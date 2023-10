Voici ce que vous devez savoir sur la perte de vision et comment montrer votre soutien aux personnes malvoyantes.

La perte de vision peut résulter d’un certain nombre de conditions différentes, notamment des erreurs de réfraction et des cataractes.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent avec une déficience visuelle de près ou de loin.

Certains types de perte de vision peuvent être partiellement traités ou guéris, tandis que d’autres n’ont aucune option de traitement.

Une personne subit une perte de vision lorsque la vue ne peut pas être corrigée à un niveau normal, même à l’aide de verres correcteurs.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la perte de vision et comment vous pouvez soutenir une personne malvoyante.

Qu’est-ce que la perte de vision ? Quels sont les exemples de déficience visuelle ? Quelles sont les causes de la perte de vision ? La perte de vision peut-elle être guérie ? Puis-je réduire mon risque de perte de vision ? Comment gérer la perte de vision ? Comment accompagner au mieux une personne malvoyante ?

1. Qu’est-ce que la perte de vision ?

La perte de vision survient lorsque la vue d’une personne ne peut pas être corrigée à un niveau normal, même avec des verres correcteurs.

Il existe plusieurs types de cécité. Une personne atteinte de cécité partielle conserve encore une certaine vision, mais celle-ci est très limitée. Une personne complètement aveugle ne peut ni voir ni détecter la lumière. La cécité congénitale fait référence à une personne ayant une déficience visuelle à la naissance. La cécité légale est identifiée lorsqu’une personne a une vision centrale de 20/200 ou pire dans son meilleur œil, à l’aide de lunettes correctrices ou de lentilles de contact.

Enfin, il existe la cécité nutritionnelle, qui désigne une personne qui subit une perte de vision due à une carence en vitamine A.

Les symptômes de la perte de vision peuvent inclure une vision floue, des douleurs oculaires, une sensibilité à la lumière et une perte soudaine de la vision.

2. Quels sont les exemples de déficience visuelle ?

Il existe de nombreux exemples différents de déficience visuelle. La perte de la vision centrale se produit lorsque la vision périphérique reste intacte, mais qu’un flou ou une tache aveugle gêne la vision centrale.

Alternativement, la perte de vision périphérique survient lorsqu’un individu ne peut rien voir de ses côtés ou d’un côté.

Une vision floue (erreurs de réfraction) se produit lorsque, même avec des verres correcteurs, une personne est incapable de voir les détails à quelque distance que ce soit.

Certaines personnes éprouvent une extrême sensibilité à la lumière. C’est à ce moment-là que même des niveaux normaux de lumière submergent la vue d’une personne. Une personne présentant ce type de perte de vision pourrait ressentir de la douleur ou de l’inconfort.

La cécité nocturne survient lorsqu’une personne ne peut pas voir dans l’obscurité de la nuit ou dans une pièce faiblement éclairée.

3. Quelles sont les causes de la perte de vision ?

Les principales causes de perte de vision sont les erreurs de réfraction et la cataracte, selon l’OMS. Bien qu’il s’agisse des causes les plus courantes, la rétinopathie diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge en sont d’autres.

Le strabisme (yeux louches), fréquemment observé chez les jeunes, peut entraîner une perte de vision, mais peut être détecté et traité rapidement. L’amblyopie (œil paresseux) est une autre cause de perte de vision et survient lorsque le cerveau et les yeux ne fonctionnent pas de manière synchronisée.

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 courent un risque accru de perte de vision, car elles peuvent souffrir de rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est causée par des lésions des vaisseaux sanguins de la rétine.

Il existe différents types de glaucome qui entraînent une perte de vision en endommageant le nerf optique. La perte de vision due au glaucome ne peut pas être corrigée mais peut être ralentie ou arrêtée.

4. La perte de vision peut-elle être guérie ?

Il n’existe pas de remède contre la cécité, mais certains traitements peuvent être utilisés pour certaines personnes en fonction de la cause de leur déficience visuelle et de leur degré d’évolution.

Les traitements courants de la perte de vision sont les thérapies au laser, les chirurgies de correction, les thérapies par cellules souches et l’utilisation de gouttes oculaires.

5. Puis-je réduire mon risque de perte de vision ?

Il existe des moyens de réduire le risque de perte de vision à l’avenir. Les choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque sont de passer des examens de la vue annuels, de porter des lunettes de protection si nécessaire, de maintenir une alimentation saine, de faire de l’exercice souvent et d’éviter de fumer.

Il est également utile de connaître tous les problèmes oculaires qui surviennent dans votre famille et de se laver les mains souvent pour éviter les infections oculaires.

6. Comment gérer la perte de vision ?

Faire face à la perte de vision peut être difficile. Il existe des ajustements que vous pouvez apporter à votre vie quotidienne et qui peuvent faciliter la transition.

Plus important encore, soyez ouvert à parler de vos sentiments avec votre famille et vos amis. Si nécessaire, n’hésitez pas à demander conseil pour vous aider à vous adapter à votre diagnostic.

Examinez les différentes aides visuelles disponibles qui pourraient être bénéfiques. Des exemples d’aides pour les malvoyants comprennent les lunettes télescopiques, les lentilles filtrant la lumière, les loupes et les lunettes électroniques. Il existe également des applications téléphoniques qui peuvent vous aider dans les tâches quotidiennes, des lecteurs braille, des publications et des livres audio en gros caractères, ainsi que des montres et horloges parlantes.

7. Comment pouvez-vous aider au mieux une personne malvoyante ?

Pour soutenir un proche malvoyant, soyez quelqu’un à qui il peut parler et sur lequel il peut compter pour obtenir du soutien. Faites-leur prendre conscience de toutes les ressources mises à leur disposition. Aidez-les dans toutes les tâches pour lesquelles ils pourraient avoir besoin d’aide.

Lorsque vous parlez avec une personne aveugle, assurez-vous de vous identifier, d’être détaillé lorsque vous décrivez les choses et d’utiliser son nom lorsque vous vous adressez à elle.

Si vous voyez une personne aveugle qui a besoin d’aide, demandez-lui si elle a besoin d’aide, mais respectez également ses souhaits si elle ne veut pas de votre aide. Si vous entrez en contact avec quelqu’un qui utilise un chien-guide, ne le caressez pas et n’essayez pas de le distraire. Ils travaillent et leur priorité est d’aider la personne aveugle.