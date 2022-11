Voici ce que vous devez savoir sur le vote aux élections de mi-mandat de 2022 dans le comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les résidents du comté de DeKalb se rendront aux urnes la semaine prochaine, car beaucoup le feront à travers le pays et dans l’Illinois pour voter aux élections générales de 2022.

Parmi les courses, les résidents du comté de DeKalb peuvent voter pour le gouverneur et le lieutenant-gouverneur de l’Illinois, le contrôleur, le procureur général, le trésorier, le secrétaire d’État, le gouvernement fédéral, le congrès, le conseil de comté et les bureaux du comté. Les courses de comté contestées incluent le conseil du comté de DeKalb redécoupé et la course pour un nouveau greffier et enregistreur du comté de DeKalb.

Jessica Rugerio, du bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb, a déclaré que le bureau était “absolument” préparé pour l’élection.

Alors que le bureau fermait jeudi, Rugerio a déclaré que des fournitures étaient déjà organisées pour se rendre dans les bureaux de vote.

“Et ceux-ci seront également récupérés dimanche, par les juges électoraux et nos superviseurs de canton, de cette façon, ils pourront être installés dans les bureaux de vote avant le 8 novembre”, a déclaré Rugerio.

Le bureau du greffier et du greffier du comté a recruté 435 juges électoraux pour aider aux élections de mi-mandat, ont indiqué des responsables. Ce niveau de participation est en hausse d’environ 19 par rapport à ce que les autorités électorales ont vu en juin.

À ce jour, le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté a envoyé 4 630 bulletins de vote par la poste et sur ce montant, 3 465 ont été remis, ont indiqué des responsables.

Jeudi après-midi, 5 395 inscrits avaient voté dans l’un des sites de vote anticipé situés dans tout le comté, ont indiqué des responsables. Le vote anticipé se poursuit jusqu’au 7 novembre.

Les juges électoraux attendent que le prochain électeur s’enregistre, car les isoloirs restent inactifs pendant une période lente le jour de l’élection le mardi 28 juin 2022, au bureau de vote de l’église presbytérienne de Westminster à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Ce que les électeurs du comté de DeKalb doivent savoir avant de se rendre aux urnes

Le jour du scrutin est le mardi 8 novembre.

Puis-je voter plus tôt ?

Oui. Le vote anticipé se poursuit maintenant jusqu’au lundi 7 novembre.

Comment trouver mon bureau de vote ?

Votre bureau de vote est déterminé par votre numéro de circonscription et indiqué sur votre carte d’électeur. Vous pouvez également vérifier votre bureau du conseil électoral du comté local à www.dekalb.il.clerkserve.com.

A quelle heure puis-je voter ?

Le jour du scrutin, tous les bureaux de vote ouvrent à 6 h et ferment à 19 h.

Puis-je demander un vote par correspondance pour les élections de mi-mandat du 8 novembre ?

Non. Le dernier jour pour soumettre une demande de vote par correspondance était le 3 novembre.

Où puis-je m’inscrire pour voter le jour du scrutin ?

Les résidents du comté de DeKalb qui ne sont pas actuellement inscrits pour voter ou qui ont changé de nom et/ou d’adresse dans le comté peuvent s’inscrire et voter le jour du scrutin. Ils sont encouragés à se rendre au centre d’inscription le jour du scrutin dans le bâtiment administratif du comté de DeKalb ou au bureau de vote qui contient l’adresse de l’électeur afin que cela puisse être fait. Si vous êtes déjà inscrit pour voter, à votre adresse actuelle, il vous est conseillé de voter uniquement à votre bureau de vote désigné.

Comment savoir si je suis inscrit pour voter?

Incertain? Revérifier à ova.elections.il.gov/RegistrationLookup.aspx.

