Selon DownDetector, le traqueur des temps d’arrêt, plusieurs utilisateurs du monde entier ont commencé à faire face à des erreurs avec Gmail vers 16 h 00 IST le 22 mars. D’autres rapports ont commencé à arriver vers 4 h 00 IST plus tôt dans la journée et ont culminé vers 10 h 23 IST. Environ 76% des utilisateurs d’Android Gmail ont déclaré (via DownDetector) qu’ils étaient confrontés à des erreurs de connexion. Les autres utilisateurs ne peuvent pas recevoir de messages ni joindre des fichiers. De même, Amazon a commencé à faire face à des erreurs vers 2 heures du matin hier soir et a culminé à 10 h 27 aujourd’hui matin. Yahoo Mail a commencé à rencontrer des problèmes vers 9h30.

Plus tôt dans la journée, les utilisateurs d’Android du monde entier ont signalé une erreur inhabituelle avec des applications sur leurs smartphones. Selon les utilisateurs de Twitter et d’autres plates-formes de médias sociaux, des applications telles que Gmail, Chrome, Amazon, Yahoo Mail, le navigateur DuckDuckGo, etc. se bloquaient malgré le redémarrage du système ou la réinstallation des applications. Google avait confirmé que l’erreur était due au système Android WebView qui permet aux applications Android d’afficher du contenu Web. La société, dans une déclaration à News18, a déclaré qu’elle avait résolu le problème et que la mise à jour de l’application Android System WebView et de Google Chrome à partir de la boutique d’applications Google Play devrait faire l’affaire. La même mise à jour a été publiée sur le tableau de bord Workspace Cloud Status de Google, où la société s’est excusée pour la gêne occasionnée. Google conseille aux utilisateurs de maintenir les applications à jour, pour assurer le bon fonctionnement du smartphone.

