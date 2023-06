Voici ce que vous devez savoir – Shaw Local

À 23h59 le vendredi 16 juin, St. Margaret’s Health-Spring Valley sera fermé.

La fermeture comprendra toutes les opérations – hôpital, cliniques et autres installations – à la fois à St. Margaret’s-Spring Valley et à St. Margaret’s-Pérou.

De plus, la fermeture – combinée à la fermeture en janvier de l’hôpital du Pérou – laissera les comtés de l’ouest de La Salle et de l’est de Bureau sans salle d’urgence tout au long de l’été.

OSF HealthCare a déposé les documents nécessaires pour acquérir pleinement et officiellement St. Margaret’s Health-Pérou, mais l’examen par le Conseil d’examen des installations et des services de santé de l’Illinois n’est pas prévu avant le 15 août.

Où sont les urgences les plus proches ?

Un panneau indique l’entrée des urgences du Centre médical OSF St. Elizabeth à Ottawa. Cette route mène aux urgences. Il est situé à l’extrême ouest du bâtiment. (Scott Anderson)

OSF St. Clare Medical Center, 530 Park Ave. E., Princeton, 16,6 milles à l’ouest

OSF St. Elizabeth Medical Center, 1100 E. Norris Drive, Ottawa, 24,5 miles à l’est sur US 6

Centre médical OSF St. Paul, 1401 E. 12th St., Mendota, 24,5 milles au nord

OSF Center for Health, 111 Spring St., Streator, 32.3 milles au sud-est

Si j’ai besoin d’une ambulance, où m’emmènera-t-elle ?

Si vous vivez dans la vallée de l’Illinois et que vous avez besoin d’une ambulance, votre fournisseur local de SMU vous demandera probablement dans quel hôpital vous souhaitez être emmené.

La plupart des directeurs de SMU ont déclaré qu’ils écouteraient au moins les souhaits des patients et essaieraient de les satisfaire. Dans les situations d’urgence, cependant, les ambulances emmèneront les patients au centre d’urgence le plus proche.

Les résidents doivent toujours composer le 911 en cas d’urgence.

Comment savoir si mon médecin restera dans la région du Pérou ?

Alors qu’il travaille à la mise en place de son réseau dans la région du Pérou, OSF utilise une ligne téléphonique pour les résidents de la région de la vallée de l’Illinois pour demander des informations sur les options de soins ou pour prendre un nouveau rendez-vous avec un patient. Le numéro est le 844-673-2778.

Si j’ai utilisé l’Institut d’hygiène, où dois-je aller ?

Le Dr Kara Fess verra des patients de l’Institut d’hygiène de La Salle au niveau inférieur du 920 West St., en face de l’hôpital fermé du Pérou.

Où les futures mamans peuvent-elles se rendre pour les soins de maternité ?

Centre médical OSF St. Elizabeth, Ottawa, appelez le 815-431-5438 pour plus d’informations; Morris Hospital, 150 W. High St., Morris, également bureaux à Ottawa, appelez le 815-705-7301 pour plus d’informations; Hôpital KSB, 403 E. First St., Dixon, appelez le 815-288-MOMS pour plus d’informations; Centre médical CGH, 100 E. Le Fevre Road, Sterling, appelez le 815-625-0400, ext. 5504, pour information ; Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital, 1 Kish Hospital Drive, DeKalb, appelez le 815-766-7467 pour plus d’informations.