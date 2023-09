Voici ce que vous devez savoir – Shaw Local

Le ministère de l’Agriculture de l’Illinois a confirmé la présence de la mouche lanterne tachetée invasive dans l’État.

L’insecte, originaire d’Asie de l’Est, a été découvert pour la première fois aux États-Unis en 2014 et s’est depuis propagé dans tout l’est des États-Unis et, plus récemment, dans le Midwest. L’Indiana, le Michigan et l’Ohio ont également enregistré des identifications confirmées du ravageur.

Bien que la mouche-lanterne tachetée ne présente aucun risque pour la santé humaine ou animale, elle peut affecter les activités de plein air et l’industrie agrotouristique, notamment les vergers, les champs de citrouilles et les vignobles.

Les autorités n’ont pas révélé où l’insecte avait été trouvé.

Que dois-je faire si je vois une mouche lanterne tachetée ?

En raison de la capacité de la mouche lanterne à se déplacer facilement sur diverses surfaces et produits, une détection et un signalement précoces sont cruciaux pour limiter sa propagation.

Les individus sont encouragés à signaler toute observation suspectée, accompagnée de photos pour vérification. Prenez une photo et envoyez un e-mail détaillé à [email protected], indiquant quand, où et les détails de l’emplacement.

Après avoir pris une photo, les agences encouragent à tuer toutes les mouches-lanternes tachetées.

Pourquoi les lanternes tachetées sont-elles si nuisibles ?

Scott Schirmer, responsable de la section des pépinières et du bureau de terrain du Nord du ministère de l’Agriculture de l’Illinois, a déclaré qu’on ne s’attend pas à une mort généralisée des plantes ou des arbres en raison de la présence de la mouche lanterne tachetée. La principale préoccupation concerne son potentiel facteur de nuisance et de perturbation des espaces extérieurs.

Des efforts sont en cours pour évaluer l’étendue de l’infestation et mieux comprendre le mouvement et le comportement de la lanterne tachetée dans l’Illinois.

Comment savoir si j’ai une mouche lanterne tachetée ?

Les lanternes tachetées se nourrissent de diverses plantes, notamment l’arbre du ciel envahissant, les raisins et les érables. Il produit une substance collante appelée miellat lorsqu’il se nourrit, qui peut s’accumuler à la surface des plantes.

Recherchez les plantes qui suintent ou pleurent et ont une odeur fermentée, une accumulation de liquide collant (miellat) sur les plantes et sur le sol sous les plantes infestées et de la fumagine sur les plantes infestées.

Comment puis-je identifier une mouche lanterne tachetée ?

Aller à ilpestsurvey.inhs.illinois.edu/pest-information/most-unwanted pour une variété de photos pour faciliter l’identification, ou envoyez une photo par courrier électronique à [email protected] pour aider à déterminer s’il s’agit d’une mouche-lanterne tachetée.

Pour obtenir des informations et des ressources, visitez la page Spotted Lanternfly sur le site Web du ministère de l’Agriculture de l’Illinois à l’adresse agr.illinois.gov/insects/pests/spotted-lanternfly.html.