Voici ce qui arrive au corps humain lorsque vous n’avez pas de relations sexuelles ou que vous ne vous masturbez pas pendant des mois

Par Nikki, journaliste scientifique principale pour Dailymail.Com









Les membres de la génération Z d’âge légal ont moins de relations sexuelles que n’importe quelle génération de l’histoire – et les experts préviennent que cela pourrait conduire à un rétrécissement de leurs organes génitaux.

Le Dr Tara Suwinyattichaiporn, experte en matière de sexe et de relations, a déclaré à DailyMail.com que les hommes sexuellement inactifs peuvent souffrir d’une maladie très rare appelée atrophie pénienne, dans laquelle le tissu pénien peut devenir moins élastique, ce qui le fait rétrécir d’un à deux centimètres.

Bien que ce soit l’extrémité la plus extrême, passer un mois ou plus sans avoir de relations sexuelles peut entraîner chez les hommes et les femmes des niveaux de stress accrus en raison de la frustration sexuelle, de l’anxiété accrue, de la dépression et des problèmes de colère.

Les gens peuvent être confrontés à plusieurs autres impacts psychologiques et plus sujets à l’infidélité.

S’abstenir de relations sexuelles peut entraîner des problèmes temporaires et à long terme, allant du développement de problèmes d’anxiété et de colère à de graves problèmes de santé et à des problèmes relationnels.

Malgré l’attachement positif au sexe, une étude réalisée en 2021 par l’Université de Californie a révélé que 38 % des jeunes âgés de 18 à 30 ans ont déclaré n’avoir eu aucun partenaire sexuel au cours de l’année précédente.

Les experts ont averti que ne pas avoir de relations sexuelles peut durer des semaines, des mois ou des années et avoir des effets néfastes sur le corps humain.

La plupart des gens ont besoin d’affection, de contact et de relations sexuelles avec les autres. Sans cela, votre santé mentale pourrait se détériorer, provoquant de l’anxiété, de la dépression et une augmentation des niveaux de stress, a déclaré Suwinyattichaiporn.

Elle a expliqué que chaque personne est différente et qu’en fonction de la santé mentale générale de la personne, les symptômes les plus extrêmes peuvent se développer en six mois ou prendre jusqu’à cinq ans.

Les relations sexuelles libèrent des hormones de bien-être comme l’ocytocine – également appelée « hormone de l’amour », la dopamine et la sérotonine qui régulent vos émotions et améliorent votre humeur.

La dopamine est une substance chimique que le cerveau libère pour vous procurer du plaisir, mais si votre corps n’en produit pas suffisamment, vous pouvez développer des insécurités et perdre votre estime de soi.

Les couples qui arrêtent d’avoir des relations sexuelles pourraient développer des problèmes conjugaux comme une insatisfaction dans la relation qui peut conduire au ressentiment, à l’infidélité sexuelle et au divorce.

Un 2021 étude suggèrent que les personnes ayant des besoins sexuels non satisfaits peuvent développer une frustration pouvant conduire à une augmentation des comportements agressifs.

Cette frustration peut provenir d’un désir sexuel non satisfait, de l’absence de partenaire disponible ou de la participation à des activités sexuelles insatisfaisantes pouvant entraîner une irritabilité accrue et des sautes d’humeur.

Cela a conduit à une augmentation des « risques d’agression, de violence et de criminalité associés à la recherche de secours, de pouvoir, de vengeance et de frustration déplacée », indique l’étude.

Si les couples connaissent une sécheresse sexuelle dans leur relation, « ils n’abordent pas leur partenaire avec douceur, vulnérabilité et demandes de compromis », a déclaré la sexologue Sari Cooper à DailyMail.com.

« Ils n’ont pas non plus la technique nécessaire pour réparer les conflits et se blâmer mutuellement, poursuivre l’autre avec des critiques continues ou susciter une réponse coupable afin de satisfaire leurs besoins. »

Passer par une « période sèche » est normal, a ajouté Cooper, mais rester trop longtemps sans relations sexuelles peut causer des problèmes majeurs avec votre partenaire.

