Voici ce que vous devez savoir

Il a noté qu’au 16 juin, des cas de la variante delta plus avaient également été identifiés aux États-Unis (83 cas au moment de la publication du rapport vendredi dernier) ainsi qu’au Canada, en Inde, au Japon, au Népal, en Pologne, au Portugal, Russie, Suisse et Turquie.

L’Inde a surnommé delta plus une « variante préoccupante », et l’on craint qu’elle ne soit potentiellement plus transmissible. Au Royaume-Uni, Public Health England a noté dans son dernier résumé que l’analyse de routine des cas de Covid dans le pays (où la variante delta est désormais responsable de la majeure partie des nouvelles infections) a trouvé près de 40 cas de la nouvelle variante, qui a acquis le mutation de la protéine de pointe K417N, c’est-à-dire delta plus.

Le ministère indien de la Santé a déclaré avoir alerté trois États (Maharashtra, Kerala et Madhya Pradesh) après la détection de la variante delta plus dans des échantillons séquencés du génome de ces régions.

Ce sont, a-t-il dit: une transmissibilité accrue, une liaison plus forte aux récepteurs des cellules pulmonaires et la réduction potentielle de la réponse en anticorps monoclonaux (qui pourrait réduire l’efficacité d’une thérapie par anticorps monoclonaux salvatrice donnée à certains patients Covid hospitalisés).

Le ministère indien de la Santé aurait déclaré mercredi avoir trouvé environ 40 cas de la variante delta plus avec la mutation K417N. Le ministère a publié une déclaration mardi dans laquelle il précise que l’INSACOG, un consortium de 28 laboratoires séquençant le génome du virus en Inde pendant la pandémie, l’avait informé que la variante delta plus présente trois caractéristiques inquiétantes.

Comme c’est le cas avec tous les virus, le coronavirus a muté à plusieurs reprises depuis son apparition en Chine fin 2019. Une poignée de variantes sont apparues au cours de la pandémie et ont modifié la transmissibilité, le profil de risque et même les symptômes du virus.

La détection d’une variation de la variante delta largement imputée à la deuxième vague catastrophique de cas en Inde a fait craindre que l’Inde ne soit mal préparée pour une troisième vague potentielle. Mais certains experts appellent au calme.

Dr Chandrakant Lahariya, un médecin-épidémiologiste et expert en vaccins et systèmes de santé basé à New Delhi, a déclaré jeudi à CNBC que même si le gouvernement devrait rester attentif à l’évolution de la variante, il n’y a « aucune raison de paniquer ».

« D’un point de vue épidémiologique, je n’ai aucune raison de croire que » Delta plus « modifie la situation actuelle de manière à accélérer ou à déclencher la troisième vague », a-t-il déclaré à CNBC par e-mail.

« Si nous nous basons sur les preuves actuellement disponibles, Delta plus n’est pas très différent de la variante Delta. C’est la même variante Delta avec une mutation supplémentaire. La seule différence clinique, que nous connaissons jusqu’à présent, est que Delta plus a une certaine résistance à thérapie combinée d’anticorps monoclonaux. Et ce n’est pas une différence majeure car la thérapie elle-même est expérimentale et peu sont éligibles pour ce traitement. «

Il a conseillé au public de suivre les restrictions de Covid et de se faire vacciner dès que possible. Une analyse de Public Health England publiée la semaine dernière a montré que deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech ou Oxford-AstraZeneca Covid-19 sont très efficaces contre l’hospitalisation de la variante delta.

L’OMS a déclaré qu’elle suivait les récents rapports d’une variante « delta plus ». « Une mutation supplémentaire … a été identifiée », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, lors d’un briefing la semaine dernière.

« Dans certaines des variantes delta, nous avons vu une mutation de moins ou une suppression au lieu d’une supplémentaire, nous examinons donc tout cela. »