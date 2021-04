Chaque année, le 2 avril, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme dans le seul but de sensibiliser la population à l’autisme. La sensibilisation aidera les gens à comprendre et à accepter ceux qui souffrent d’autisme, à les soutenir et à répandre la gentillesse.

Le trouble du spectre autistique ou TSA est une déficience développementale qui cause plusieurs défis pour un individu, y compris des difficultés sociales, de communication et de comportement. Bien que diverses organisations du monde entier contribuent au diagnostic et au traitement des TSA, il est important que les gens connaissent ce trouble.

Qu’est-ce que l’autisme?

L’autisme est une maladie neurologique qui dure toute la vie et qui peut se manifester pendant la petite enfance. Selon le Les Nations Unies, l’autisme se caractérise par ses interactions sociales uniques, ses méthodes d’apprentissage non standard, ses intérêts vifs pour des sujets spécifiques, son inclination aux routines, ses défis dans les communications typiques et ses façons particulières de traiter les informations sensorielles.

En Inde, selon le recensement de 2011, il y a 78 62921 enfants handicapés de moins de 19 ans, dont 5 95 089 ont une déficience intellectuelle. L’étude a également révélé qu’un enfant sur 66 était autiste en Inde.

Symptômes de l’autisme

On peut remarquer les symptômes du trouble dès l’enfance qui est de l’âge de deux à trois ans. Cependant, jusqu’à ce que de nombreux enfants grandissent, ce trouble n’est pas reconnu. Les symptômes comprennent l’incapacité à effectuer des tâches quotidiennes, des difficultés à établir des relations, un comportement paranoïaque et anormal limité et répétitif.

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2021: thème

Depuis 2012, l’ONU donne chaque année un thème pour la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Pour cette année 2021, le thème est «Inclusion sur le lieu de travail: défis et opportunités dans un monde post-pandémique».

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2021: Histoire

Le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme par l’Assemblée générale des Nations Unies pour souligner la nécessité d’aider à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’autisme afin qu’elles puissent mener une vie pleine et pleine de sens en tant que partie intégrante de la société. La résolution pour célébrer la Journée mondiale de l’autisme a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er novembre 2007. Et a été adoptée le 18 décembre 2007.

Comment la journée est-elle célébrée?

La journée est célébrée en organisant de nombreux événements et conférences, y compris des conférences d’information et éducatives pour les enseignants, les parents et les travailleurs de la santé. Des expositions et des ateliers artistiques sont également organisés et mettent en valeur des œuvres créées par des enfants autistes.