Voici ce qui pourrait arriver si un astéroïde s’écrasait dans votre ville

Si un astéroïde en or pur, d’un diamètre de 2 600 pieds et explosant à 77 000 miles par heure, arrivait à un angle de 48 degrés et frappait l’Upper East Side de New York, c’est-à-dire autour de chez moi, je sais malheureusement maintenant ce arriverait.

Moi-même et 6 363 353 personnes seraient vaporisés dans le cratère résultant de la roche spatiale, un gouffre massif de plus d’un demi-mile de profondeur. Le fragment libérerait plus d’énergie que la dernière éruption volcanique de Yellowstone, une catastrophe colossale qui, il y a des milliers d’années, a craché des cendres, du magma et des débris assez loin pour couvrir la majeure partie des États-Unis continentaux.

Ou du moins c’est ce que j’ai appris sur un site de simulation d’astéroïdes cet après-midi en sirotant une tasse de café.

La Lanceur d’astéroïdes est un concept gratuit basé sur les données créé par Neal Agarwal, un développeur largement connu sous son personnage en ligne : neal.fun. L’objectif d’Agarwal est essentiellement de mélanger d’immenses tableaux de données et des dilemmes mentaux intéressants pour former des expériences de pensée en ligne intelligentes et interactives, comme celle-ci qui vous indique quel type de dévastation suivrait un astéroïde s’écrasant dans votre ville.

“L’inspiration principale”, m’a dit Agarwal par e-mail, “a définitivement grandi en regardant des films comme Deep Impact et Armageddon ! J’ai toujours voulu avoir un outil en ligne qui me permettrait de tester différents scénarios d’impact et de voir les effets.”

Mais bien sûr, la clé ici avec Asteroid Launcher réside dans le pseudonyme d’Agarwal.

Il n’y a heureusement aucune menace d’impact significatif connue pour le cent prochaines années ou plusselon la NASA – et, dans le pire des cas, l’agence est en bonne voie de générer une sorte de système de défense contre les astéroïdes avec le succès retentissant de son Mission DARTqui a eu lieu plus tôt cette année.

Pourtant, cela ne fait pas de mal de répondre à nos pensées intrusives de temps en temps. Juste pour le fun.

Je n’ai pas vérifié l’exactitude de cela, mais c’est un outil vraiment cool pour vous donner une idée de ce qui se passerait si différents types d’astéroïdes frappaient n’importe quel endroit sur Terre. https://t.co/Wb7BYUQ1H8 — Augusto Carballido 😷 (@AstroAugusto) 6 décembre 2022

Parcourez les projets d’Agarwal et vous trouverez un éventail impressionnant de trous de lapin dans lesquels vous perdre.

La taille de l’espace vous présente progressivement des objets de plus en plus grands, en commençant par un astronaute et en se frayant un chemin à travers des étoiles si énormes qu’elles font ressembler notre soleil à un faible pompon jaune. Dépenser l’argent de Bill Gates vous offre 100 milliards de dollars à dépenser pour des articles allant d’un pack de 12 Coca-Cola à un véritable avion commercial Boeing 747. Il vous montre avec combien d’argent les multimilliardaires travaillent au jour le jour.

Et mon préféré, Problèmes de chariot absurdes vous emmène dans un voyage illustratif et éthique basé sur la philosophe anglaise Philippa Foot scénario fictif où un spectateur a le choix de sauver cinq personnes en danger d’être heurtées par un chariot – sauf que le seul moyen de les sauver est de tuer une personne à leur place. La partie difficile à ce sujet n’est pas tant les décisions, mais le fait que vous devriez, hypothétiquement, rester cohérent dans chacune de ces décisions.

“J’ai gardé une grande liste d’idées depuis que j’ai 16 ans et j’ai récemment passé 1 000 idées de projets par écrit (la plupart terribles)”, a déclaré Agarwal. “Les idées peuvent venir de partout, des livres et des films à une conversation avec un ami. Je pense que l’important est de les écrire et d’être aussi ouvert que possible aux idées nouvelles et étranges. Parfois, deux à trois mauvaises idées peuvent se combiner et se former un beau projet.”

Ce qui nous amène à la dernière tentative d’Agarwal : le lanceur d’astéroïdes.

