Voici ce que signifient les dernières réductions de l’OPEP + pour 3 grands avoirs énergétiques américains

La décision prise lundi par l’Arabie saoudite et la Russie, les plus grands exportateurs de pétrole du monde, de réduire leur production dans le but de faire grimper les prix du pétrole est un développement haussier pour les avoirs énergétiques en difficulté du Club. L’Arabie saoudite, le chef de facto de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, a déclaré qu’elle prolongerait une réduction volontaire de la production de pétrole de 1 million de barils par jour jusqu’en août. Le principal allié producteur de pétrole du cartel, la Russie – qui fait partie d’un groupe plus large de producteurs connu sous le nom d’OPEP+ – a déclaré qu’il réduirait ses exportations de pétrole de 500 000 barils par jour le mois prochain. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi, le brut West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – augmentant de 0,28%, à un peu moins de 71 dollars le baril. Le WTI a chuté de près de 15 % par rapport à son sommet de 2023 en avril. La société de services pétroliers du Club, Haliburton (HAL) – qui est en baisse de près de 14 % depuis le début de l’année – a grimpé de 2,7 % lundi matin, à près de 34 $ par action. Les sociétés d’exploration et de production Pioneer Natural Resources (PXD) et Coterra Energy (CTRA) ont légèrement progressé. La décision de lundi devrait profiter à nos trois actions pétrolières, principalement parce que la hausse des prix de l’énergie devrait se traduire par une plus grande génération de flux de trésorerie disponibles pour ces entreprises – dont une partie revient aux actionnaires comme nous par le biais de rachats d’actions de dividendes. Pourtant, la décision des Saoudiens et des Russes intervient au milieu des inquiétudes suscitées par le ralentissement de l’économie mondiale et avant une nouvelle série potentielle de hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l’inflation toujours persistante. Et, dans le même temps, la demande mondiale de pétrole a été freinée par la reprise économique post-Covid plus lente que prévu de la Chine. Dans cet environnement économique incertain, les États-Unis n’ont cessé d’afficher leur volonté de maintenir les prix du pétrole à un niveau bas. Cela pourrait inciter à des forages supplémentaires dans le pays, étant donné qu’une production nationale accrue pourrait compenser les efforts de l’OPEP+ pour faire monter les prix en réduisant l’offre. Néanmoins, bien que les réductions de production puissent momentanément soutenir le pétrole, nous doutons qu’elles seules puissent faire beaucoup pour augmenter sensiblement les prix du brut. Nous pensons plutôt qu’un rebond de la croissance économique américaine et une accélération de la reprise chinoise seront la clé de l’augmentation de la demande nécessaire pour faire grimper les prix de l’énergie. Des perspectives plus positives pour l’activité économique profiteraient non seulement aux prix du pétrole, mais pourraient également entraîner une rotation des secteurs qui ont conduit les marchés boursiers à la hausse toute l’année, à savoir la technologie, les services de communication et la consommation discrétionnaire. Dans ce cas, les dollars d’investissement seraient probablement investis dans l’énergie, les services financiers et les produits industriels. Mais si les prix de l’énergie devaient rester relativement maîtrisés, on s’attendrait à ce que les gagnants depuis le début de l’année poursuivent leur marche à la hausse, bénéficiant de prix du pétrole plus abordables. Quoi qu’il en soit, un portefeuille diversifié nous permettra de traverser tout ce que la seconde moitié de l’année nous réserve. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long HAL, PXD, CTRA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une plate-forme de forage offshore se trouve dans les eaux peu profondes du champ pétrolifère offshore de Manifa, exploité par Saudi Aramco, à Manifa, en Arabie saoudite, le mercredi 3 octobre 2018. Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images