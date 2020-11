Voici ce qui attend le MacBook Pro 16 et l’iMac en 2021

Cela fait à peine quelques semaines qu’Apple a lancé l’ultra-puissant Apple Silicon, la puce Apple M1 avec le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini, mais si vous vous attendiez à ce qu’Apple s’assoie et se repose sur ses lauriers, vous ‘ d être complètement hors de propos. On pense maintenant que le successeur du M1, surnommé le M1X à ce moment, fait déjà le tour des laboratoires de test et fournit des résultats de test intéressants. Autrement dit, si nous devons en croire les détails partagés en ligne. Il peut y avoir un brin de vérité dans ces informations spécifiques, mais même si ce n’est pas le cas, la direction la plus large est très claire. Des puces Apple M-series encore plus puissantes sont en route. On s’attend à ce que l’Apple M1X intègre plus de cœurs et offre des niveaux de performances encore plus élevés, par rapport au M1, qui laisse déjà loin derrière la plupart des processeurs actuels d’Intel. Il était toujours peu probable qu’Apple propose une seule option de processeur à tous les utilisateurs.

L’Apple M1X aura 12 cœurs au lieu des 8 cœurs de l’Apple M1, c’est-à-dire selon @LeaksApplePro. Dans le M1, il y a quatre cœurs haute performance et quatre cœurs destinés à l’efficacité énergétique. L’Apple M1X devrait être configuré avec huit cœurs hautes performances et quatre cœurs à efficacité énergétique. Attention, l’Apple M1 est incroyablement puissant. L’Apple MacBook Air, rafraîchi avec la nouvelle puce M1, a marqué plus d’un million de points sur AnTuTu, une référence synthétique qui montre à quel point la nouvelle puce peut fléchir ses muscles. Cela en fait la première puce d’ordinateur portable à obtenir le score du million – remarquez, ce sont des tests de référence largement sans pertinence dans le monde réel, mais vous donne une idée précise de la distance à laquelle le M1 est par rapport à tout autre élément dans l’espace informatique mobile . C’est exactement pourquoi Apple fait la transition d’Intel.

La prochaine étape de cette évolution sera la puce Apple M1X. Il est tout à fait possible qu’Apple conserve les variantes 7 cœurs et 8 cœurs de la puce M1 aux côtés des 12 cœurs attendus Apple M1X, ceux-ci étant positionnés pour différentes machines et spécifications. Si vous connaissez bien la gamme de processeurs Intel, la version Apple du Core i5 et du Core i7 et même les familles Core i9, positionnées à différents niveaux de prix pour différents scénarios d’utilisation et facteurs de forme. L’Apple M1X pourrait être utilisé dans le prochain Apple MacBook Pro 16, par exemple. Ensuite, il y a la gamme Apple iMac ainsi que le Mac Pro qui attendent le passage des processeurs Intel aux propres puces d’Apple – ce qui devrait très certainement arriver l’année prochaine.

En parlant de cela, le rafraîchissement d’Apple MacBook Pro 16 pour l’année prochaine est très attendu. Le MacBook phare devrait idéalement inaugurer le nouveau processeur et l’amélioration des performances qu’il apporte. Il est possible qu’Apple utilise cette puce comme le grand différenciateur entre le MacBook Pro 16 et le MacBook Pro 13, s’il veut faire cette distinction.

On s’attend, en grande partie autour des affirmations de l’analyste Ming Chi Kuo, à ce qu’un Apple MacBook Pro de 14 pouces soit en route. Est-ce que cela remplacera le MacBook Pro 13, on ne le sait pas. Théoriquement, il peut s’agir d’un remplacement similaire à celui du MacBook Pro 16 pour le MacBook Pro 15. Est-ce que cela obtiendra l’Apple M1 ou les puces Apple M1X attendues, difficile à dire.

Ensuite, il y a les iMac Apple. Rafraîchis au second semestre 2020, l’iMac 21,5 pouces et l’iMac 27 devraient très probablement abandonner les puces d’Intel lors de la prochaine mise à jour. Il est peut-être également temps de renouveler la conception. Bien qu’il soit devenu plus mince et qu’il y ait eu des améliorations en cours de route, la conception plus grande des iMac est restée la même depuis le rafraîchissement en 2012.

Apple pourrait également examiner les deux variantes de processeur pour les mêmes familles de Mac. Par exemple, nous pourrions avoir les spécifications inférieures et les plus abordables du MacBook Pro 13 exécutant l’Apple M1 à 8 cœurs, les configurations les plus puissantes pouvant obtenir l’itération à 12 cœurs de l’Apple M1X – soit par défaut, soit en option, configurez votre Mac. améliorer.

Cela pourrait-il également devenir une situation où la totalité ou même une partie de la gamme informatique Mac obtiendrait des subdivisions non dites dans les supports moins puissants et plus puissants, le premier exécutant le M1 et le second exécutant le M1X? Au moins avec les configurations par défaut en vente, avant les personnalisations? MacBook Pro 13 et MacBook Pro 16 par exemple. L’iMac 21,5 pouces et l’iMac 27 pouces, par exemple. Le passage à un écran plus grand apportera-t-il des performances comparatives plus puissantes? Ou vous configurez selon vos besoins sans avoir à passer à une taille d’affichage plus grande?

Apple a soutenu qu’il y aurait d’autres appareils informatiques Mac alimentés par Intel à venir. Il est difficile de voir comment et où ils s’intégreraient parmi les performances nettement supérieures qu’offre l’Apple M1, à la fois en termes de vitesse pure et de durée de vie de la batterie. Il était toujours censé être un cycle de changement de deux ans, commençant il y a quelques semaines lorsque le nouveau MacBook Air, le nouveau MacBook Pro 13 et le nouveau Mac Mini sont sortis. Nous pouvons voir la fin de la course d’Intel avec les Mac Apple d’ici la fin de l’année 2021.