Voici ce qui est en vente sur le marché des maisons de luxe au Canada

L’activité de vente des maisons de luxe à Toronto et à Vancouver a connu une baisse en 2022, selon de nouvelles données publiées mercredi par Sotheby’s International Realty Canada. Cependant, d’autres grandes villes canadiennes comme Montréal et Calgary ont vu leurs volumes de ventes se stabiliser, voire augmenter tout au long de l’année.

Le rapport de fin d’année de la société immobilière de luxe indique une baisse de 24% des ventes résidentielles évaluées à plus de 4 millions de dollars dans la région du Grand Toronto tout au long de 2022, par rapport à l’année précédente. Les ventes résidentielles de plus de 10 millions de dollars ont chuté de 29 % d’une année sur l’autre.

«Dans l’ensemble, les ventes résidentielles de plus d’un million de dollars ont connu une baisse annuelle de 28%, malgré la demande sous-jacente de logements de premier ordre et la mobilité résidentielle», lit-on dans le rapport.

Les résidents de Vancouver ont connu des conditions similaires en 2022, avec des ventes immobilières résidentielles de plus de 1 million de dollars en baisse de 29 % en 2022 par rapport à 2021. Cependant, les marchés de l’immobilier de luxe dans d’autres villes, comme Calgary, ont rebondi en 2022. plus d’un million de dollars dans la ville albertaine ont augmenté de 16 % d’une année sur l’autre.

« Le marché de l’immobilier de luxe de Calgary a surpassé celui des plus grandes régions métropolitaines du Canada, car le renforcement des fondamentaux économiques de la ville a enflammé la confiance des consommateurs et l’optimisme civique », lit-on dans le rapport.

Un rapport distinct de l’agence immobilière Engel & Volkers montre également une augmentation du volume des ventes de maisons de luxe à Ottawa d’une année sur l’autre. Parmi les maisons dont le prix est de 1 million de dollars ou plus, les ventes ont augmenté de 8,6 % en 2022 par rapport à l’année précédente. Pendant ce temps, les résidents de Montréal ont vu des «conditions plus équilibrées» sur le marché immobilier de luxe de la ville tout au long de 2022, selon Sotheby’s International Realty Canada.

La baisse de la demande observée dans certaines des grandes villes du Canada a joué un rôle dans la création de conditions plus favorables pour les acheteurs potentiels de maisons de luxe, a déclaré Don Kottick, président et chef de la direction de Sotheby’s International Realty Canada, dans le résumé du rapport.

“Après une ère d’hyperinflation intense, de nouveaux repères post-pandémiques pour l’immobilier canadien conventionnel et de luxe ont été établis en 2022 alors que le marché traitait l’impact des hausses agressives des taux d’intérêt”, a-t-il déclaré. “À la fin de l’année, les segments de l’immobilier de luxe dans plusieurs grandes régions métropolitaines étaient au bord des conditions du marché des acheteurs, tandis que d’autres s’étaient très clairement déplacés vers ce territoire.”

Cela survient alors que les ventes de maisons conventionnelles continuent de chuter au Canada sur une base annuelle. Selon les dernières données de l’Association canadienne de l’immeuble, les ventes ont chuté de 39,1 % d’une année à l’autre en décembre 2022. Ce chiffre n’est pas désaisonnalisé.

CTVNews.ca a dressé une liste de propriétés actuellement sur le marché pour 1 million de dollars ou plus dans les grandes villes du Canada. Faites défiler vers le bas pour voir ce qui est disponible.

VANCOUVER

(Kristin Gill, reAngle Real Estate Marketing / Layla Yang et Frank Peng, Dracco Pacific Realty)

Taper: Maison

Prix: 12 990 000 $

Année de construction: 1996

Taille de la propriété: 678,29 m²

La taille du lot: 1 590 m²

Cette maison privée du quartier First Shaughnessy de Vancouver compte cinq chambres et huit salles de bains sur plus de 670 mètres carrés. Dans la chambre principale se trouvent des plafonds voûtés et un balcon privé donnant sur la montagne, tandis que des planchers de bois franc traversent le niveau principal. Au sous-sol se trouve une salle de loisirs avec un bar et une piscine.

