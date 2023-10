La Chambre des représentants a un programme législatif chargé entre aujourd’hui et la fin de 2023, avec plusieurs projets de loi incontournables qui doivent être examinés dans les quatre semaines restantes des travaux législatifs de l’année.

La Chambre doit adopter soit 12 projets de loi de crédits, soit une résolution continue avant le 17 novembre pour éviter une fermeture du gouvernement, ainsi que des projets de loi visant à réautoriser la Federal Aviation Administration, les programmes de défense nationale et la politique agricole, communément appelés « projets de loi agricoles ».

« Nous n’allons pas adopter tous les projets de loi de crédits. Nous allons devoir faire quelque chose pour respecter la date limite du 17 novembre », a déclaré le représentant républicain Brett Guthrie du 2e district du Kentucky à la Daily Caller News Foundation.

Après que la Chambre des représentants a élu Mike Johnson comme président mercredi, elle doit adopter plusieurs projets de loi importants qui sont en attente devant l’assemblée.

La Chambre a voté le 3 octobre pour destituer Kevin McCarthy de son poste de président, une mesure incitée par le représentant républicain Matt Gaetz en coopération avec plusieurs autres conservateurs et tous les démocrates de la Chambre, qui a été suivie de 22 jours d’impasse alors que les républicains de la Chambre cherchaient à élire un candidat. candidat – avec trois de ces nominés se retirant de la course. L’élection de Johnson a permis à la Chambre, qui doit élire un président avant de commencer toute activité, de revenir aux questions législatives après trois semaines, les projets de loi de crédits et d’autorisation étant les principaux sujets à examiner par la Chambre. (EN RELATION : « Retournez au travail » : les législateurs du GOP se prononcent sur les prochaines actions maintenant que la Chambre a un président)

Après l’adoption d’une résolution continue le 30 septembre pour éviter une fermeture du gouvernement, la Chambre doit soit adopter les 12 projets de loi de crédits, soit une autre résolution continue avant le 17 novembre pour éviter une fermeture partielle ou totale après cette date. Jusqu’à présent, la Chambre n’a adopté que cinq des 12 factures – liés aux ministères de la Défense, de la Sécurité intérieure, de l’État, des Anciens Combattants et de l’Énergie – dont aucun n’a été adopté par le Sénat.

Lettre de Mike Johnson aux républicains de la Chambre sur la politique par Fondation des nouvelles des appelants quotidiens sur Scribd

Après l’élection de Johnson et l’adoption mercredi d’une résolution condamnant le Hamas pour ses attaques terroristes contre Israël, la Chambre a repris l’examen d’un projet de loi de crédits lié au ministère de l’Énergie, à la gestion de l’eau et aux agences connexes, qui passé le jeudi après-midi. Les députés craignent de ne pas disposer de suffisamment de temps pour examiner les huit projets de loi restants ainsi que pour résoudre les différends avec le Sénat sur ceux déjà adoptés, ce que l’on appelle un processus de « conférence ».

Il a été repris par le représentant républicain Dan Newhouse du 4e district de Washington, qui a indiqué qu’une résolution continue (CR) était probable.

«Je pense que nous avons très peu de temps pour finaliser toutes les factures avant le 17. C’est peu probable. Nous pouvons travailler aussi dur que possible pour qu’un maximum d’entre eux le fassent avant le 17 et cela changera quelle que soit l’apparence du CR », a-t-il déclaré à la DCNF.

Outre les crédits généraux, le Congrès examinera probablement également les demandes de crédits supplémentaires soumises par l’administration Biden. Un tel emballer demande 106 milliards de dollars pour un programme d’aide militaire conjointe à Israël et à l’Ukraine pour les conflits contre le Hamas et la Russie, respectivement, ainsi que des crédits pour la sécurité des frontières, tandis que un autre demande 56 milliards de dollars pour le financement des secours en cas de catastrophe, la garde d’enfants et l’accès à Internet haut débit, entre autres.

Le premier paquet a rencontré une large opposition de la part des républicains des deux chambres du Congrès, qui ont exigé que l’aide à Israël et à l’Ukraine soit considérée séparément, dans un contexte d’opposition conservatrice généralisée à la seconde mais de soutien à la première.

« Israël doit commencer. Nous ne pouvons pas souscrire à la politique du chèque en blanc de Biden sur l’Ukraine », a déclaré au DCNF le représentant républicain Mike Garcia du 27e district de Californie.

Alors que l’opposition à l’aide militaire à l’Ukraine est apparue principalement en raison de son coût, certains conservateurs ont indiqué qu’ils s’opposeraient à une aide à Israël qui ne serait pas justifiée par une réduction des autres dépenses.

« Cela doit être payé », a déclaré le représentant républicain Chip Roy du 21e district du Texas au DCNF.

La Chambre doit en outre envisager une législation visant à réautoriser l’existence de la Federal Aviation Administration (FAA). La résolution continue actuellement en vigueur comprenait des dispositions visant à prolonger l’autorisation de la FAA jusqu’au 31 décembre 2023, soit trois mois après l’expiration légale du 1er octobre.

Bien que la Chambre ait adopté un tel projet de loi, RH 3935le 20 juillet, la mesure n’a pas été adoptée par le Sénat, même si plusieurs sénateurs ont proposé des mesures différentes législation pour réautoriser la FAA.

À moins que le Sénat n’adopte le projet de loi de la Chambre exactement tel qu’il a été reçu, ce dernier organe devra soit approuver ces amendements, soit créer une commission de conférence pour les négociations entre la Chambre et le Sénat sur un texte de compromis, qui devra lui-même être adopté à nouveau par les deux Chambres. Il reste difficile de savoir si les législateurs disposeront de suffisamment de jours législatifs pour achever ce processus, au milieu des priorités susmentionnées en matière de crédits.

Outre ces éléments, la Chambre doit également considérer les Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’exercice 2024, un projet de loi annuel important qui réautorise l’existence de l’armée américaine et finance certaines de ses activités. Des versions distinctes de la NDAA ont été adoptées par le Sénat le 27 juillet et, de justesse, par la Chambre le 14 juillet, un comité de la conférence tentant actuellement de résoudre les divergences sur le projet de loi.

Le 23 octobre, Johnson a envoyé un lettre aux Républicains de la Chambre avec ses préférences concernant le calendrier de l’organisme pour le reste du 118e Congrès sous sa direction. Outre les questions de crédits et d’autorisations pour la défense nationale et la FAA, Johnson a indiqué sa préférence pour l’adoption du «Projet de loi agricole» – qui est examiné tous les cinq ans et a été adoptée pour la dernière fois en 2018 – d’ici décembre.

Factures agricoles fixées politique agricolenotamment concernant les subventions agricoles qui sont essentiel à la production alimentaire américaine et sont souvent prioritaires par les représentants des États du Midwest, où l’agriculture constitue une composante importante de leur économie.

La capacité à adopter toutes les lois susmentionnées avant la fin de l’année est incertaine. Entre le 26 octobre et le 31 décembre, la Chambre passera six semaines loin de Washington, DC, pour des « semaines de travail de district », qui sont souvent programmées pour coïncider avec les jours fériés officiels comme Thanksgiving et Noël, selon le chef de la majorité. site web.

Le bureau de Johnson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

