hors crise financière mondiale et le pire stade de la pandémie, ce serait l’année la plus faible pour l’économie mondiale depuis 2001.

En novembre, le groupe a averti que les perspectives étaient devenues encore plus “sombres” depuis la publication de ces prévisions.

La matérialisation d’une récession mondiale peut dépendre de trois facteurs : ce que feront ensuite les banques centrales, les conséquences de la réouverture naissante de la Chine et les prix de l’énergie. Voici comment chacune de ces variables pourrait dicter l’année à venir.

Le FMI a qualifié l’inflation de “menace la plus immédiate pour la prospérité actuelle et future”. Et tandis que il a commencé à baisser aux États-Unis et en Europe alors que les prix de l’énergie reculent et que les taux d’intérêt plus élevés se répercutent sur l’économie, les banques centrales ont clairement indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention d’arrêter la hausse bientôt, même si elles sont plus à l’aise avec des augmentations plus faibles.

“Nous ne pivotons pas”, a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, plus tôt ce mois-ci. “Nous n’hésitons pas.”

Les banquiers centraux opèrent réunion par réunion lorsqu’ils analysent les dernières données. Ils ont souligné qu’ils ne savent pas jusqu’où ils devront augmenter les taux, ni combien de temps ils devront les maintenir, afin de ramener l’inflation à près de 2 % et de la maintenir à ce niveau. Si les prix continuent d’augmenter plus qu’ils ne le souhaiteraient, les banques centrales pourraient être plus agressives que prévu, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur l’économie mondiale.

“Nous pensons que nous devrons maintenir une politique restrictive pendant un certain temps”, a déclaré le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, après la réunion de décembre de la banque centrale.

Depuis près de trois ans, le gouvernement chinois a limité la propagation de Covid-19 en utilisant des quarantaines centralisées, des tests de masse et une recherche rigoureuse des contacts. Maintenant, à la suite de protestations à travers le pays contre les restrictions strictes, il annule brusquement ces mesures.

La réouverture imminente de la deuxième économie mondiale pourrait stimuler la croissance. Mais cela comporte aussi des risques.

“L’état déprimé actuel de la Chine suggère que le potentiel d’amélioration est important”, a déclaré Bruce Kasman, responsable de la recherche économique et politique chez JPMorgan Chase, plus tôt ce mois-ci. “Cependant, l’expérience récente montre également que des revers importants se produisent normalement lorsque les ouvertures sont prématurées et que les systèmes de santé sont débordés.”

Une vague d’infections à coronavirus balaie actuellement la Chine, mais jusqu’à présent, Pékin va de l’avant avec des plans pour assouplir ses règles. Cette semaine, il a annoncé qu’il abandonnerait les exigences de quarantaine pour les arrivées internationales à partir de début janvier dans une étape majeure vers la réouverture de ses frontières. D’autres pays, quant à eux, imposent des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine, craignant le développement de nouvelles variantes.

La guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine continue d’ajouter de l’incertitude aux prévisions, en particulier pour les pays d’Europe, qui se sevrent de l’énergie russe, mais pourraient encore faire face à des pénuries.

Un rapport de l’Agence internationale de l’énergie a révélé que l’Europe pourrait faire face à une pénurie de gaz naturel en 2023 si la Russie interrompait toutes les exportations de gaz vers la région et que le temps se refroidissait.

Autre joker : la hausse potentielle de la demande d’énergie de la Chine alors que son économie redémarre.

“Ils sont liés”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. « L’une des raisons pour lesquelles les prix de l’énergie [lower] c’est parce que la Chine est exceptionnellement faible.

L’Organisation de coopération et de développement économiques a indiqué que sa dernière série de projections économiques pourrait nécessiter des révisions si les pénuries d’approvisionnement énergétique poussent les prix encore plus haut, ou si les gouvernements européens doivent appliquer un rationnement pour réduire la demande de gaz et d’électricité. cet hiver et le suivant.

Que le monde tombe en récession ou non, les 12 prochains mois seront probablement difficiles.

“Cela reste un contexte difficile”, a déclaré Guillaume Menuet, responsable de la stratégie d’investissement et de l’économie de Citi Private Bank en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Son équipe prédit que le monde connaîtra la croissance économique la plus lente des 40 dernières années, en dehors de 2020 et de la crise financière de 2007-2008.

Même si une récession mondiale est évitée, de nombreux pays pourraient encore subir des ralentissements accompagnés de hausses douloureuses du chômage, bien que les économistes ne s’accordent pas sur la gravité et la durée de ces ralentissements.

“Le pire est encore à venir, et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession”, a déclaré le FMI en octobre, notant que le ralentissement “sera généralisé” et pourrait “rouvrir des blessures économiques qui n’ont été que partiellement cicatrisées après la pandémie”. .”