Voici ce que vous devez savoir sur le Hamas

Des membres palestiniens des Brigades al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, participent à un rassemblement le 31 janvier 2016 dans la ville de Gaza pour rendre hommage à leurs camarades militants décédés après l’effondrement d’un tunnel dans la bande de Gaza. Jambons Mahmud | Afp | Getty Images

Le Hamas a lancé ce week-end une attaque terrestre, maritime et aérienne dévastatrice et coordonnée contre Israël, provoquant le chaos dans la région et propulsant le mouvement nationaliste sous les projecteurs du monde entier. Le groupe militant palestinien a orchestré samedi une attaque sans précédent contre Israël, tuant plusieurs centaines de personnes et en blessant des milliers d’autres. Les combattants du Hamas ont également capturé plus de 100 civils, soldats et ressortissants étrangers israéliens. otage. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière que le pays ait subie depuis des générations et a conduit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à déclarer que son pays est en guerre. La contre-offensive d’Israël contre le Hamas a vu son armée mener un barrage de frappes aériennes à travers le territoire fermé de la bande de Gaza, tuant également plusieurs centaines de personnes. Israël est mobiliser un nombre record de 300 000 réservistes et a imposé un « siège complet » à la bande de Gaza, cherchant à arrêter l’approvisionnement en électricité, nourriture, eau et carburant d’une population déjà sous blocus d’environ 2,3 millions de personnes. Il affirme avoir désormais pris le contrôle de la frontière entre Gaza et Israël.

Une fumée s’élève au-dessus d’un immeuble de la ville de Gaza le 9 octobre 2023 lors d’une frappe aérienne israélienne. Sameh Rahmi | Nuphoto | Getty Images

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré mardi matin que 770 personnes avaient été tuées à Gaza et 4 000 blessées. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que plus de 900 Israéliens avaient été tués et plus de 2 700 blessés. Cela porte à ce jour le bilan total des morts du conflit à plus de 1 600 personnes. La violence soulève des questions sur la histoire, motivations et l’avenir du Hamas, un groupe désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, le Japon, l’Australie, Israël, l’Union européenne et de nombreux autres pays – bien que certains n’appliquent cette étiquette qu’à sa branche militaire. Qu’est-ce que le Hamas ? Fondée en 1987 et dirigé par Ismail Haniyeh, le Hamas est l’acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiya, ou « Mouvement de résistance islamique ». Il se consacre à l’établissement d’un État islamique indépendant dans la Palestine historique et contrôle la bande de Gaza – l’un des deux territoires palestiniens, avec la Cisjordanie – depuis 2007. Les Nations Unies classent Israël comme État occupant les territoires palestiniens. dont les occupations et les annexions à la suite de la guerre des Six Jours de 1967 demeurent en violation du droit international. Le Hamas est l’une des deux principales forces politiques des territoires palestiniens, l’autre étant le Fatah, un groupe rival auparavant connu sous le nom de Mouvement de libération nationale palestinienne. Le Fatah conserve le contrôle de l’Autorité nationale palestinienne en Cisjordanie occupée par Israël.

Des manifestants pro-palestiniens manifestent sur la place Puerta del Sol au milieu du conflit en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas, à Madrid, Espagne, le 9 octobre 2023. Juan Médine | Reuters

Une lutte de pouvoir a éclaté entre le Hamas et le Fatah peu après que le premier ait remporté les élections de 2006 dans la bande de Gaza, qui ont eu lieu un an après le retrait d’Israël du territoire. Les combattants du Hamas ont pris par la force le quartier général du Fatah pour revendiquer le contrôle de la bande de Gaza et le groupe a depuis maintenu le contrôle politique de la zone. La branche militaire du Hamas est connue sous le nom de Brigades al-Qassemle groupe militaire le plus important et le mieux équipé opérant à Gaza.

La vie à Gaza

Depuis 2007, Israël impose un blocus aérien, terrestre et maritime à la bande de Gaza, affirmant que cette mesure était nécessaire pour empêcher les attaques du Hamas contre le pays. Les Nations Unies et les groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont condamné le blocus et ont décrit Gaza comme « la plus grande prison à ciel ouvert du monde ». Les habitants de Gaza sont entourés de murs de béton et de barbelés, incapables de quitter le territoire sans permis approuvés par Israël. Entre 2008 et 2023, les frappes aériennes israéliennes ont tué 6 407 Palestiniens dans les territoires occupés, dont 5 360 à Gaza, selon l’ONU Israël a subi 308 morts au cours de cette période. Israël affirme que ses frappes ont ciblé des membres du Hamas, même si elles ont été condamnées par l’ONU et d’autres groupes en raison du nombre élevé de victimes civiles. La moitié de la population de Gaza a moins de 19 ans mais fait face à des perspectives économiques désastreuses, alors que 16 années de blocus israélien et d’interdiction des importations et des exportations ont paralysé l’économie. Le taux de chômage à Gaza est supérieur à 40 %, plus de 65 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et 63 % des Gazaouis sont considérés comme insécurité alimentaireselon l’ONU Mardi, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies a déclaré que les conditions dans la bande de Gaza restaient « difficiles » alors que de lourdes frappes aériennes se poursuivent, certains abris étant surpeuplés. Cela intervient peu de temps après qu’Israël a imposé un siège complet à l’enclave déjà appauvrie, un ordre qui menace d’exacerber la situation.

« Je suis profondément bouleversé par l’annonce d’aujourd’hui selon laquelle Israël va lancer un siège complet de la bande de Gaza. Rien n’est autorisé à entrer, pas d’électricité, de nourriture ou de carburant. La situation humanitaire était extrêmement désastreuse avant ces hostilités. Aujourd’hui, elle ne fera que se détériorer de façon exponentielle. » Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lundi. Basim Naim, responsable des relations internationales du Hamas à Gaza, dit Lundi, dans l’émission de radio « World at One » de la BBC, les civils de la bande de Gaza vivaient dans un « siège étouffant » depuis environ 17 ans, un siège qui « malheureusement [has been] soutenu par la communauté internationale. » « Tout cela ensemble a suscité une énorme colère de la part des Palestiniens, et nous avons toujours averti les diplomates et les hommes politiques que nous avons rencontrés que cette situation était intenable », a déclaré Naim. « Les personnes sous occupation ont toujours le droit de résister par tous les moyens disponibles, y compris la résistance armée. » Netanyahu d’Israël s’est engagé à prendre «puissante vengeance» pour ce qu’il a appelé « la guerre cruelle et méchante » du Hamas.

Et l’Iran ?