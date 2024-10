Voici ce que vous devez savoir sur la rage

La dose28:24Que dois-je savoir sur la rage ?

Le Dr Scott Weese ne plaisante pas lorsqu’il est question de rage.

Vétérinaire spécialisé dans les maladies infectieuses, Weese se souvient du moment où lui, sa famille ainsi que certains visiteurs ont tous dû se faire vacciner après avoir été exposés à une chauve-souris potentiellement enragée.

« C’était un peu le bordel, mais cela montre beaucoup de choses que nous devons prendre en compte lorsqu’il s’agit de savoir qui est réellement exposé », a-t-il déclaré. La dose accueillir le Dr Brian Goldman.

Les cas humains de rage sont extrêmement rares au Canada, mais certaines personnes entrent quand même en contact avec des animaux enragés. Un enfant de Brantford, en Ontario récemment décédé après avoir été en contact avec une chauve-souris infectée, dans le cadre du premier cas de rage contracté au pays depuis 1967.

Isaac Bogoch est un médecin spécialiste des maladies infectieuses basé à l’Hôpital général de Toronto. (Maggie MacPherson/CBC)

Non seulement il est relativement simple d’éviter l’exposition à la maladie, affirment les experts, mais il existe également des traitements efficaces disponibles pour les humains et les animaux susceptibles d’avoir été exposés, notamment des vaccins.

Qu’est-ce que la rage et comment se propage-t-elle ?

La rage se transmet lorsque la salive contaminée d’un mammifère infecté pénètre dans un nouvel hôte mammifère par une morsure, un léchage ou une égratignure.

Le virus voyage à travers le système nerveux périphérique de la victime, selon le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses. Il finit par s’installer dans le système nerveux central.

« Les premiers symptômes sont une fièvre non spécifique, des frissons, parfois des maux de tête, parfois des douleurs musculaires », a déclaré Bogoch, s’adressant à La dose accueillir le Dr Brian Goldman.

Sans traitement, l’une des deux affections suivantes finit par se développer : la rage encéphalitique ou la rage paralytique, ce qui est moins courant.

« Malheureusement, la dernière voie commune est le coma et la mort », a déclaré Bogoch.

Le Dr Scott Weese est vétérinaire spécialiste des maladies infectieuses au Collège vétérinaire de l’Ontario à Guelph, en Ontario. (Dave MacIntosh/CBC)

Un autre signe d’une éventuelle infection par la rage est une condition connue sous le nom d’hydrophobie. Une personne infectée par la rage ressentira des spasmes musculaires dans la gorge et le diaphragme lorsqu’on lui présentera des liquides. L’aérophobie, la peur des courants d’air ou des bouffées d’air, est un autre signe.

La rage paralytique est parfois appelée rage muette et est une « paralysie flasque qui peut descendre dans tout le corps », selon Bogoch.

Les gens avec rage paralytique perdent lentement la capacité de bouger certaines parties de leur corps, en commençant par la partie du corps initialement infectée. S’ils ne sont pas traités, les patients tombent dans le coma et finissent par mourir.

La rage a un taux de mortalité incroyablement élevé lorsqu’elle n’est pas traitée, entraînant presque toujours la mort.

Les animaux présentent des symptômes similaires à ceux des humains, selon Weese, et la maladie a le même taux de mortalité incroyablement élevé, soit près de 100 %.

La rage est-elle courante ?

Alors que le nombre de décès dus à la rage dans le monde varie de 50 000 à 60 000 par an les chiffres canadiens sont nettement inférieurs.

Le Canada suit les cas de rage humaine depuis 1924 et seulement 28 personnes sont décédées dans six provinces à cette époque. Le le décès le plus récent était celui de l’enfant de Brantford .

Weese affirme que les chauves-souris sont les porteuses de la rage les plus courantes au Canada.

REGARDER | Un enfant de l’Ontario meurt de la rage après avoir été en contact avec une chauve-souris : Un enfant de l’Ontario meurt de la rage après avoir été en contact avec une chauve-souris Un enfant de Brantford, en Ontario, est mort de la rage après avoir été en contact avec une chauve-souris. Il s’agit du premier cas de rage humaine contracté au pays dans la province depuis 1967. Les responsables de la santé croient que l’enfant a été exposé à la maladie dans la région de Témiscamingue, au nord de Sudbury.

« C’est un faible pourcentage de chauves-souris [that carry rabies] », mais comme il y a tellement de chauves-souris et qu’elles peuvent pénétrer dans les environnements humains, c’est une préoccupation », a-t-il déclaré.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments rapporte que 95 chauves-souris ont testé positif à la rage en 2024 à ce jour.

