Voici ce que vous devrez en impôts après avoir remporté le jackpot Powerball

Plutôt qu’une facture d’impôt initiale plus importante, vous pouvez prendre le paiement de la rente et investir l’argent de manière fiscalement efficace, a déclaré Chichester, qui est également comptable public agréé.

« Une chose qui est unique à propos de la loterie est que vous pouvez l’accepter sur une période de 30 ans avec des versements de rente », a déclaré le planificateur financier agréé John Chichester Jr., fondateur et PDG de Chichester Financial Group à Phoenix. « Cela offre beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont vous payez les impôts. »

Voici pourquoi : des millions de gains de loterie vous propulseront au sommet tranche d’imposition fédérale sur le revenu. Pour 2023, le taux de 37 % s’applique au revenu imposable de 578 126 $ ou plus pour les déclarants célibataires et de 693 751 $ ou plus pour les couples mariés déclarant ensemble. Vous calculez le revenu imposable en soustrayant la plus élevée des déductions standard ou détaillées de votre revenu brut ajusté.

Bien entendu, les 37 % ne s’appliquent pas à l’ensemble de votre revenu imposable. Pour 2023, les déclarants célibataires paieront 174 238,25 $, plus 37 % du montant supérieur à 578 125 $. En ce qui concerne les couples mariés qui déposent ensemble, le total dû est de 186 601,50 $, plus 37 % du montant supérieur à 693 750 $.

La facture fiscale restante dépend de plusieurs facteurs mais pourrait facilement représenter des millions de plus.