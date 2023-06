Voici ce qui a conduit à une crise des migrants dans l’Illinois – Shaw Local

Chicago observe depuis des mois une crise de migrants fabriqués qui a atteint un point d’ébullition, laissant les demandeurs d’asile vulnérables désespérés et luttant pour trouver un abri sûr.

C’est un problème que les responsables de la ville avertissent qu’il pourrait se terminer terriblement sans intervention fédérale. Cela vient à l’expiration d’une politique fédérale qui limite le nombre de demandeurs d’asile, et la ville pourrait voir encore plus de demandeurs d’asile envoyés ici depuis les États frontaliers du sud.

Chicago s’enorgueillit d’être une ville accueillante pour les migrants et a tout mis en œuvre pour venir en aide à ces nouveaux arrivants, dont beaucoup ont été persécutés dans leur pays d’origine.

Mais comment la ville en est-elle arrivée à ce point où des familles dorment sur le sol des postes de police et se voient servir de la nourriture périmée ?

Qui est derrière le problème ?

Le cerveau derrière l’expédition massive de migrants de la frontière sud vers les villes dirigées par les démocrates est le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui cherchait à être réélu pour un troisième mandat. Le gouverneur républicain a initialement déclaré que l’action était en réponse aux politiques d’immigration du président Joe Biden qui « submergeaient les communautés frontalières du Texas ».

Les villes sanctuaires telles que Chicago, New York et Washington, DC, étaient la destination principale de l’initiative d’Abbott. Les responsables de la ville avaient déclaré avoir reçu peu de préavis et se démener pour fournir des soins essentiels à ces migrants.

Chicago a reçu son premier bus rempli de migrants le 31 août, environ deux mois avant que les électeurs ne se rendent dans les isoloirs pour choisir le gouverneur du Texas. Abbott a facilement été réélu contre son challenger démocrate, l’ancien membre du Congrès Beto O’Rourke.

« Ils traitent les gens comme des objets inanimés », a déclaré la révérende Sandra Castillo à propos de la politique d’Abbott. « Ils prennent des êtres humains qui ont subi des persécutions dans leur pays d’origine, qui ont parcouru un voyage dangereux et qui ne montrent aucune empathie. »

Castillo, président du groupe de travail sur le sanctuaire épiscopal du diocèse de Chicago, était sur le terrain au cours de ces premières semaines et a aidé les demandeurs d’asile alors qu’ils continuent d’arriver près d’un an plus tard.

Castillo a déclaré que la ville est rapidement passée à l’action en installant des logements temporaires dans des hôtels et en créant des centres d’accueil qui non seulement ont aidé à installer les gens, mais ont également répondu à leurs besoins médicaux urgents.

Ce qui était particulièrement préoccupant, a déclaré Castillo, c’est que quelqu’un au Texas donnait de fausses informations à ces demandeurs d’asile avant leur arrivée à Chicago. Cela a créé des obstacles supplémentaires, les gens se rendant au mauvais endroit.

La ville a pu passer au crible cette confusion pour trouver un logement temporaire aux demandeurs d’asile. Mais les ressources sont limitées et la crise a atteint une ampleur qui laisse des familles déjà vulnérables en difficulté.

Une crise brassicole

Chicago est une «ville accueillante» qui offre un niveau de protection aux résidents sans papiers qui ne peuvent pas être «poursuivis uniquement en raison de leur statut d’immigration». Certaines mesures en place empêchent la police de Chicago de coopérer avec l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.

Tous les services et avantages de la ville sont disponibles pour tous les habitants de Chicago, quel que soit leur statut d’immigration.

Jusqu’à présent, la ville a accueilli plus de 8 000 migrants depuis l’arrivée du premier bus en août. Cela n’a pas toujours été facile, car le bureau du maire s’est retrouvé dans des discussions animées sur ses politiques, certains résidents de longue date se sentant exclus de la conversation.

À la fin de l’année dernière, l’ancienne maire Lori Lightfoot a fait adopter une mesure visant à transformer une école fermée à Woodlawn en refuge pour migrants, mais cette décision a été repoussée par Ald. Jeanette Taylor, qui a dit qu’elle était aveuglée par le mouvement et a juré de le combattre.

Taylor a fait valoir qu’il n’y avait aucune contribution de sa part ou de la communauté et que le déménagement désavantageait ces migrants parce que l’infrastructure culturelle n’était pas en place. L’école fermée du 6420 S. University Ave. se trouve dans un quartier majoritairement noir.

La ville a ensuite ouvert le refuge en février et a rencontré une petite résistance de la part des habitants. Un mois plus tard, le conseil municipal a voté pour accepter 20 millions de dollars de l’État pour soutenir les migrants entrants.

La semaine dernière, la ville a été prise au dépourvu lorsque des migrants ont commencé à arriver à l’aéroport international O’Hare. Ceux qui arrivaient étaient des migrants vénézuéliens ayant reçu un billet aller simple depuis le Texas. Environ 40 personnes, pour la plupart des jeunes femmes et des enfants, ont dormi à l’extérieur d’un centre pour sans-abri à l’intérieur de l’aéroport, a rapporté Block Club Chicago.