Les mouffettes, les renards et les ratons laveurs sont également des espèces réservoirs de la rage.

Les petits mammifères, comme les écureuils et les tamias, sont moins susceptibles de propager la rage simplement parce qu’ils ont moins de chances de survivre à une première attaque qui les infecterait en premier lieu.

« La plupart du temps, si un écureuil ou une souris rencontre un animal enragé, l’écureuil ou la souris n’en sortira pas vivant », a déclaré Weese.

Les chats et les chiens peuvent contracter la rage, et l’Organisation mondiale de la santé estime à environ 99 pour cent des cas de rage humaine dans le monde sont causés par des morsures et des griffures de chien.

Au Canada, cependant, les vaccins contre la rage pour les chiens et les chats signifient que ces animaux sont moins susceptibles de transmettre le virus aux humains.

Comment puis-je me protéger contre la rage ?

Bogoch recommande de contacter un professionnel de la santé en cas de morsure d’animal, même si l’animal ne semble pas enragé.

Il ajoute que les gens devraient rechercher des soins post-exposition après avoir été en contact avec un animal potentiellement enragé, même s’il n’y a aucune preuve de morsure ou d’égratignure.

La famille de l’enfant décédé à Brantford n’a pas immédiatement demandé de soins parce qu’il n’y avait aucune preuve physique d’exposition, selon le Bureau de santé Haldimand-Norfolk .

Des vaccins contre la rage sont disponibles pour les personnes exposées à des animaux enragés, ainsi que des immunoglobulines antirabiques, qui contiennent des anticorps qui préviennent la maladie rabique après exposition.

« Si vous vous faites soigner immédiatement et recevez le vaccin et les immunoglobulines appropriés, il serait extrêmement inhabituel qu’une personne développe la rage par la suite », a déclaré Bogoch.

REGARDER | Des biologistes québécois larguent depuis un avion de « savoureux » vaccins contre la rage du raton laveur : Des biologistes québécois larguent d’un avion de « savoureux » vaccins contre la rage du raton laveur Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec tente de vacciner les ratons laveurs contre la rage en larguant depuis des avions volant à basse altitude des friandises contenant des médicaments.

Le traitement post-exposition est plus efficace avant l’apparition des symptômes. La rage est presque toujours mortelle après l’apparition des symptômes.

Bogoch et Weese décrivent les infections par la rage comme étant hautement évitables.

« Pour moi, chaque cas de rage en Amérique du Nord est un échec de santé publique », a déclaré Weese.

« Non pas parce que la santé publique a échoué, mais parce que, globalement, nous n’avions pas suffisamment d’éducation. »

Méfiez-vous des animaux sauvages

L’un des moyens les plus simples d’éviter de contracter la rage à partir d’un animal sauvage infecté est de l’éviter autant que possible.

« Si vous n’êtes pas à proximité d’un animal, il ne vous mordra pas », a déclaré Weese.

Cela signifie ne pas nourrir les ratons laveurs, les écureuils ou les tamias ; couvrir les poubelles extérieures et les déchets alimentaires ; ainsi qu’exercer une possession responsable d’animaux de compagnie en vaccinant les chats et les chiens.

« S’assurer que les chiens sont correctement dressés et correctement surveillés », a déclaré Weese.

Les animaux de compagnie peuvent contracter la rage s’ils rencontrent un animal enragé dans la nature, et un animal infecté peut potentiellement infecter ses propriétaires.

« Ce n’est pas parce que votre chat est à l’intérieur qu’il n’y a aucun risque de rage », a déclaré Weese.

« Vous seriez surpris du nombre de chats d’intérieur que nous voyons… se mêler à la faune parce qu’ils se faufilent. »

Les jeunes enfants doivent également apprendre à se comporter en présence d’animaux sauvages pour éviter une infection potentielle.

Weese affirme que des initiatives de santé publique sont en place pour vacciner certains animaux sauvages – comme les ratons laveurs et les renards – contre la rage en premier lieu.

Des efforts à grande échelle ont été déployés pour larguer des appâts de vaccins oraux depuis des hélicoptères, explique Weese, ainsi que pour installer des stations d’appâtage où les ratons laveurs se nourrissent.

« Ce ne sont pas des choses faciles et elles ne sont pas bon marché, mais si nous pouvons éliminer une variante de la rage d’une espèce comme les ratons laveurs en particulier, qui vivent très près de nous, c’est de l’argent bien dépensé. »