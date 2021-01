Voici ce qui a conduit au point de rupture de Kim Kardashian et Kanye West

Ce qui n’a pas permis à Kim de respirer alors qu’elle jonglait avec son travail, ses études au barreau et les Nord, sept, Saint, 5, Chicago, 2 et 19 mois Psaume dans la propriété familiale principale de Calabasas, en Californie.

Le coronavirus gardant tout le monde en grande partie verrouillé, transformant les parents en enseignants et en divertissement 24h / 24 et 7j / 7, «2020 a été difficile d’être à la maison avec les enfants à tout moment», explique une source proche. « Avoir quatre enfants est chaotique et fou. Kim était épuisée et épuisée. C’était une situation stressante, elle étudiait pour le bar et s’occupait de tellement de choses. »

En fin de compte, bien que Kanye soit passé du temps avec les enfants, y compris une apparition au voyage d’anniversaire tropical de Kim en octobre et des vacances en famille en décembre en République dominicaine, « Ils ont des modes de vie très différents », dit la source, « et cela a été très clair. . «