Lorsque nous faisions face à la première vague, il nous fallait généralement environ deux heures pour trouver un refuge aux nouveaux arrivants. Maintenant, les familles attendent quelques semaines et se retrouvent bloquées partout où elles peuvent dormir, ce qui est souvent à un église ou un poste de police. — Yuritza Arroyo, responsable du centre d’accueil du Brighton Park Neighborhood Council

Les responsables de la ville ont partagé des intérêts dans l’hébergement de nouveaux migrants dans l’ancien bâtiment de l’école secondaire South Shore et ont organisé une réunion controversée. La réunion s’est transformée en un match de cris, certains habitants exigeant l’ouverture de l’abri temporaire dans un quartier plus aisé de la ville où une abondance de ressources existe déjà.

Deux jours après les nouveaux arrivants, la directrice du budget de la ville, Susie Park, a averti le conseil municipal qu’il manquait 53 millions de dollars pour faire face à la crise croissante. Le Chicago Sun-Times a rapporté plus tard que les demandeurs d’asile dormaient sur le sol des postes de police et mangeaient des rations de repas périmées.

« La ville de Chicago est consciente que l’État du Texas prévoit de reprendre le transport par autobus des particuliers et des familles vers les villes des États-Unis, y compris Chicago », a déclaré Lightfoot dans une lettre ouverte à Abbott. « Je fais, encore une fois, appel à votre meilleure nature et vous demande d’arrêter cette action inhumaine et dangereuse. »

Lightfoot a déclaré que les migrants qui arrivaient avaient besoin de soins intensifs et que certaines femmes étaient en travail. Aucune de ces préoccupations n’a été résolue avant de les envoyer à Chicago.

« Au lieu de cela, ces personnes et ces familles ont été entassées dans des bus et expédiées à travers le pays comme du fret, sans tenir compte de leur situation personnelle. »

Abbott a répondu à Lightfoot avec sa propre lettre.

« Si vous voulez vraiment » travailler ensemble « pour trouver une véritable solution à cette crise frontalière qui frappe notre nation, vous devez appeler l’administration Biden à faire son travail en sécurisant notre frontière, en repoussant les immigrants illégaux qui affluent dans nos communautés », Abbott écrit. « Jusqu’à ce que le président Biden sécurise la frontière pour arrêter l’afflux de migration de masse, le Texas poursuivra ce programme nécessaire. »

Le titre 42 a été mis en œuvre en 2020 par l’ancien président Donald Trump et a permis aux États-Unis d’expulser rapidement les demandeurs d’asile de la frontière sud avant qu’ils ne puissent demander l’asile.

« Si Chicago ne peut pas gérer 8 000 personnes en moins d’un an, comment les petites communautés frontalières du Texas sont-elles censées en gérer 13 000 en une seule journée ? » Abbott a écrit.

Le Texas a utilisé environ 1 milliard de dollars en dollars fédéraux COVID-19 pour payer sa répression à la frontière.

Castillo rejette l’idée qu’il n’y a pas assez d’argent pour aider ces familles et que la responsabilité devrait incomber au gouvernement fédéral et non à des villes comme Chicago qui ne peuvent pas faire grand-chose.

Le gouvernement fédéral devrait utiliser l’argent pour des services de soutien plutôt que pour des politiques d’application, a déclaré Castillo. Son organisation aide sur le plan humanitaire, mais c’est finalement au gouvernement fédéral d’intervenir.

Besoins pressants

Castillo a déclaré que les migrants avaient plusieurs besoins urgents, mais aucun plus important que le logement. Les refuges sont débordés, laissant les gens sans abri dans une ville qu’ils ne connaissent pas.

Le logement est également essentiel pour trouver de l’aide aux demandeurs d’asile.

« Parce que nous devons avoir au moins un logement à court terme pour eux avant de pouvoir contacter un organisme à but non lucratif qui peut fournir des services de gestion de cas », a déclaré Castillo. « Ensuite, l’organisation à but non lucratif peut leur fournir un soutien pour demander la carte médicale ou ils peuvent demander des prestations SNAP. »

Yuritza Arroyo, responsable du centre d’accueil du Brighton Park Neighborhood Council, a déclaré que même trouver un refuge pour les gens s’est avéré difficile.

«Lorsque nous faisions face à la première vague, il nous fallait généralement environ deux heures pour trouver un abri aux nouveaux arrivants. Maintenant, les familles attendent quelques semaines et se retrouvent bloquées partout où elles peuvent dormir, ce qui est souvent à une église ou un poste de police.

Ce qui est différent maintenant, c’est que les hôtels n’aident plus. Les hôtels étaient considérés comme une bouée de sauvetage, mais ces hôtels comptaient sur les dollars de la ville pour les héberger, a déclaré Arroyo. Sans que la ville ne paie les hôtels, ils restent assis à mesure que la crise s’aggrave.

L’État a également aidé à placer les migrants dans des hôtels et à fournir des services essentiels dans les premiers mois.

« Ce ne sont pas seulement les demandeurs d’asile venant du Texas », a déclaré Arroyo. « Les gens ont vu à quel point nous aidions les migrants l’été dernier et viennent ici d’autres États à la recherche de la même aide, mais c’est différent maintenant. »

La ville est à un point de rupture et il est temps d’intervenir si nécessaire, ont déclaré des militants.

« Nous sommes au point où le gouvernement fédéral doit intervenir et fournir aux États qui connaissent l’afflux de familles de nouveaux arrivants plus de ressources », a déclaré Arroyo. « Il appartient au gouvernement fédéral de déclarer qu’il s’agit d’une crise humanitaire. »

• Produit par le projet Illinois Answers.