EDMONTON

(Phil Stockely, Edmonton 360 Tours / Alan Gee, Re/Max Elite)

Taper: Maison

Prix: 1 898 000 $

Année de construction: 2020

Taille de la propriété: 262,24 m²

La taille du lot: 650.17 m²

Avec quatre chambres et sept salles de bains, cette maison de ferme mise à jour dans le quartier Glenora d’Edmonton présente une conception à aire ouverte. Au rez-de-chaussée se trouve un grand vestiaire avec étagères intégrées, ainsi qu’un boudoir, un salon, une salle à manger et un coin cuisine. Attaché au garage est une suite supplémentaire avec une cuisine et une salle de bain complète.

CALGARY

(Jordan Miller, Calgary Photos / Rachelle Starnes, Coldwell Banker Complete Real Estate)

Taper: Maison

Prix: 3 995 000 $

Année de construction: 1995

Taille de la propriété: 516.08 m²

La taille du lot: 0,1 à 0,2 hectare

Des sommets pointus et des fenêtres cintrées composent l’extérieur de cette maison de près de 4 millions de dollars à Calgary. La cuisine a été récemment rénovée et comprend des armoires blanches et des comptoirs en quartz. En plus de six chambres et six salles de bains, il y a un espace de vie formel avec une salle de musique, une bibliothèque et une cheminée à bois. Dans la cour arrière se trouvent des terrasses offrant beaucoup d’espace pour s’asseoir, ainsi qu’un barbecue intégré.

RÉGINE

(Hatch Media / Rob Pederson, Realty One Real Estate Services Inc.)

Taper: Maison

Prix: 1 499 900 $

Année de construction: 2021

Taille de la propriété: 206.99 m²

La taille du lot: 811,69 m²

Construite en 2021, cette maison de quatre chambres et quatre salles de bains à Regina s’étend sur environ 207 mètres carrés. Au rez-de-chaussée se trouvent un salon à aire ouverte et une cuisine personnalisée, tandis que le niveau supérieur comprend une chambre principale avec des plafonds voûtés et une vue sur le lac Wascana. La maison de deux étages possède également un sous-sol fini car elle est située sur un terrain en forme de tarte.

WINNIPEG

(Photographie d’impressions artistiques / Natasha Kouk, Royal Lepage Dynamic Real Estate)

Taper: Maison

Prix: 1 295 000 $

Année de construction: 1988

Taille de la propriété: 349.22 m²

La taille du lot: 1 100,9 m²

Des planchers de chêne parcourent les niveaux principal et supérieur de cette maison de Winnipeg de style contemporain. Au rez-de-chaussée, la cuisine professionnelle dispose d’un brûleur à gaz ainsi que d’une plaque chauffante intégrée, de deux lave-vaisselle et d’un garde-manger de majordome. Dans le salon se trouvent de hauts plafonds et un mur carrelé avec une cheminée. À côté de la chambre principale se trouve une salle de bains de cinq pièces et un dressing.

TORONTO

(Cirius 3D / Dave Elfassy, ​​Groupe Sutton-Admiral Realty Inc.)

Taper: Maison

Prix: 3 199 000 $

Année de construction: 1905

Taille de la propriété: 260.13 m²

La taille du lot: 169.82 m²

Cette maison de quatre chambres et cinq salles de bains est située dans le quartier Palmerston de Toronto. Construite en 1905, la maison a depuis été entièrement rénovée et dispose d’un éclairage personnalisé, ainsi que d’autres améliorations. Dans la cuisine gastronomique se trouvent des comptoirs et dosserets en quartz, ainsi qu’un îlot central. La maison dispose également d’un sous-sol sans ascenseur et d’une terrasse sur le toit.

OTTAWA

(DreamProperties.com / Marilyn Wilson Dream Properties Inc.)

