Ici, à Daily Distortions, nous essayons de démystifier les informations fausses et trompeuses qui sont devenues virales. Nous voulons également vous donner une idée de la popularité de cette désinformation, dans le contexte de ce qui est discuté sur les réseaux sociaux. Avec l’aide de NewsWhip, une entreprise qui compile des données sur les performances des médias sociaux, nous avons dressé une liste des 10 histoires les plus engagées de la semaine aux États-Unis. (NewsWhip suit le nombre de réactions, de partages et de commentaires que chaque URL reçoit sur Facebook, ainsi que les partages sur Pinterest et par un groupe d’utilisateurs influents sur Twitter.)

Ce fut la pire semaine de la pandémie de Covid-19 à ce jour. Partout dans le pays, les nouvelles concernant l’augmentation du nombre de cas, les unités de soins intensifs surpeuplées et les nouvelles règles de verrouillage faisaient les gros titres.

Mais sur les réseaux sociaux, les histoires les plus engagées de la semaine étaient beaucoup plus dispersées. En haut de cette liste, de loin, se trouvait un Histoire de TMZ à propos de la mort de Tommy «Tiny» Lister, un acteur surtout connu pour avoir joué Deebo dans la franchise de films à succès «Friday». M. Lister, âgé de 62 ans, a présenté des symptômes de Covid dans les jours qui ont précédé sa mort, selon TMZ.

La deuxième était une vidéo virale, publiée sur la plate-forme vidéo Rumble, d’un restaurateur de Los Angeles attaquant le maire de la ville, Eric Garcetti, pour des restrictions qui l’empêchaient d’offrir des repas en plein air alors qu’une production de films à proximité était autorisée à fonctionner. . Le clip a été partagé par des personnalités de droite, dont Dan Bongino, et a reçu plus d’un million d’interactions.