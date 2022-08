Voici ce que vous faites en premier avec votre Galaxy Z Fold 4

Vous pouvez avoir une pré-commande Galaxy Z Fold 4 bientôt chez vous, alors afin de vous préparer au plaisir d’installer votre nouvel appareil pliable, permettez-moi de vous présenter le 10 premières choses à faire!

Dans cette vidéo, nous plongeons dans les paramètres audio et d’affichage, vous montrons comment modifier l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, et donnons un aperçu général des meilleures choses à faire lorsque vous configurez cet appareil pour la première fois. Bouclez votre ceinture, il y a beaucoup à faire, ce qui est très typique pour un appareil Samsung.

Si vous êtes plutôt un flipper, attendez-vous à ce que Kellen ait bientôt la vidéo des 10 premières choses de son Galaxy Z Flip 4.