Voici ce que vous devez savoir – Shaw Local

L’hôpital Sainte-Marguerite au Pérou fermera à 7 heures du matin samedi.

La fermeture comprendra tous les services hospitaliers aigus au Pérou, les urgences, les soins intensifs, la médecine-chirurgie / pédiatrie, l’obstétrique, toutes les chirurgies, le laboratoire, les rayons X et d’autres services hospitaliers ambulatoires.

Où sont les urgences les plus proches ?

St. Margaret’s Health-Spring Valley, 600 E. First St., Spring Valley, 4 milles à l’ouest sur l’US 6

OSF St. Elizabeth Medical Center, 1100 E. Norris Drive, Ottawa, 17 miles à l’est sur US 6

Centre médical OSF St.Paul, 1401 E. 12th St., Mendota, 20 milles au nord

OSF St. Clare Medical Center, 530 Park Ave. E., Princeton, 22 milles à l’ouest

OSF Center for Health, 111 Spring St., Streator, 29 milles au sud-est

Si j’ai besoin d’une ambulance, où m’emmènera-t-elle ?

Les ambulanciers permettent généralement aux patients de choisir l’hôpital vers lequel ils souhaitent être transférés. En cas d’urgence, les fournisseurs de SMU amèneront les patients à la salle d’urgence la plus proche, qui peut dans certains cas se trouver désormais en dehors du réseau de St. Margaret’s. Si vous avez besoin d’une ambulance, composez le 911.

Où les futures mamans peuvent-elles se rendre pour les soins de maternité ?

Centre médical OSF St. Elizabeth, Ottawa, appelez le 815-431-5438 pour plus d’informations; Morris Hospital, 150 W. High St., Morris, également bureaux à Ottawa, appelez le 815-705-7301 pour plus d’informations; Centre médical OSF St. James-John W. Albrecht, 2500 W. Reynolds St., Pontiac, appelez le 815-842-4972 pour plus d’informations; Hôpital KSB, 403 E. First St., Dixon, appelez le 815-288-MOMS pour plus d’informations; Centre médical CGH, 100 E. Le Fevre Road, Sterling, appelez le 815-625-0400, ext. 5504, pour information ; Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital, 1 Kish Hospital Drive, DeKalb, appelez le 815-766-7467 pour plus d’informations.

Mon fournisseur de soins primaires est une filiale de St. Margaret’s. La fermeture de l’hôpital signifie-t-elle que je dois trouver un nouveau médecin de famille?

Non, vous pourrez toujours voir votre fournisseur de soins primaires.

Qu’en est-il des spécialistes du complexe du 920 West St. ? Ces bureaux seront-ils fermés et ai-je besoin d’un nouveau spécialiste?

Les bureaux spécialisés au Pérou restent ouverts. Il ne devrait pas être nécessaire de trouver un nouveau spécialiste.

J’attends les résultats des tests effectués à St. Margaret’s Peru. Que se passe-t-il si les résultats ne sont pas revenus d’ici samedi ?

Vous obtiendrez toujours vos résultats s’ils ont été effectués au Pérou. Les résultats sont transmis au médecin prescripteur.

Qu’adviendra-t-il des dossiers médicaux de mes visites à St. Margaret’s-Pérou ?

Vous aurez toujours accès à votre dossier médical.

Les services de physiothérapie continueront-ils au YMCA de l’Illinois Valley?

Oui.

L’hôpital va-t-il rouvrir ?

La fermeture est une suspension temporaire, mais aucune réouverture n’a été annoncée. Les responsables de l’hôpital recherchent une désignation d’hôpital d’urgence rural, ce qui permettrait à l’établissement d’avoir une salle d’urgence et certains services de consultation externe, mais probablement pas d’unité d’obstétrique. Les responsables de l’hôpital ont déclaré qu’ils devront d’abord rouvrir l’hôpital, avant qu’il ne puisse acquérir la désignation d’hôpital d’urgence rural.

Pourquoi la désignation d’hôpital d’urgence rural est-elle importante?

La désignation a été établie le 1er janvier par le gouvernement fédéral pour répondre aux préoccupations croissantes concernant les fermetures d’hôpitaux ruraux à l’échelle nationale. La désignation ouvre plus de financement à l’hôpital et lui permet d’exploiter une salle d’urgence et des services ambulatoires.

Une vue aérienne de l’hôpital Sainte-Marguerite au Pérou. (Scott Anderson)