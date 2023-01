Voici ce qui n’a pas fait la liste des 10 technologies révolutionnaires 2023

La tâche de sélectionner des technologies pour cette liste suscite toujours des discussions et des débats animés au sein de notre équipe. Nous devons prendre des décisions difficiles sur ce qu’il faut inclure et ce qu’il faut omettre. Vous trouverez ci-dessous quelques technologies que les membres du personnel ont nominées cette année mais qui n’ont finalement pas été retenues.

Mode numérique

Les marques de mode et les créateurs vendent désormais des vêtements et des accessoires numériques dans le métaverse et sur des plateformes de jeu comme Roblox. Et les gens achètent ces vêtements pour habiller leurs avatars virtuels, dans une nouvelle forme d’expression de soi en ligne. Le marché de la mode numérique se développe rapidement et influence déjà les tendances du monde réel. Mais nos rédacteurs ont estimé que d’autres technologies avaient un plus grand potentiel pour affecter la vie d’un plus grand nombre de personnes de manière significative.

Stations spatiales de nouvelle génération

La Station spatiale internationale ferme en 2030. Que se passe-t-il ensuite ? La NASA louera de l’espace sur une station spatiale privée, dont les plans sont en cours d’élaboration par trois équipes distinctes. La Chine a sa propre station spatiale et la Russie dit qu’elle en lancera une aussi. Mais comme de nombreux plans sont encore préliminaires et que l’on ne sait pas encore quelle nouvelle science pourrait émerger de ces installations de nouvelle génération, nos rédacteurs ont pensé qu’il valait mieux attendre.

Robots de corvée

Le rêve d’un robot domestique qui plie le linge et fait la vaisselle captive les technologues depuis des décennies. Est-ce qu’on se rapproche ? Amazon a misé gros sur les robots domestiques avec son acquisition d’iRobot (le fabricant des aspirateurs Roomba) et la sortie d’Astro, désormais un robot de sécurité itinérant. La société d’électroménagers Dyson a récemment dévoilé des prototypes de robots de corvée “secrets”. Cependant, un véritable robot de corvée polyvalent est notoirement difficile à construire. Nous le croirons quand nous le verrons.

Le pick-up EV

Les camionnettes électriques commencent à arriver sur le marché américain, notamment le F-150 Lightning de Ford et le Silverado EV de Chevy, ainsi que des modèles de Rivian et GMC. Les Américains achètent à peu près autant de camions que de voitures, ces véhicules électriques sont donc une partie importante de l’histoire de l’électrification. En fin de compte, cependant, cette idée semblait trop centrée sur les États-Unis. Nos rédacteurs craignaient qu’il n’ait ignoré les progrès importants des véhicules électriques en Chine, en Inde, en Amérique latine et en Europe. Vous verrez donc un cadre plus large de cette technologie – “L’inévitable EV” – sur la liste de cette année.

Reprogrammation cellulaire partielle

Plusieurs nouvelles entreprises de biotechnologie visent à ralentir ou même à inverser le vieillissement en trouvant des moyens d’inciter les cellules adultes à se comporter davantage comme des cellules souches trouvées dans les embryons. Les capital-risqueurs ont versé des milliards dans ces startups, qui ont recruté des scientifiques superstars pour diriger leurs efforts. Mais comme le souligne Antonio Regalado, rédacteur en chef pour la biomédecine, dans son récent article intitulé “Comment les scientifiques veulent vous rajeunir”, ces projets n’ont pas encore fourni les résultats scientifiques pour étayer leurs affirmations.