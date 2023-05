Voici ce qui est commun entre Aishwarya Rai Bachchan, Kareena Kapoor Khan et Kiara Advani

Bollywood a toujours célébré l’amour avec une mélodie qui pénètre directement dans les cœurs. Touchant exactement les bons accords du public, les blockbusters musicaux ont toujours célébré la romance comme jamais auparavant. Ces blockbusters musicaux amènent une protagoniste féminine qui tombe amoureuse avec compassion. Alors que des histoires d’amour si touchantes, comme Hum Dil De Chuke Sanam et Jab nous avons rencontré a Aishwarya Rai Bachchan et Kareena Kapoor, respectivement, encore une autre saga d’amour musicale romantique ‘Satyaprem Ki Katha’ vient redéfinir l’amour avec la belle alchimie de Kiara Advani et Kartik Aaryan.

Aishwarya a vraiment redéfini la déclaration de romance émouvante à l’écran

Nous avons vu, Aishwarya Rai Bachchan en tant que Nandini a présenté l’amour sous un angle différent dans Hum Dil De Chuke Sanam. Étant une fille d’une petite ville et tombant amoureuse d’un homme moderne, l’actrice a très affectueusement fait voyager le public à travers différents nuages ​​​​d’amour. À cette époque, Aishwarya a vraiment redéfini la déclaration de romance émouvante à l’écran.

C’était presque 8 ans plus tard lorsque Kareena Kapoor est venue en tant que Geet dans Jab We Met et a présenté au public un tout nouveau type d’amour. L’amour qui célèbre la romance dans la nouvelle ère émergente, l’amour qui chérit les différentes personnalités de l’autre. Geet était en effet le personnage le plus aimé qui a touché le cœur de millions de personnes avec son esprit.

Kiara Advani dans « Satyaprem Ki Katha »

Eh bien, cela fait presque 16 ans maintenant et le monde est sur le point d’assister à une pure histoire d’amour après un long moment à l’écran. Avec Kiara Advani dans ‘Satyaprem Ki Katha’ alors que Katha vient dépeindre l’amour du cœur sous un tout nouveau jour. L’actrice présente une histoire d’amour compatissante et pure après une longue période. Alors que le teaser et la chanson « Naseeb Se » récemment sortie ont montré la pure alchimie romantique de Kartik Aaryan et Kiara Advani, le film est vivement attendu par les masses pour assister à une histoire d’amour profonde et touchante. Kiara, étant le rôle principal féminin d’une si magnifique saga musicale romantique, serait certainement digne d’un personnage féminin du cinéma indien dont on se souviendra tout en se remémorant les histoires d’amour.