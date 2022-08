Voici ce que vous pouvez attendre des MTV VMA 2022

Le 2022 MTV VMA air CE SOIR dimanche 28 août à 20h et nous avons élaboré un guide utile pour vous faire savoir ce que vous ne voulez pas manquer !

Les favoris de l’industrie, dont Lil Nas X, Kendrick Lamar, BlackPink et Bad Bunny, mènent le peloton avec des nominations apparemment sans fin et Nicki Minaj sera honorée pour ses visuels emblématiques avec le Video Vanguard Award. Comme toujours, il y aura des tonnes de surprises, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Performances des MTV VMA 2022

Pour la première fois en 20 ans, Eminem et Snoop Dogg seront sur scène ensemble en interprétant leurs tubes communs, dont “From the D 2 the LBC”. Selon Le journaliste hollywoodienMTV l’appelle une performance “première du genre” inspirée par le monde du métaverse Otherside.

Le groupe K-Pop BlackPink interprétera “Pink Venom”, tandis que Bad Bunny montera sur scène au Yankee Stadium. Saucy Santana et Young Gravy animeront la foule pour le pré-spectacle, et les fans peuvent s’attendre à des artistes majeurs comme Lizzo, Jack Harlow et Anitta sur la scène principale.

De plus, la responsable Barb in Charge Nicki Minaj sera honorée du Video Vanguard Award de cette année.

La rappeuse trinidadienne est récemment devenue la première rappeuse solo à faire ses débuts à la première place du Billboard Hot 100 depuis Lauryn Hill en 1998 avec son dernier single “Super Freak”.

Comme vous pouvez l’imaginer, les Barbz sont déjà enthousiasmés par le fait qu’Onika remporte le plus grand honneur.

Candidatures

Chat Doja et Harry Styles sont en tête du peloton des nominés pour les VMA 2022. Lil Nas X et Kendrick Lamar sont à égalité avec 7 nominationstandis que Jack Harlow et Nicki Minaj agiront en tant que maîtres de cérémonie.

Consultez la liste complète des nominés ICI..

Mode VMA 2022

Comme toujours, les célébrités vont se présenter et se montrer avec la mode pour les VMA 2022. L’année dernière, Doja Cat avait les looks les plus intéressants de la soirée tout en animant le spectacle.

Doja a enfilé SIX tenues différentes allant d’un chapeau de chaise Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood…

à une robe midi structurée englobante qui la couvrait de la tête aux pieds que Doja a comparée à un ver.

Selon VOUS, qui fera tourner les têtes avec sa mode VMA aux prix 2022 ?

Qui avez-vous le plus hâte de voir aux VMA de cette année ?