Taper: Maison

Prix: 2 250 000 $

Année de construction: 2010

Taille de la propriété: 406,36 m²

La taille du lot: 868.64 m²

S’étendant sur plus de 400 mètres carrés, cette maison d’Ottawa compte quatre chambres et quatre salles de bains, ainsi qu’une cuisine extérieure et une piscine. Le niveau principal a un aménagement à aire ouverte avec un foyer qui mène au salon et à la salle à manger. Dans la cuisine se trouvent des comptoirs en granit, un garde-manger walk-in et des électroménagers en acier inoxydable. Pendant ce temps, le sous-sol a une salle familiale et un espace de travail supplémentaire.

MONTRÉAL

(Solutions Studio 360 / Marie Sicotte, Groupe Sutton – Centre-Ouest inc.)

Taper: Maison

Prix: 8 250 000 $

Année de construction: 1928

Taille de la propriété: 632.86 m²

La taille du lot: 1091.3 m²

Avec six chambres et quatre salles de bain, cette maison située dans le quartier Westmount à Montréal a été entièrement rénovée en 2017. Au rez-de-chaussée se trouve un salon avec de grandes fenêtres, de hauts plafonds et un foyer au gaz entouré de marbre. En plus d’une bibliothèque et d’une salle à manger se trouve une cuisine gastronomique, avec des portes françaises menant à un patio extérieur, ainsi qu’un bureau.

NOUVELLE-ÉCOSSE

PHOTO](Chris Dickson / Margaret Craig, Engel & Volkers Halifax)

Taper: Maison

Prix: 2 100 000 $

Année de construction: 2019

Taille de la propriété: 408.77 m²

La taille du lot: 0,4 à 1,21 hectare

Située à environ 30 minutes du centre-ville d’Halifax en voiture, cette maison de 2,1 millions de dollars surplombe le lac McCabe de la Nouvelle-Écosse. Une ferme moderne, la maison comprend cinq chambres et quatre salles de bains sur 408 mètres carrés d’espace. Le salon présente des poutres apparentes, une cheminée et des baies vitrées offrant une vue sur le lac. Une salle à manger formelle et un bureau à domicile complètent le niveau principal.

CHARLOTTETOWN

(Simon Reid / Kelly Lantz, Century 21 Colonial Realty Inc.)

Taper: Maison

Prix: 1 950 000 $

Année de construction: 1998

Taille de la propriété: 342.07 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Cette maison au bord de l’eau construite sur mesure comprend cinq chambres et trois salles de bains, ainsi qu’un hall d’entrée de deux étages. À l’étage supérieur se trouve la chambre principale, qui surplombe le phare de Brighton et dispose d’une salle de bains complète. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine à aire ouverte avec des comptoirs en granit, ainsi qu’un solarium. La maison elle-même est à une courte distance en voiture du centre-ville de Charlottetown.

FRÉDÉRICTON

(Nouvelles conceptions de vue par Laurie Cole / Rebecca Steeves Realty Team, Re/Max East Coast Elite)

Taper: Maison

Prix: 1 389 900 $

Année de construction: 2022

Taille de la propriété: 315,4 m²

La taille du lot: 1292 m²

Construite en 2022, cette maison de Fredericton a un style de ferme moderne avec de hauts plafonds et de nombreuses fenêtres partout. Le plan d’étage à aire ouverte comprend un foyer à double face pour séparer les espaces salon et salle à manger au rez-de-chaussée. En plus de la cuisine se trouvent quatre chambres et quatre salles de bain. Situé à proximité se trouve le parcours de golf de West Hills et d’autres commodités.

TERRE-NEUVE

(Matt Grandy / Tim Crosbie, Consultants immobiliers Royal LePage)

Taper: Maison

Prix: 1 000 000 $

Année de construction: 2011

Taille de la propriété: 659.05 m²

La taille du lot: 0,4 à 1,21 hectare

Avec cinq chambres et quatre salles de bains, ce bungalow de style ranch est situé dans la ville de Paradise, NL, à 20 minutes en voiture du centre-ville de St. John’s. La maison a fait l’objet de plusieurs rénovations au cours des huit dernières années, notamment dans la chambre principale et la salle de bains attenante, qui comprend une grande douche, une double vasque et une baignoire profonde. Au sous-sol fini se trouvent des salles de théâtre, d’exercice et de loisirs.