Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine

FRAZEYSBURG − « Jardin des Lumières – Alice au Pays des Merveilles » a ouvert ses portes le 18 octobre à The Crawford Barn, 5563 Raiders Road, Frazesyburg. Les horaires sont de 17h à 21h en semaine et de 17h à 22h le week-end. L’exposition de lumières comprend un tunnel de 800 pieds avec des lumières et de la musique, 80 lanternes de figurines éclairées en 3D et 95 configurations décorées éclairées en 2D. Les billets coûtent 25 $ du lundi au jeudi et 29 $ du vendredi au dimanche et les jours fériés pour les 12 à 60 ans. Les enfants de 3 à 12 ans coûtent 19 $ en semaine et 23 $ le week-end. Les personnes âgées de plus de 60 ans coûtent 24 $ la semaine et 28 $ le week-end. Les anciens combattants gagnent 23 $ la semaine et 27 $ le week-end. Les enfants de 3 ans et moins coûtent 1 $. Le stationnement coûte 10 $. Allez sur gardenoflights.com/en/ohio pour plus d’informations.

ZANESVILLE − Le bureau de l’ingénieur du comté de Muskingum a annoncé que Licking Road sera fermé du 14 au 18 octobre à Knox Road pour des travaux de pont par le ministère des Transports de l’Ohio.

ZANESVILLE − Le conseil scolaire des centres de carrière et de technologie du Moyen-Orient se réunira à 18h30 le 14 octobre au centre administratif du campus de Zanesville, 400 Richards Road.

ZANESVILLE − Le conseil d’administration de l’autorité portuaire du comté de Zanesville-Muskingum se réunira à 10 heures le 16 octobre au centre d’accueil, 205 N. Fifth St.

ZANESVILLE − La table ronde sur la guerre civile de Zanesville se réunira le 15 octobre à 19 heures au Stone Academy Museum, 115 Jefferson St. John Hyer de Lima parlera du thème Était-ce une trahison ?

ZANESVILLE − Un événement College Credit Plus aura lieu de 17h à 19h le 16 octobre au Campus Center du Zane State College. Les participants peuvent explorer les options de diplômes et de certificats de l’État de Zane, les opportunités de bourses, la manière de transférer des crédits et les possibilités d’aide financière. Inscrivez-vous en ligne avant le 15 octobre.

CHESTERHILL − La huitième collecte de fonds annuelle Pie Day aura lieu à 15 heures le 17 octobre à la vente aux enchères de produits de Chesterhill, 8380 Wagoner Road, Chesterhill. Les bénéfices seront reversés aux projets Rural Action Farm to School. Les participants peuvent déguster des tartes et voter pour leurs préférées. Le gagnant sera nommé à 15h30 et la vente aux enchères suivra. Les participants doivent soumettre deux tartes, une pour la dégustation et une pour la vente aux enchères. Pour plus d’informations, appelez le 740-554-7927 ou envoyez un courriel à [email protected] ou au 740-554-7927.

DUNCAN FALLS − Le conseil scolaire des écoles locales de Franklin se réunira à 18 h 30 le 17 octobre au bureau du conseil, 360, rue Cedar, à Duncan Falls.

ZANESVILLE − Nous sommes l’Ohio et Union Strong a récemment organisé une réunion communautaire à Zanesville avec des travailleurs, des dirigeants syndicaux, des défenseurs et des sympathisants du gouvernement pour sensibiliser au vote oui sur la question 1 afin de créer des districts équitables et des élections équitables dans l’Ohio. Parmi les intervenants figuraient Mia Lewis, directrice associée de Common Cause of Ohio, et Dave Dilly, coordonnateur du COMPAC des United Mine Workers of America.

ZANESVILLE − Pete et Judi Denny célébreront leur 64e anniversaire de mariage le 17 octobre. Les cartes peuvent être envoyées à leur nom au Cedar Hill Care Center, 1136 Adair Ave.

