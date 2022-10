Voici ce que signifie le dernier lancement de missile de la Corée du Nord au-dessus du Japon

TOKYO – La Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles cette année alors qu’elle étend son programme d’armement, effectuant 23 lancements depuis janvier. Au cours des deux dernières semaines, il a tiré cinq séries de missiles. Mais son test de mardi a fait monter les enchères : il a fait voler un missile au-dessus du Japon pour la première fois depuis 2017. Il n’a pas prévenu Tokyo à l’avance. Et ce missile a volé plus loin que tout ce qui avait été lancé auparavant par la Corée du Nord.

Les essais de missiles peuvent servir à de nombreuses fins, notamment l’amélioration des capacités techniques et l’envoi d’un message politique, tant au niveau national qu’international. Ils rappellent également l’absence de progrès dans le démarrage des négociations nucléaires avec le régime et la manière dont les capacités militaires de Pyongyang ont évolué pendant l’impasse.

Mardi, des habitants du nord du Japon ont été réveillés par des sirènes les avertissant du lancement du missile. La Corée du Nord a tiré un missile balistique à portée intermédiaire à 7 h 22, heure du Japon, qui a parcouru 4 600 kilomètres (2 858 milles) pendant 22 minutes au-dessus de la préfecture japonaise d’Aomori avant d’atterrir dans l’océan Pacifique, ont déclaré des responsables japonais. Il a atteint une altitude de 1 000 kilomètres (621 miles).

On ne sait pas de quel type d’arme il s’agissait. Les responsables du ministère japonais de la Défense disent qu’il pourrait être similaire au Hwasong-12, qui peut atteindre le Japon et Guam, un territoire américain dans l’océan Pacifique. Le missile pourrait être une mise à niveau du Hwasong-12, compte tenu de sa trajectoire et de la distance qu’il a parcourue, selon Kim Dong-yup, un ancien officier de la marine sud-coréenne qui enseigne à l’Université Kyungnam de Séoul.

Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle cessé de se vanter de ses essais de missiles ?

La Corée du Nord a testé de manière agressive ses armes conformément au plan quinquennal du dirigeant Kim Jong Un. Plus tôt cette année, Kim a déclaré qu’il “renforcerait et développerait” le programme nucléaire et d’armement de son pays à la vitesse “la plus élevée possible”.

La Corée du Nord lance généralement des missiles haut dans l’espace, qui atterrissent ensuite dans les eaux entre le pays et le Japon pour éviter de menacer la sécurité de ses voisins. Selon certains experts, en lancer un à travers le Japon avait peut-être pour but de faire valoir un point politique.

Nous ne savons pas exactement ce que cela peut être; La Corée du Nord est l’un des pays les plus fermés au monde et n’a pas parlé publiquement de ses lancements de missiles depuis six mois. Mais il existe des indices qui peuvent aider les experts à comprendre quel message il peut essayer d’envoyer.

Au cours des deux derniers mois, les militaires américains, sud-coréens et japonais ont mené des exercices militaires destinés à démontrer leur volonté de travailler ensemble en cas de conflit. Alors que les alliés disent que les exercices sont de nature défensive, le régime de Kim les a longtemps considérés comme des actes hostiles et les a utilisés pour justifier son développement d’armes et son programme nucléaire.

Après le test de mardi, les militaires américains, sud-coréens et japonais ont lancé des exercices aériens, maritimes et terrestres en réponse.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont organisé des exercices de tir réel le 5 octobre après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans. (Vidéo : Reuters)

La dynamique de la sécurité en Asie du Nord-Est est devenue de plus en plus instable avec les menaces militaires croissantes de la Chine et à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis l’invasion, la Corée du Nord s’est rapprochée de la Russie, tandis que les relations du Japon avec la Russie se sont détériorées.

La Corée du Sud et les États-Unis entament des exercices militaires susceptibles d’attirer la colère du Nord

Alors que la concurrence américano-chinoise s’intensifie, la Chine rapproche la Corée du Nord. La Corée du Sud et la Corée du Nord se sont encore éloignées, avec un nouveau gouvernement conservateur à Séoul désireux de se ranger du côté de Washington pour adopter une ligne plus dure envers Pyongyang.

Dans ce contexte, la Corée du Nord pourrait voir une opportunité d’exploiter les instabilités de la région et de rappeler à un monde concentré sur la guerre de la Russie en Ukraine que cela compte toujours, a déclaré Robert Ward, chercheur principal pour les études de sécurité japonaises à l’Institut international d’études stratégiques.

La Chine et la Russie rapprochent plus que jamais la Corée du Nord

« Le lancement du missile intensifie la menace sécuritaire le long du flanc ouest du Japon – la Russie au nord, la Corée du Nord au centre et la Chine au sud. Une menace stratégique importante à surveiller est la coopération entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, qui amplifie le risque pour le Japon », a déclaré Ward.

Du point de vue nord-coréen, il n’y a pas beaucoup d’options de trajectoire de vol pour un missile d’une portée supérieure à 4 000 kilomètres autres que la route au-dessus du nord du Japon et vers l’océan Pacifique, a déclaré Masashi Murano, membre de la chaire japonaise à l’Institut Hudson à Washington. . Les autres options seraient considérées comme un effort pour frapper le continent américain ou pour atteindre Guam.

Un cycle familier d’escalade semble se dessiner.

Pour certains analystes, le test de mardi rappelle les tensions croissantes et la diplomatie rapide qui ont commencé il y a cinq ans. En août 2017, la Corée du Nord a lancé un missile balistique au-dessus du Japon au milieu des menaces du président Donald Trump selon lesquelles il déclencherait “le feu et la fureur” si Pyongyang continuait à faire monter les tensions avec des tests de missiles répétés. En septembre 2017, la Corée du Nord a procédé à un essai nucléaire.

Que signifie le nouveau test de missile balistique monstre de la Corée du Nord ?

Encore une fois, la Corée du Nord se prépare probablement pour son premier essai nucléaire depuis 2017. Selon des images satellites commerciales et des déclarations de responsables du renseignement, la Corée du Nord a apparemment terminé les préparatifs de son septième essai nucléaire et attend le bon moment politique pour appuyer sur le bouton.

Les États-Unis et leurs alliés ont l’intention de demander une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter de la dernière provocation du Nord. Mais la Chine et la Russie, deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ont pris le parti de la Corée du Nord depuis que Pyongyang a commencé sa volée d’essais de missiles balistiques en violation des résolutions du Conseil les interdisant.

Pendant ce temps, les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Corée du Nord se sont heurtées à un mur.