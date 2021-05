Voici ce que Udit Narayan a dit à propos des déclarations d’Aditya Narayan sur Amit Kumar

Après les déclarations controversées d’Amit Kumar sur les candidats de ‘Indian Idol 12’ et sur le spectacle en général, plusieurs chanteurs ont été interrogés sur leurs opinions. Lors d’une récente interaction, Aditya Narayan avait déclaré que si Amit n’aimait pas les performances des concurrents, il aurait dû donner de véritables commentaires. Maintenant, lors d’une interaction, le père et chanteur d’Aditya, Udit Narayan, a été interrogé sur les déclarations de son fils et sur toute la controverse d’Amit Kumar.

Udit a dit à Aaj Tak: « J’ai vu l’épisode d’Amit, je pouvais voir qu’il l’appréciait (les performances). Quand vous avez accepté d’être dans la série, vous n’auriez pas dû dire de telles choses après votre sortie. Maintenant, je l’ai dit et J’y serai également entraîné comme Aditya. «

Il a ajouté: «Nous sommes souvent invités afin de pouvoir regarder les nouveaux talents et aussi les polir, nous sommes également payés pour cela. Ce processus d’apprentissage et d’enseignement se poursuit tout au long de la vie. Souvent, nous ne sommes pas trop stricts avec les talents, craignant qu’ils ne le soient. être submergé de négativité. «

À propos d’Aditya, Udit a poursuivi en disant: « Aditya n’est pas encore mature. Il est enfantin et émotif. Il est dans la série (Indian Idol) depuis un certain temps et s’y est attaché. C’est pourquoi il est devenu trop sensible. Si vous voyez, personne de l’estrade n’a parlé (de la controverse) et tout le fardeau est tombé sur Aditya. «

Il a ajouté: « Aditya n’est pas en faute. Je ne lui ai rien dit car je crains qu’il ne tombe en dépression, avec tant de personnes déjà sur son cas. Mais je lui demanderai, une fois que tout cela sera terminé, pourquoi qu’il s’est fait prendre alors que tout le monde (de la série) restait propre? «