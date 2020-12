Tout le monde a de la fièvre et de la fièvre de temps en temps, et c’est généralement la façon dont votre corps signale qu’il combat une maladie ou une infection. Une fièvre n’est jamais une maladie en soi mais un signe que quelque chose ne va pas avec votre santé et que votre corps prend déjà des mesures pour y remédier. Votre système immunitaire est activé et tout ce que vous avez à faire est de le renforcer pour combattre la maladie aussi rapidement et complètement que possible.

Cela suggère également que le traitement correct de votre fièvre dépendra de la condition sous-jacente qui l’a stimulée. Si votre fièvre est causée, par exemple, par une infection bactérienne, la prise d’antibiotiques tuera les bactéries et ramènera votre température corporelle à la normale. La meilleure façon de mesurer votre fièvre est d’utiliser un thermomètre numérique ou à mercure.

Ce qui est normal et ce qui ne l’est pas

MedlinePlus révèle que la température corporelle normale varie en fait selon l’âge, les activités et l’heure de la journée. La température corporelle normale moyenne pour les humains est considérée comme étant de 98,6 degrés Fahrenheit ou 37 degrés Celsius, mais des recherches récentes montrent également que cette normale devrait être comprise entre 97 degrés Fahrenheit ou 36,1 degrés Celsius et 99 degrés Fahrenheit ou 37,2 degrés Celsius. Pour savoir ce qui est normal pour vous, vous pouvez vérifier votre température corporelle plusieurs fois par jour, lorsque vous vous sentez bien.

Quelle que soit la mesure ou la plage que vous utilisez, il est très important de surveiller votre température corporelle. Il est encore plus important de consulter votre médecin si vous avez de la fièvre afin que la cause sous-jacente puisse être traitée et que votre état de santé soit rétabli.

Pourquoi vous pouvez vous sentir fiévreux sans fièvre

Cependant, que faites-vous lorsque vous vous sentez fiévreux – dans le sens où vous vous sentez chaud et mal de l’intérieur – mais le thermomètre n’enregistre pas une fièvre même après avoir vérifié à plusieurs reprises? Cela signifie-t-il que tout va bien? La recherche semble suggérer que ce n’est peut-être pas le cas.

Outre les infections, les facteurs environnementaux et liés au mode de vie ou les maladies sous-jacentes non détectées de nature chronique peuvent également vous faire sentir fiévreux sans la présence réelle de température élevée enregistrable. Voici quelques conditions qui peuvent vous faire ressentir de la fièvre sans fièvre réelle.

1. Épuisement dû à la chaleur: Souffrir d’un coup de chaleur ou d’un épuisement dû à la chaleur peut vous laisser déshydraté et votre système extrêmement taxé. Cela peut vous donner de la fièvre et boire beaucoup de liquide, rester à l’ombre et vous reposer peut vous aider à récupérer.

2. Stress: Se sentir stressé, nerveux ou anxieux peut augmenter votre rythme cardiaque, raidir vos muscles et donner une sensation générale de malaise. Se sentir fiévreux dans une telle situation est naturel, mais risque de disparaître si vous vous détendez lentement et complètement.

3. Problèmes de thyroïde: Si votre glande thyroïde est hyperactive, ce qui peut arriver si vous souffrez d’hyperthyroïdie, votre système est susceptible d’être inondé d’hormones. Cela peut vous donner de la fièvre et vous sentir excessivement fatigué.

4. Diabète: Des études suggèrent que les personnes dont le corps est incapable de produire suffisamment d’insuline ou ne peuvent pas l’utiliser correctement peuvent être plus sensibles à la sensibilité à la chaleur et aux problèmes liés au métabolisme. Ceux-ci peuvent vous faire sentir plus chaud de l’intérieur sans la présence d’une fièvre enregistrable réelle.

5. Maladies auto-immunes: La Cleveland Clinic dit que des fièvres inexpliquées, des douleurs et une sensation de fièvre qui vont et viennent souvent sont des symptômes de maladies auto-inflammatoires et auto-immunes. Ces maladies, comme le lupus et la sclérose en plaques, peuvent également présenter d’autres symptômes qui sont plus difficiles à manquer que la fièvre.

6. Médicaments et vaccins: La prise de certains médicaments peut vous donner de la fièvre, dont certains utilisés pour traiter les troubles thyroïdiens, les maladies cardiaques, les problèmes psychiatriques et les troubles hormonaux. De même, la prise de vaccins peut également générer de la chaleur dans votre corps et vous faire sentir fiévreux.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Fièvre.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.