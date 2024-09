Voici ce que votre iPhone 16 fera avec Apple Intelligence — à terme

La première série de fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple devrait être disponible au public le mois prochain dans la plupart des régions, à l’exception de l’UE, dans le cadre d’un test bêta pour l’iPhone 15 Pro et tous les iPhone 16, ainsi que les Mac et iPad équipés de puces Apple Silicon M1 ou supérieures. Au lancement, elles ne seront disponibles qu’en anglais américain.

Apple Intelligence a créé ce tableau à partir d’une liste approximative. Capture d’écran : Allison Johnson / The Verge

Parfois, vous n’avez pas envie de parler à votre téléphone pour faire les choses plus rapidement. Capture d’écran : Allison Johnson / The Verge

Apple a indiqué que d’autres fonctionnalités d’IA seraient « déployées plus tard cette année et dans les mois qui suivront ». Cela signifie que ces fonctionnalités pourraient arriver dès octobre, ou bien l’été ou l’automne prochain. Malheureusement, ce sont aussi certaines des fonctionnalités les plus accrocheuses d’Apple Intelligence.