Voici ce qui est ouvert et fermé le jour de Christophe Colomb et la Journée des peuples autochtones

Avec Jour de Christophe Colomb et la Journée des peuples autochtones tombant tous deux lundi, des entreprises ou des services seront-ils ouverts ce jour-là ?

Le président Franklin Delano Roosevelt l’a désigné comme fête nationale en 1934, selon le Bibliothèque du Congrès. Désormais férié au niveau fédéral, le deuxième lundi d’octobre est célébré comme le jour de Christophe Colomb depuis 1971.

Cependant, cette journée est de plus en plus connue sous le nom de Journée des peuples autochtones, car les gens font pression pour que la fête soit renommée en raison de son homonyme, l’explorateur italien Christophe Colomb, et de l’effusion de sang qu’il a laissé derrière lui en Amérique du Nord.

La Journée des peuples autochtones est reconnue par proclamation depuis trois ans. Ce n’est pas un jour férié fédéral, mais le Président Joe Biden a proclamé le jour de «honneur la persévérance et le courage des peuples autochtones.

Columbus Day, qui est un jour férié fédéral, est « l’un des jours les plus célébré de manière incohérente Jours fériés aux États-Unis », selon le Pew Research Center.

Un manifestant participe à une manifestation contre le Columbus Day à Santiago, au Chili, le 13 octobre 2024. REUTERS/Juan Gonzalez

Le Columbus Day est-il toujours un jour férié fédéral ?

Malgré l’incohérence et la controverse, le jour férié fédéral est toujours reconnu. Columbus Day est l’un des 11 jours fériés fédéraux, selon le Bureau américain de gestion du personnel.

Quand est le Columbus Day 2024 ?

Columbus Day est le lundi 14 octobre.

Quand est la Journée des peuples autochtones 2024 ?

La Journée des peuples autochtones est célébrée le même jour, le lundi 14 octobre.

Le bureau de poste est-il ouvert le jour de Columbus ?

Non, le la poste les magasins de vente au détail seront fermés à l’occasion du Columbus Day et il n’y aura pas de livraison de courrier aux domiciles ou aux bureaux.

Toute personne ayant besoin de fournitures d’expédition peut toujours les commander sur le site Web de la poste.

Les banques sont-elles ouvertes le jour de Columbus ?

Des banques comme Wells Fargo et Banque d’Amérique sera également fermé pour la Journée des peuples autochtones et la Journée de Christophe Colomb.

Les succursales de Chase sera ouvert, mais il traitera les transactions en ligne de la même manière que lors d’un jour férié fédéral régulièrement observé.

Qu’en est-il des autres offices fédéraux ?

Tous les bureaux fédéraux non essentiels seront également fermés ce jour férié.

Par exemple, des agences comme Federal Student Aid seront fermées lundi. Il n’enverra pas non plus de fonds aux universités ce jour-là, mais son site Internet acceptera toujours les données et restera opérationnel, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse.

NEW YORK- les gens regardent le 79e défilé annuel de Columbus Day sur la Cinquième Avenue le 9 octobre 2023 à New York. La gouverneure Kathy Hochul et le maire Eric Adams ont participé au défilé, reconnu comme la plus grande célébration au monde de l’héritage italo-américain.

Qu’est-ce que Columbus Day et pourquoi est-il célébré ?

Jour de Christophe Colomb commémore l’arrivée de l’explorateur Christophe Colomb dans les Amériques le 12 octobre 1492.

Colomb, un explorateur italien à la tête d’une exploration espagnole, débarqua dans les Amériques en 1492. Son arrivée fut le début de la colonisation européenne des Amériques, ainsi que du commerce de biens, d’animaux et de personnes dans ce qui devint connu sous le nom d’échange colombien.

Columbus Day a été célébré par certains Italo-Américains et a été une fête fédérale controversée pour certains Amérindiens.

Pourquoi les gens ne célèbrent-ils pas la Journée de Christophe Colomb ?

La leçon de l’école primaire sur l’explorateur Christophe Colomb naviguant sur le « bleu océan » est incomplète.

Les communautés autochtones vivaient dans l’hémisphère occidental pendant des dizaines de milliers d’années avant l’arrivée de Colomb, et le contact avec les colonies européennes a entraîné des pertes dévastatrices en vies humaines, en traditions et en terres pour les Indiens d’Amérique, selon le Musée national Smithsonian des Indiens d’Amérique.

Même si les États-Unis ne reconnaissent pas partout la Journée des peuples autochtones, les défenseurs affirment qu’il est important de dénoncer l’histoire violente de Columbus et de reconnaître les communautés amérindiennes d’aujourd’hui.

L’explorateur italien controversé est devenu tristement célèbre en raison de la façon dont il traitait les peuples autochtones.

L’explorateur aurait fait ce qui suit aux peuples autochtones, selon History Channel :

Violence et esclavage utilisés

Introduire et propager de nouvelles maladies

Tentative de les convertir au christianisme

Les critiques de la fête fédérale actuelle soulignent que Colomb a également commis plusieurs crimes contre l’humanité lorsqu’il a atteint l’hémisphère occidental. Voici quelques exemples de ces atrocités, comme compilé par Philadelphia Magazine:

Colomb a coupé les mains d’environ 10 000 indigènes d’Haïti et de la République dominicaine parce qu’ils ne parvenaient pas à fournir de l’or tous les trois mois.

Colomb a coupé les jambes des enfants indigènes qui tentaient de les fuir.

Il a aidé à trafic sexuel de filles de neuf et dix ans.

Pour cette raison, les États et les villes ont commencé à reconnaître uniquement la Journée des peuples autochtones, ou à reconnaître les deux.

La Journée des peuples autochtones est-elle un jour férié ?

Cela dépend de l’endroit où vous habitez.

Environ 29 États et Washington, DC, ne célèbrent pas le Columbus Day. Environ 216 villes ont je l’ai renommé ou remplacé avec la Journée des peuples autochtones, selon renommercolumbusday.org. Certains États reconnaissent la Journée des peuples autochtones par le biais d’une proclamation, tandis que d’autres le considèrent comme un jour férié.

Au niveau fédéral, la Journée des peuples autochtones a fait l’objet de proclamations présidentielles de l’administration Biden au cours des trois dernières années.

« Les peuples autochtones sont un phare de résilience, de force et de persévérance ainsi qu’une source de contributions incroyables. Les peuples autochtones et les nations tribales continuent de pratiquer leur culture, de se souvenir de leur héritage et de transmettre leur histoire de génération en génération », a écrit Biden. dans la proclamation de 2023 sur la fête.

S’éloigner du Columbus Day et célébrer la Journée des peuples autochtones aide à reconnaître les perspectives autochtones pour un regard plus complet sur l’histoire, le Le Smithsonian a déclaré.

En célébrant la Journée des peuples autochtones, le musée affirme que nous pouvons également reconnaître les Amérindiens qui sont toujours là et qui luttent pour la reconnaissance et droits environnementaux.

