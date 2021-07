Voici ce que vous devez savoir la variante lambda

Des agents de santé inoculent une femme au Pérou. DIEGO RAMOS | AFP | Getty Images

Plus de 18 mois après le début de la pandémie de Covid-19 et le monde est désormais habitué aux nouvelles de nouvelles variantes du virus, en particulier celles qui ont, une par une, supplanté les versions précédentes de la maladie. Certaines mutations du virus, comme la variante alpha et la variante delta – découvertes pour la première fois au Royaume-Uni et en Inde, respectivement – ​​ont été plus transmissibles que les précédentes itérations du virus et ont continué à dominer le monde. Chaque fois qu’une nouvelle variante du coronavirus apparaît, les scientifiques la surveillent de près. Alors que le monde est toujours aux prises avec la propagation rapide de la variante delta, qui a usurpé la variante alpha en termes de transmissibilité et le potentiel de provoquer des hospitalisations chez les personnes non vaccinées, il existe désormais une nouvelle variante que les experts surveillent : la variante lambda. Voici ce que nous savons (et ne savons pas) à ce sujet :

Qu’est-ce que la variante lambda ?

La variante lambda, ou « C.37 » comme la lignée a été désignée, s’est propagée rapidement en Amérique du Sud, en particulier au Pérou où les premiers échantillons documentés du virus datent d’août 2020. Cependant, il n’a été signalé comme une « variante d’intérêt » par l’Organisation mondiale de la santé que le 14 juin de cette année, car les cas attribués à la variante s’étaient sensiblement propagés. Dans son rapport de la mi-juin, l’OMS a signalé que « lambda a été associée à des taux substantiels de transmission communautaire dans plusieurs pays, avec une prévalence croissante au fil du temps parallèlement à une incidence accrue de Covid-19 » et que davantage d’enquêtes seraient menées sur le une variante.

Où est-ce exactement ?

L’OMS a noté dans son rapport du 15 juin que la variante lambda avait été détectée dans 29 pays, territoires ou zones de cinq régions de l’OMS, bien qu’elle soit plus présente en Amérique du Sud. « Les autorités du Pérou ont signalé que 81% des cas de Covid-19 séquencés depuis avril 2021 étaient associés à Lambda. L’Argentine a signalé une prévalence croissante de Lambda depuis la troisième semaine de février 2021, et entre le 2 avril et le 19 mai 2021, la variante représentait 37 % des cas de Covid-19 séquencés », note l’OMS. Pendant ce temps, au Chili, la prévalence de lambda a augmenté au fil du temps, représentant 32% des cas séquencés signalés au cours des 60 derniers jours, a déclaré l’OMS, ajoutant qu’elle cocirculait à des taux similaires à la variante gamma mais était « out -concurrence » la variante alpha au cours de la même période. Le 24 juin, la variante lambda avait été détectée dans des cas dans 26 pays, selon les données de Public Health England. Cela comprenait le Chili, l’Argentine, le Pérou, l’Équateur, le Brésil et la Colombie ainsi que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, l’Espagne, Israël, la France, le Royaume-Uni et le Zimbabwe, entre autres.

Est-ce plus dangereux ?

L’OMS et d’autres organismes de santé publique tentent de comprendre comment le variant se compare à d’autres souches du virus, notamment s’il pourrait être plus transmissible et plus résistant aux vaccins. À la mi-juin, l’OMS a déclaré que « lambda porte un certain nombre de mutations avec des implications phénotypiques suspectées, telles qu’une transmissibilité potentiellement accrue ou une résistance accrue aux anticorps neutralisants ».

Notant les mutations spécifiques de la protéine de pointe (dont certaines ont été décrites comme inhabituelles par les experts), l’OMS a déclaré que : « Il existe actuellement des preuves limitées sur l’étendue de l’impact associé à ces changements génomiques » et des études supplémentaires sont nécessaires » pour mieux comprendre l’impact sur les contre-mesures [against Covid-19] et contrôler la propagation. » Il est important de noter que la variante lambda est encore une étape en dessous d’être désignée comme une « variante préoccupante » comme les mutations alpha ou delta. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le responsable technique de l’OMS sur Covid-19, le Dr Maria Van Kerkhove, a été interrogé sur ce qui devrait se passer pour qu’il modifie sa définition de la variante lambda. « Cela deviendrait une variante préoccupante s’il a démontré des voies de transmissibilité accrue, s’il a une gravité accrue par exemple ou s’il a une sorte d’impact sur nos contre-mesures », a-t-elle déclaré.

Les vaccins agissent-ils contre ?