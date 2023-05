Voici ce qui est inclus dans l’accord de plafond de la dette proposé – NBC New York

Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord de principe sur une législation visant à augmenter le pouvoir d’emprunt du pays et à éviter un défaut de paiement.

Les négociateurs se précipitent maintenant pour finaliser le texte du projet de loi. McCarthy a déclaré que la Chambre voterait sur le projet de loi mercredi, donnant au Sénat le temps de l’examiner avant la date limite du 5 juin pour éviter un éventuel défaut.

Alors que de nombreux détails sont inconnus, les deux camps pourront pointer quelques victoires. Mais certains conservateurs ont exprimé leurs premières inquiétudes quant au fait que l’accord ne réduirait pas suffisamment les déficits futurs, tandis que les démocrates s’inquiétaient des changements proposés aux exigences de travail dans des programmes tels que les coupons alimentaires.

Un aperçu de ce qui est dans et hors de l’accord, basé sur ce que l’on sait jusqu’à présent :

Augmentation de la dette sur deux ans, limites de dépenses

L’accord maintiendrait les dépenses non militaires à peu près stables au cours de l’exercice 2024 et les augmenterait de 1% l’année suivante, tout en prévoyant une augmentation du plafond de la dette sur deux ans – après la prochaine élection présidentielle en 2024. C’est selon une source proche de l’accord qui a fourni des détails sur la condition d’anonymat.

Soins aux anciens combattants

L’accord financera entièrement les soins médicaux pour les anciens combattants aux niveaux inclus dans le projet de budget proposé par Biden pour 2024, y compris pour un fonds dédié aux anciens combattants qui ont été exposés à des substances toxiques ou à des risques environnementaux. Biden a demandé 20,3 milliards de dollars pour le fonds d’exposition toxique dans son budget.

Exigences de travail

Les républicains avaient proposé de renforcer les exigences de travail pour les adultes valides sans personnes à charge dans certains programmes d’aide gouvernementale. Ils ont dit que cela amènerait plus de personnes sur le marché du travail, qui paieraient alors des impôts et aideraient à renforcer les programmes de droits clés, à savoir la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Les démocrates avaient vivement critiqué les changements proposés, affirmant qu’ils conduiraient à moins de personnes capables de se payer de la nourriture ou des soins de santé sans réellement augmenter la participation au travail.

Les républicains de la Chambre avaient adopté une législation qui créerait de nouvelles exigences de travail pour certains bénéficiaires de Medicaid, mais cela a été omis de l’accord final.

Cependant, l’accord élargirait certaines exigences de travail pour le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, anciennement connu sous le nom de coupons alimentaires. L’accord augmenterait l’âge des exigences de travail existantes de 49 à 54 ans, comme la proposition républicaine, mais ces changements expireraient en 2030. Et la Maison Blanche a déclaré qu’il réduirait en même temps le nombre de personnes vulnérables à tous les âges qui sont soumis aux exigences

Accélérer les projets énergétiques

L’accord met en place des changements dans la loi sur la politique nationale de l’environnement qui désignera « une seule agence principale » pour développer les évaluations environnementales, dans l’espoir de rationaliser le processus.

Ce qui a été laissé de côté

Les républicains avaient cherché à abroger les efforts de Biden pour renoncer à une dette de 10 000 à 20 000 dollars pour presque tous les emprunteurs qui avaient contracté des prêts étudiants. Mais la disposition était un non-démarrage pour les démocrates. L’accord budgétaire maintient l’allègement des prêts étudiants de Biden en place, bien que la Cour suprême ait le dernier mot sur la question.

La Cour suprême est dominée 6-3 par les conservateurs, et les questions de ces juges lors des plaidoiries ont montré un scepticisme quant à la légalité du plan de prêts étudiants de Biden. Une décision est attendue avant la fin du mois de juin.