Photo d’archives de la section locale de Shaw de juin 2022 – Peggy Carey, de DeKalb, profite de la période de vote anticipé le jeudi 19 mai 2022 au bureau de vote du centre législatif du comté de DeKalb à Sycamore. Un forum virtuel sur l’élection des candidats a eu lieu le mardi 13 octobre et a présenté des candidats au conseil du comté de DeKalb avant les élections du 8 novembre 2022. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Qu’y a-t-il sur le bulletin de vote ?

Voici une liste des courses contestées en élection. Vous pouvez prévisualiser un exemple de bulletin de vote en visitant le site Web de votre commission électorale locale à www.vr.platinumvrms.com/county/RSLRequest/66

Gouverneur de l’Illinois

Darren Bailey, républicain

JB Pritzker, démocrate

Scott Schluter, libertaire

Contrôleur

Shannon Teresi, républicaine

Susana Mendoza, démocrate

Deirdre McCloskey, libertaire

Procureur général de l’Illinois

Thomas DeVore, républicain

Kwame Raoul, démocrate

Daniel Robin, libertaire

Trésorier de l’Illinois

Tom Demmer, républicain

Michael Frerichs, démocrate

Preston Nelson, libertaire

Sénateur américain

Kathy Salvi, républicaine

Tammy Duckworth, démocrate

Bill Redpath, libertaire

Représentant américain

Scott Gryder, républicain

Lauren Underwood, démocrate

secrétaire d’État

Dan Brady, républicain

Alexi Giannoulias, démocrate

Jon Stewart, libertaire

Greffier et enregistreur du comté de DeKalb

Tasha Sims, républicaine

Linh Nguyen, démocrate

Conseil du comté de DeKalb (votez pour deux par district)

Les 24 sièges du conseil du comté de DeKalb sont en élection lors des élections de cette année.

Le comté de DeKalb est divisé en 12 districts en fonction de la population. Deux membres sont élus dans chaque district.

Arrondissement 1

(comprend le canton de Franklin, les cantons de Kingston, South Grove, Mayfield et Malta)

Fred Hall, démocrate

Maureen Little, républicaine

Brad Bélanger, républicain

Arrondissement 3

(Comprend une partie du canton de Sycamore qui est principalement au sud de Peace Road et au nord de la route 64)

Timothy B. Bagby, républicain

Keegan Reynolds, républicain

Amber Quitno, démocrate

Arrondissement 4

(Comprend une partie du canton de Sycamore qui est principalement au sud de la route 64 et une partie du canton de Cortland au nord de Bethany Road)

Elizabeth Lundeen, républicaine

Stewart Ogilvie, démocrate

Laurie Emmer, républicaine

Brett Johansen, démocrate

Scott Campbell, démocrate

Terri Mann-Lamb, démocrate

Arrondissement 8

(Comprend une partie nord-est du canton de DeKalb qui se trouve à l’est de Glidden Road)

Bill Cummings, républicain

Dianne Leifheit, républicaine

Christopher Porterfield, démocrate

Michelle Pickett, démocrate

Arrondissement 10

(Comprend la partie sud-ouest du canton de DeKalb qui se trouve au nord de Fairview Drive, au sud de Lincoln Highway et principalement à l’ouest de la State Route 23/Fourth Street.)

Susan Smith Lindell, républicaine

Mary Lee Cozad, démocrate

Suzanne Willis, démocrate

Arrondissement 11

(Comprend tous les cantons de Milan, Shabbona, Paw Paw, Victor, Clinton et Squaw Grove, ainsi que les cantons d’Afton et de Pierce au sud de Perry Road, le canton de Somonauk à l’ouest de Governor Beveridge Highway et au nord de Chicago Road et le canton de Sandwich au nord de Chicago Road )

Celeste (Shell) DeYoung Dunn, démocrate

Roy Plote, républicain

Karen Cribben, républicaine

District 12 (comprend le canton de Somonauk à l’est de l’autoroute Governor Beveridge et le canton de Sandwich au sud de Chicago Road)

Jeff Kowalski, démocrate

Jerry Osland, républicain

John Frieders, républicain