Je viens d’utiliser cet excellent nouveau simulateur pour montrer ce qui se passerait si un astéroïde de 500m de diamètre, voyageant à 17 km/s et entrant à 45° impactait la ville de Sydney…. Et, euh, les choses ne vont pas bien…. [alt-text: satellite view of Sydney showing different effects of impact] pic.twitter.com/NjGPRUoe1L — Rami Mandow 🏳️‍🌈 (@CosmicRami) 8 décembre 2022

Vous commencez par concevoir votre propre astéroïde, en entrant un matériau, un diamètre de roche, une vitesse et un angle d’impact. Ensuite, vous pouvez sélectionner n’importe quel emplacement sur une carte réaliste à gauche de l’écran. Tout ce qui reste, à ce stade, est de cliquer sur un bouton géant qui dit LANCER L’ASTEROÏDE.

Boom.

Vous arrivez sur une page qui vous indique, théoriquement, ce que vous venez de faire à l’emplacement de votre choix.

Ces résultats sont étonnamment détaillés, car Agarwal a intégré son code avec des informations sur les astéroïdes glanées dans des publications scientifiques universitaires, comme une thèse de doctorat sur risque d’impact d’astéroïde et un examen par les pairs modèle de vulnérabilité de la population rédigé par des experts de la NASA, de l’Université de Lancaster et de l’Université de Southampton.

Cependant, il semble que certains remettent en question les résultats du lanceur d’astéroïdes – un scientifique, par exemple, a tweeté sa préférence pour le plus old-school Programme des effets d’impact sur la Terre pour satisfaire les envies apocalyptiques.

Cependant, à cette fin, Agarwal dit que le programme Earth Impact Effects utilise les mêmes équations que le lanceur d’astéroïdes, car les deux sont basés sur un document de recherche rédigé par Gareth Collins, un expert en impact d’astéroïdes à l’Imperial College de Londres. “Ils donneront à peu près les mêmes résultats”, a-t-il expliqué, notant que Clemens Rumpf, un expert en risques d’astéroïdes qui travaillait auparavant à la NASA, avait également contribué à son projet.

“Le but de neal.fun est de ramener l’internet bizarre et amusant !” dit Agarwal. “J’ai grandi à une époque où Internet regorgeait d’expériences et de jeux flash étranges et amusants, et j’ai vu tout cela disparaître lentement à mesure que les médias sociaux prenaient le dessus. Maintenant, le Web redevient enfin assez puissant pour créer des expériences numériques amusantes, et Je suis ravi de continuer à explorer le potentiel avec de nouveaux projets.”

Sur Asteroid Launcher, une fois que vous avez appuyé sur le gros bouton rouge, faites défiler un peu vers le bas et vous attraperez bien plus que les décès provoqués par votre conception d’astéroïde.

Agarwal vous dit combien de gigatonnes de TNT votre explosion a égalé, combien de personnes subiraient des brûlures au deuxième degré si votre astéroïde était plus proche d’une énorme boule de feu, le rayon dans lequel les tympans des gens se rompraient à cause de l’onde de choc et dans lequel les maisons seraient complètement nivelé par la vitesse du vent lors de l’impact.

Il est sombrement obsessionnel de vérifier autant de conceptions d’astéroïdes que possible. Immédiatement après avoir fabriqué l’impacteur en or de mes rêves, j’ai branché les statistiques de l’astéroïde dans lequel le vaisseau spatial DART de la NASA a percé pour tenter de modifier l’orbite de la roche spatiale relativement petite autour d’un gros morceau de roche spatiale.

Je ne pouvais pas faire en sorte que les choses soient totalement précis, parce que c’est tellement théorique, mais voici ce que j’ai trouvé.

Dimorphos est considéré comme composé de “décombres“, c’est-à-dire un tas de matériaux, donc pour le matériau, j’ai opté pour une pierre générique. C’est en fait environ 525 pieds de diamètre, mais le lanceur d’astéroïdes nécessite un arrondi. J’ai mis 500 pieds. Quant à la vitesse au moment de l’impact, un paramètre que nous Je ne sais pas, j’ai indiqué la vitesse à laquelle le vaisseau spatial DART a heurté le rocher, parce que, eh bien, pourquoi pas ? Cela a donné quelque chose comme 14 400 milles à l’heure, qui devait également être arrondi. J’ai réglé l’emplacement sur Londres et l’angle à 90 degrés sans aucune raison.

Voici ce que nous avons obtenu comme résultats – ils sont beaucoup moins choquants que mon premier astéroïde monstre ridicule et brillant.

Mon prochain plan était d’entrer les paramètres de l’astéroïde tueur de dinosaures, Chicxulub. Mais comprenez ceci : il était si gigantesque qu’il ne rentrait même pas dans la section de diamètre.

“La science de l’impact des astéroïdes est encore un domaine en évolution et tout n’est pas encore connu”, a déclaré Agarwal. “Généralement, plus l’astéroïde est gros, plus nous sommes incertains quant aux effets.”