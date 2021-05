Voici ce que vous devez savoir

L’application PayPal sur un iPhone d’Apple. Andrew Harrer | Bloomberg | Getty Images

Il est plus facile que jamais d’acheter du bitcoin. Mais faites attention à la plate-forme que vous choisissez, car vous ne possédez peut-être pas réellement le bitcoin que vous achetez. Prenez simplement PayPal. La société de paiement numérique a fait un grand pas en avant dans la crypto l’année dernière, et la plate-forme permet désormais aux utilisateurs aux États-Unis d’acheter, de vendre, de conserver et de commander avec des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Venmo, le portefeuille mobile appartenant à PayPal, permet également aux clients d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Vous pouvez commencer par investir aussi peu que 1 $, et toi pas besoin d’ouvrir un compte spécial pour traiter les crypto-monnaies. Sonne plutôt bien, non? Mais ces pièces que vous achetez ne sont pas techniquement les vôtres. « PayPal gère les portefeuilles, ce qui signifie que vous ne détenez pas nécessairement votre propre bitcoin », a déclaré Mike Bucella, associé général de BlockTower Capital.

Tenir les clés

En règle générale, lorsque vous achetez du bitcoin, deux choses vous sont données pour rendre cette propriété officielle: une paire de clés publique et une paire de clés privée. La clé publique est l’adresse de votre portefeuille et la clé privée vous donne le contrôle de ce portefeuille. Avec PayPal, vous avez accès à votre adresse publique, mais l’entreprise contrôle la clé privée. Dans la section « Crypto sur PayPal FAQ » de l’application, la société explique que « la crypto de votre compte ne peut pas être transférée vers d’autres comptes sur ou en dehors de PayPal ». C’est une limitation qui semble étrange, étant donné que c’est censé être un actif que vous possédez. Vous pouvez considérer l’accord de garde comme une sorte d’IOU pour votre bitcoin. «C’est similaire à lorsque vous déposez des dollars américains auprès de Bank of America», a déclaré Asheesh Birla, directeur général chez Ripple. « Vous êtes convaincu que Bank of America a en fait vos dollars américains sur ses comptes bancaires et qu’elle vous donne une reconnaissance de dette. » Cela signifie que les clients ne peuvent pas déplacer leur bitcoin vers une chambre froide, ni transférer des jetons vers un portefeuille en dehors de l’écosystème PayPal. Bucella a expliqué que si l’utilisateur est très limité en termes de ce qu’il peut faire avec l’actif, d’un point de vue commercial, cela est parfaitement logique pour PayPal. «Cela réduit beaucoup les problèmes potentiels Know -Your-Customer (KYC) / anti-blanchiment d’argent (AML) que certains des plus grands acteurs ont rencontrés dans la gestion des transferts de portefeuille à portefeuille qui ne font pas partie de leur plate-forme.

Stocker votre bitcoin

Pour être juste, tout le monde ne veut pas avoir la responsabilité de protéger ses avoirs cryptographiques. « Si vous perdez la clé publique et privée, vous perdez votre pièce de monnaie », a déclaré Birla.« Si vous êtes novice dans le domaine de la cryptographie et que vous n’êtes pas à l’aise avec votre propre clé privée et publique, il peut être plus sûr de déléguer cet accès à PayPal. « L’ancien directeur technique de Ripple, par exemple, a perdu sa clé privée, perdant environ 400 millions de dollars de bitcoins au prix symbolique d’aujourd’hui. L’interface de PayPal elle-même est assez facile à utiliser. Dès le lancement de ce service sur PayPal, Bucella l’a testé. « C’est une UX assez transparente … Si je prévois de ne rien faire d’autre que d’acheter et de conserver mon bitcoin, et que je ne veux pas garder ma propre crypto, alors cela a du sens. » Si vous avez déjà un compte PayPal, essentiellement tout ce que ça prend pour entrer dans le jeu crypto, cliquez sur un petit bouton sous bitcoin qui dit « Acheter ».

«Il y a une très faible friction», a expliqué Birla. « Et si vous allez acheter juste un peu, et que vous faites confiance à PayPal, c’est très bien. » Les personnes qui se soucient de l’auto-garde « n’utiliseront évidemment pas le service », a déclaré Mati Greenspan, gestionnaire de portefeuille et fondateur de Quantum Economics. Comme pour tout échange centralisé, vous assumez un certain risque. PayPal a une longue histoire de gel des comptes, au grand dam de certains utilisateurs. Les échanges centralisés sont également intrinsèquement vulnérables aux menaces susceptibles d’affecter tout un réseau d’utilisateurs. Le mont. Gox, autrefois le principal échange de bitcoins, a été le premier piratage de haut niveau dans l’histoire de la crypto-monnaie. L’échange a déposé son bilan et a perdu 750 000 bitcoins de ses utilisateurs, plus 100 000 des siens. « Il n’y a pas une seule bonne réponse ici », a déclaré Birla. « Cela dépend vraiment de votre cas d’utilisation et de votre appétit pour le risque. »

Changer les règles

Rien n’empêche PayPal de changer d’avis sur le jardin clos qu’il a construit autour de ses actifs cryptographiques. Revolut, souvent qualifié de PayPal de l’Europe, capitulé plus tôt cette semaine et permet désormais aux clients de retirer des bitcoins. « Je pense que cela peut très probablement jouer avec PayPal aussi », a déclaré Greenspan. Mais la réglementation reste une barrière à l’entrée. En décembre, le département du Trésor nouvelles exigences KYC proposées cela obligerait des entreprises comme PayPal et Coinbase à lier les identités des utilisateurs à leurs portefeuilles de crypto-monnaie, si elles souhaitaient envoyer des crypto-monnaies d’un échange centralisé à un portefeuille privé. « Il est difficile d’imaginer que PayPal – étant plus conservateur par nature – va permettre cela sans avoir une sorte de solution en place pour le rendre conforme aux réglementations proposées par le gouvernement américain », a déclaré Birla.

Réaliser un bénéfice