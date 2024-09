Voici ce qui a été vendu à l’Armory Show 2024

L’édition du 30e anniversaire de l’Armory Show a marqué le début de la saison d’automne à New York, et cela signifie que l’école a officiellement repris, comme aiment le dire les marchands et les collectionneurs.

Depuis l’acquisition de l’Armory Show et de l’Expo Chicago par la Frieze, on parle d’un conglomérat de foires d’art en train de se désagréger. La Frieze Seoul, qui se déroule en même temps que l’Armory Show, est une attraction majeure pour les galeries qui espèrent capitaliser sur le marché asiatique en plein essor et en constante évolution.

Comme lors des éditions précédentes, aucune des galeries dites « méga » – David Zwirner, Gagosian, Hauser & Wirth et Pace Gallery – n’a participé à l’événement. Néanmoins, des collectionneurs de renom, des faiseurs de tendances et des observateurs du marché ont été aperçus déambulant dans les allées, faisant la bise et serrant la main à leurs amis tout en évaluant, bien sûr, les produits proposés.

Le directeur du MoMA, Glenn D. Lowry, la présidente de la division Beaux-Arts de Sotheby’s, Amy Cappellazzo, et la conservatrice Cecilia Alemani étaient présents, tout comme des collectionneurs comme Agnes Gund, les Mugrabi et les Rubell. Des célébrités comme David Byrne et un Paul Rudd intemporel étaient également présents.

Les grandes galeries proposent généralement les œuvres les plus chères à ces foires, et leur absence signifie que peu d’œuvres se sont vendues à des prix supérieurs à un million de dollars. Mais les collectionneurs recherchent parfois la meilleure qualité au bon prix, ce qui fait que les œuvres de moindre valeur méritent également d’être examinées. Voici quelques-unes des œuvres vendues lors de la journée d’avant-première VIP de l’Armory Show.