« Parfois, un partenaire peut demander à ouvrir la relation afin de pouvoir satisfaire ses besoins de manière éthique, et d’autres partenaires peuvent simplement avoir une infidélité sexuelle extérieure pour répondre à leurs besoins », a expliqué Cooper.

Une enquête menée en Californie en 2021 par entretien sur la santé a révélé que le nombre de jeunes s’abstenant de relations sexuelles a atteint un niveau record, avec 38 % des personnes âgées de 18 à 30 ans déclarant n’avoir eu aucun partenaire sexuel au cours de l’année écoulée.

Ceci est à comparer aux 22 pour cent des personnes qui ont déclaré ne pas avoir eu de relations sexuelles au cours d’une année par rapport à une décennie plus tôt, le Horaires de Los Angeles signalé.

Suwinyattichaiporn a averti que des symptômes plus extrêmes peuvent survenir en cas de retrait sexuel, notamment une atrophie pénienne et vaginale, des douleurs pendant les rapports sexuels, mais a ajouté une mise en garde selon laquelle cela pourrait prendre jusqu’à cinq ans sans rapports sexuels.

Les hommes courent un risque plus élevé de développer des problèmes médicaux comme l’atrophie du pénis et le cancer de la prostate s’ils s’abstiennent d’avoir des relations sexuelles pendant de longues périodes.

Les chercheurs pensent que les substances cancérigènes s’accumulent dans la prostate avec le temps, ce qui augmente le risque de cancer, mais des études ont montré que l’éjaculation pourrait l’empêcher car elle élimine les produits chimiques nocifs qui s’accumulent dans le sperme, selon l’étude. Fondation de soins d’urologie.

L’avertissement de Suwinyattichaiporn selon lequel une vie sexuelle inactive peut provoquer une atrophie du pénis a été repris par Tobias Kohler et professeur adjoint d’urologie à la faculté de médecine de l’université du sud de l’Illinois, qui a déclaré à WebMD que sans érections régulières, le pénis deviendra élastique et rétrécira.

La science expliquant le temps nécessaire au développement de l’atrophie pénienne semble encore faire l’objet d’un débat.

Un 2016 étude constaté que les hommes qui éjaculés au moins 21 fois par mois présentaient un risque plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui éjaculaient seulement quatre à sept fois par mois.

De même, wLorsqu’une femme reste sans relations sexuelles pendant des mois, cela peut provoquer une atrophie vaginale, rendant les rapports sexuels inconfortables et parfois douloureux.

L’activité sexuelle augmente le flux sanguin, la lubrification et l’élasticité des tissus vaginaux, mais sans cela, une femme peut développer une atrophie vaginale – lorsque les tissus deviennent fins et secs – ce qui peut raccourcir le canal vaginal, rendant la pénétration plus difficile.

Cooper a conseillé aux personnes qui traversent une longue accalmie sexuelle de s’attaquer d’abord à leur niveau de stress, car cela affecte votre capacité à remarquer si « quelqu’un pique nos terminaisons nerveuses névrotiques ».

« Les personnes stressées n’ont pas la capacité d’apprécier le sexe », a ajouté Suwinyattichaiporn.

Les gens peuvent utiliser des méthodes pour se détendre, comme pratiquer le yoga ou le tai-chi, méditer et planifier des soirées régulières avec votre partenaire.

Cooper a également suggéré de réfléchir à ce qui a déclenché vos « désirs érotiques » dans le passé – qui ne doivent pas toujours être physiques.

« Par exemple, quelqu’un peut être très orienté vers le son et s’il est détendu, il peut être vraiment excité lorsqu’il écoute ou danse sur un type de musique », a déclaré Cooper.

Pour les couples qui se sentent coincés dans une relation asexuée et qui ne peuvent pas communiquer, Cooper leur a recommandé de rechercher un sexologue certifié pour les aider à « surmonter ces obstacles avec des conseils professionnels ».