Par exemple, les commerçants qui ont acheté GameStop pendant la frénésie d’achat alimentée par Reddit auraient pu perdre beaucoup d’argent, en fonction du moment où ils ont acheté et vendu. Le détaillant de jeux vidéo a commencé l’année à moins de 20 $ l’action et, le 28 janvier, a atteint un sommet de 483 $. Il est brièvement tombé en dessous de 50 $ à un moment donné en février et oscille maintenant autour de 150 $ par action.

«Parfois, l’objet brillant ou l’action qui est flashé sur l’écran ou dont on parle sur Twitter retient le plus l’attention», a déclaré Amy Richardson, planificatrice financière certifiée chez Schwab Intelligent Portfolios Premium.

Assurez-vous que vous êtes sur la bonne voie vers le bien-être financier avant d’acheter des actifs. Cela signifie connaître vos objectifs à court et à long terme, avoir un fonds d’urgence (les experts suggèrent généralement au moins trois à six mois de dépenses) et contribuer à un compte de retraite.

Si vous avez un 401 (k), contribuez au moins suffisamment pour obtenir le match de l’employeur, a conseillé Richardson.

«Ces contributions s’additionnent au fil du temps et ce pouvoir de composition et de report d’impôt peut être vraiment très puissant», a-t-elle déclaré.

En savoir plus sur Invest in You:

Comment j’ai appris à investir dans des actions – et vous le pouvez aussi

Comment parler à votre adolescent de la manie d’investissement actuelle

Josh Brown: Comment vous pouvez doubler votre argent en bourse

Pour ceux qui n’ont pas de 401 (k), qu’il ne soit pas offert par un employeur ou s’ils ne sont pas encore sur le marché du travail, Richardson pense qu’un compte de retraite individuel Roth est un bon moyen de commencer. Étant donné que les Roth IRA ont des limites de revenu, vous ne pourrez peut-être pas investir dans un plus tard dans votre carrière. Les cotisations sont faites après impôts, vous ne serez donc pas imposé lorsque vous retirerez des fonds à la retraite.

Si vous avez des dettes, n’investissez pas, suggère Sun. Cela signifie une dette de toute nature, qu’il s’agisse d’un grand montant de prêts étudiants ou de cartes de crédit.