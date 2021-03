L’actrice de Bollywood Deepika Padukone estime que la forme physique n’est pas seulement l’apparence physique d’une personne, mais un équilibre entre l’esprit, le corps et l’âme.

«J’ai toujours pensé que la forme physique est bien plus qu’une simple apparence physique. Il s’agit d’équilibrer l’esprit, le corps et l’âme. Il s’agit d’être en forme physiquement, mentalement et émotionnellement », explique Deepika.

«Il s’agit également de faire de meilleurs choix chaque jour, ce qui nous permet finalement de devenir une meilleure version de nous-mêmes», explique l’actrice qui a été encordée en tant qu’ambassadrice d’OZiva – une marque de nutrition à base de plantes.

Commentant l’association, elle déclare: «Les produits et la philosophie d’Oziva proviennent tous deux de la même école de pensée; quelque chose auquel je m’identifie absolument.

Deepika promouvra la philosophie de la marque « har tarah se a better you », qui vise à permettre à chaque individu de vivre une vie plus en forme, plus saine et meilleure avec une nutrition certifiée propre et à base de plantes.

Aarti Gill, co-fondateur d’OZiva, déclare: «Nous avons lancé OZiva dans le but de toucher des millions de vies et de leur permettre de mener une vie plus saine, plus en forme et meilleure grâce à une alimentation propre à base de plantes. Pour nous, il s’agit de créer une vision plus inclusive et encourageante du bien-être général, en réécrivant la définition traditionnelle du fitness. Nous sommes extrêmement heureux que Deepika Padukone participe à ce voyage avec nous et fasse partie de la famille OZiva. Elle incarne parfaitement nos valeurs de s’efforcer d’être meilleur à tous égards et d’adopter une approche holistique de la santé globale, physiquement et mentalement.