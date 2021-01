Shahid et Mira Kapoor vivent des moments magiques sur les rives des plages de Goa. La jeune femme de 26 ans a partagé des photos de son escapade à Goa sur Instagram ces jours-ci et son récent message a même poussé son mari Shahid à prendre un moment pour flirter avec elle. Dans son dernier post Instagram, Mira est vue portant une robe d’été à rayures rouges et bleues avec les plages de Goa en arrière-plan. Mira a mentionné qu’elle recherchait la magie à chaque instant.

Le message a recueilli plus de 183 588 likes et un commentaire courtisant du mari Shahid. L’acteur de 39 ans a répondu à la légende de Mira en écrivant: «Je le vois dans vos yeux». La réponse de Shahid à Mira a reçu plus de 1685 likes alors que les fans se pâment devant sa romance numérique.

Mira avait rendu visite à Shahid à Goa qui tourne actuellement pour une websérie avec l’acteur Raashi Khanna. Elle est maintenant rentrée chez elle à Mumbai et est avec ses enfants, Misha et Zain.

Dans un article précédent de la semaine dernière, Mira a partagé une autre photo de Goa où elle est vue dans une chemise noire et blanche avec un gros collier doré. Portant une création House of Masaba, elle a accessoirisé son look avec un collier Studio Metallurgy. Avec des lunettes de soleil noires et un parapluie noir et blanc, Mira a complété son look glamour.

La publication a été appréciée par plus de 172087 utilisateurs d’Instagram. Commentant le message, Shahid a écrit: «Poser alert. Je cherche mon amour. Sans effort. » Outre Shahid, le créateur de mode Masaba Gupta a également commenté le message de Mira et a écrit: «Montre-moi la robe pleine!» Il ressort clairement des publications Instagram de Mira qu’elle a eu du temps pour se ressourcer pendant son séjour à Goa.

Voici quelques autres captures de la visite de rêve de Mira à Goa pour donner de la compagnie à son mari.

Sur le plan du travail, le film dramatique sportif de Shahid, Jersey, sort sur Diwali.